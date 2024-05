Renforcement des mesures de prévention du suicide du Canada

OTTAWA, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Chaque année, environ 4 500 personnes meurent par suicide au Canada. Cela équivaut à environ 12 décès par jour. Les conséquences du suicide ne se limitent pas seulement à l'individu : chaque vie perdue se répercute sur les familles, les amis et les communautés. Il s'agit d'un problème national de santé publique important, et des mesures concertées, à tous les niveaux, doivent être prises pour prévenir le suicide et sauver des vies.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé la publication du premier Plan d'action national pour la prévention du suicide du Canada (le Plan d'action). Le Plan d'action jette les bases d'une collaboration et d'un engagement accrus avec des partenaires de partout au pays pour renforcer la réponse du Canada envers le suicide.

Le Plan d'action tire parti des données probantes connues à ce jour et s'appuie sur le Cadre fédéral de prévention du suicide ainsi que sur l'élan et la collaboration découlant de la mise en œuvre réussie du 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide. Le Plan d'action établit une vision pour les efforts de prévention du suicide du Canada et détermine les principaux domaines d'action pour les trois prochaines années, y compris :

Améliorer la collecte de données et le suivi afin d'établir les lacunes et les besoins spécifiques;

Faire progresser les efforts de recherche et d'évaluation afin de mieux comprendre ce qui fonctionne en matière de prévention du suicide et de promotion de la vie;

Veiller à ce qu'il y ait des soutiens et des services efficaces pour la population canadienne;

Développer des mécanismes de gouvernance pour assurer une plus grande collaboration entre les partenaires, y compris les provinces et les territoires, les organisations autochtones, les communautés et les personnes ayant une expérience vécue et vivante.

La prévention du suicide nécessite une collaboration de tous les ordres de gouvernement, de tous les partenaires et de tous les secteurs. Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la Santé mentale et des Dépendances se sont réunis le 5 mars 2024 pour discuter du Plan d'action et ont confirmé ensemble un engagement commun en faveur d'une collaboration sur les efforts de prévention du suicide et de promotion de la vie.

Malgré les complexités liées au suicide, il y a de l'espoir. Ensemble, nous pouvons renforcer nos efforts de prévention du suicide pour toutes les personnes au Canada, afin qu'il y ait moins de suicides et que les personnes et les communautés soient soutenues dans leur bien-être.

Si vous ou une personne que vous connaissez avez des idées suicidaires, vous pouvez appeler ou envoyer un message texte au 9-8-8 en tout temps pour obtenir du soutien en français ou en anglais.

Citations

« Lorsqu'il s'agit de santé mentale et de prévention du suicide, nous ne pouvons pas travailler de façon isolée. Ensemble, nous pouvons avoir une plus grande incidence et offrir un meilleur soutien dans toutes les provinces et tous les territoires. Le Plan d'action réunira des partenaires clés pour faire progresser les efforts de prévention du suicide et de promotion de la vie afin qu'il y ait moins de suicides au Canada. Ensemble, nous sommes là pour soutenir les personnes au Canada et donner de l'espoir au moment où il est le plus nécessaire. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Chaque jour, des personnes vivant au Canada sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et des pensées suicidaires. Nous devons nous assurer que du soutien est offert aux personnes qui en ont besoin, au moment où elles en ont le plus besoin. Le Plan d'action est un autre pas dans la bonne direction. En réunissant des partenaires clés et en tirant parti des connaissances et des expériences, nous soutenons les personnes en situation de crise, nous améliorons la santé mentale en général et nous aidons à prévenir le suicide. »

Élisabeth Brière

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Je suis heureux de constater l'engagement ferme du gouvernement en faveur de la prévention du suicide et de la création d'un environnement propice à la vie. Le Plan d'action national pour la prévention du suicide récemment publié permettra aux communautés de mettre en œuvre des interventions sur mesure, telles que le modèle de prévention du suicide Enraciner l'espoir de la Commission de la santé mentale du Canada, afin de répondre à leurs besoins particuliers. »

Michel Rodrigue

PDG, Commission de la santé mentale du Canada

« Nous félicitons le gouvernement d'avoir élaboré ce Plan d'action. Par le biais du 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide, le Canada prend des mesures importantes pour prévenir les pertes tragiques causées par le suicide. Nous nous réjouissons de travailler avec le gouvernement, qui joue un rôle de plus en plus important dans la prévention du suicide. »

Mara Grunau

Directrice générale, Centre pour la prévention du suicide, Association Canadienne pour la santé mentale

« L'Association canadienne pour la prévention du suicide plaide depuis longtemps en faveur d'une stratégie nationale de prévention du suicide au Canada. C'est dans cette optique que nous saluons la récente mise en place du 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide et du Plan d'action national pour la prévention du suicide, qui constituent des étapes extrêmement positives dans la bonne direction. »

Sean Krausert

Directeur général, Association canadienne pour la prévention du suicide

Faits en bref

En moyenne, 4 500 personnes meurent par suicide chaque année au Canada , ce qui représente environ 12 personnes par jour.

, ce qui représente environ 12 personnes par jour. Malgré les efforts de prévention du suicide déployés partout au pays, ce taux n'a pas diminué depuis 2006. Au Canada , le suicide demeure la neuvième cause de décès en importance, et vient au deuxième rang des causes de décès chez les jeunes et les jeunes adultes de 15 à 34 ans.

, le suicide demeure la neuvième cause de décès en importance, et vient au deuxième rang des causes de décès chez les jeunes et les jeunes adultes de 15 à 34 ans. Des efforts importants ont été déployés par les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour restaurer la culture et favoriser la guérison, notamment des efforts en matière de santé mentale, de mieux-être et de promotion de la vie axés sur la communauté.

Le Plan d'action ne remplace pas les stratégies ou les cadres existants dirigés par les provinces, les territoires, les communautés ou les organisations autochtones. Il vise plutôt à compléter et à appuyer ces efforts et à répondre au besoin d'adopter des approches de promotion de la vie et de prévention du suicide qui sont fondées sur les distinctions et axées sur les personnes.

d'action ne remplace pas les stratégies ou les cadres existants dirigés par les provinces, les territoires, les communautés ou les organisations autochtones. Il vise plutôt à compléter et à appuyer ces efforts et à répondre au besoin d'adopter des approches de promotion de la vie et de prévention du suicide qui sont fondées sur les distinctions et axées sur les personnes. Les approches de prévention du suicide et de promotion de la vie doivent tenir compte des répercussions durables et continues du colonialisme, tout en tenant compte des facteurs de protection, notamment la culture, la langue, les liens avec la communauté et avec la terre, l'autodétermination et l'accès équitable aux services essentiels, y compris le logement, l'éducation et les services de santé, entre autres.

Le budget de 2024 propose un investissement de 500 millions de dollars sur 5 ans pour le nouveau Fonds pour la santé mentale des jeunes afin d'aider les jeunes du Canada à accéder à des soins de santé mentale. Ce nouveau fonds sera conçu pour aider les organismes de santé communautaire à élargir les soins de santé mentale offerts aux jeunes du Canada . Il permettra également de s'assurer que ces organismes sont en mesure d'orienter les jeunes vers des réseaux élargis de soutien en santé mentale lorsqu'ils en ont besoin.

à accéder à des soins de santé mentale. Ce nouveau fonds sera conçu pour aider les organismes de santé communautaire à élargir les soins de santé mentale offerts aux jeunes du . Il permettra également de s'assurer que ces organismes sont en mesure d'orienter les jeunes vers des réseaux élargis de soutien en santé mentale lorsqu'ils en ont besoin. Le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide est accessible en tout temps à toutes les personnes au Canada par appel et par message texte, en français et en anglais.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

