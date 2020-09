VANCOUVER, TRADITIONAL TERRITORY OF THE MUSQUEAM, SQUAMISH, and TSLEIL-WAUTUTH, BC, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Vancouver, territoire traditionnel des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh (Colombie-Britannique) - Services aux Autochtones Canada

Depuis le début de la pandémie, des mesures ont été prises sur tous les plans pour protéger les plus vulnérables et aider ceux qui en ont le plus besoin. Des mesures collectives ont été prises par des groupes de femmes, des refuges pour sans-abri et des organisations de santé mentale, et de l'aide pour la livraison de nourriture a été coordonnée par des organisations communautaires partout au pays. Le travail de ces organisations et leur leadership font une différence fondamentale.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky, a annoncé, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, le nom des 62 organisations autochtones en Colombie-Britannique qui se partagent 6,4 millions de dollars dans le cadre du volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement du Canada accorde un financement aux organisations autochtones de la Colombie-Britannique afin de répondre aux besoins essentiels des Autochtones en milieu urbain pendant la crise. Ces fonds serviront à assurer la sécurité alimentaire, à offrir des services de soutien en santé mentale, à lutter contre l'itinérance et à se procurer les fournitures d'urgence nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des Autochtones.

Le Sommet des Premières Nations de la Colombie-Britannique recevra 75 000 $ pour appuyer les efforts du Secrétariat de la fonction publique des Premières Nations, ainsi que sa mission de renforcer et d'améliorer la capacité des communautés et des organisations des Premières Nations en Colombie-Britannique, sur le plan individuel, organisationnel et des Premières Nations. Par l'intermédiaire du Fonds de soutien aux communautés autochtones, le Secrétariat a travaillé avec des spécialistes autochtones pour offrir de la formation de base dans un environnement virtuel. Cette formation aidera les communautés et les organisations des Premières Nations de toute la province à intervenir dans le contexte de la COVID-19 et à se rétablir de cette dernière. Le programme de formation comprendra des modules sur les communications, la mobilisation communautaire, la planification des interventions d'urgence et d'autres domaines où les besoins sont pressants.

De même, la Hulitan Family and Community Services Society a reçu un financement de 237 095 $ pour aider les familles et les aînés à s'y retrouver dans les divers programmes de soutien gouvernementaux et à présenter des demandes au titre de ces derniers; fournir des services de soutien en santé mentale et de l'aide au logement, par exemple pour les frais de déménagement ou l'entretien du logement. Le financement versé lui a également permis d'assurer l'accès à des aliments sains livrés à domicile en toute sécurité, de transporter des personnes ayant des rendez-vous essentiels ou des achats à faire, et de fournir des collations, des livres d'activités et d'histoires, ainsi que des programmes pour les enfants de deux à cinq ans.

Dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones, le gouvernement du Canada verse un montant total de 90 millions de dollars aux organisations et communautés autochtones qui offrent des services aux membres des Premières Nations vivant à l'extérieur des réserves et aux Autochtones vivant en milieu urbain. Ce financement soutient la prestation de services essentiels aux plus vulnérables et aide les organisations et les communautés à prévenir les éclosions possibles de COVID-19 et à intervenir s'il y a lieu.

Le 12 août, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 305 millions de dollars dans le Fonds de soutien aux communautés autochtones. Compte tenu de cette dernière annonce, le financement total au titre du Fonds de soutien aux communautés autochtones s'élève à 685 millions de dollars. Les fonds seront distribués selon une combinaison d'affectations directes aux dirigeants inuits, métis et des Premières Nations, lesquelles affectations seront fondées sur des demandes et s'appliqueront aux communautés et organisations autochtones qui servent les membres des Premières Nations vivant hors réserve ainsi que les Autochtones vivant dans les centres urbains. D'autres renseignements seront communiqués sous peu.

Les organisations susmentionnées font partie des quelque 260 organisations autochtones soutenues à ce jour par le volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones pour aider à répondre aux besoins essentiels des Autochtones de partout au pays dans le contexte de cette pandémie.

« L'annonce d'aujourd'hui constitue un nouveau pas en avant pour garantir la santé et la sécurité des Autochtones. Les 62 organisations autochtones en Colombie-Britannique qui ont reçu un soutien financier fort nécessaire pourront répondre aux besoins critiques de certains des plus vulnérables durant la pandémie. Leur travail acharné et leur dévouement permettent de sauver des vies et de prévenir la propagation de la COVID-19. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Depuis le début de la pandémie, nous avons vu des mesures incroyables prises par les dirigeants de tous les horizons pour protéger les plus vulnérables et pour prendre des mesures collectives afin de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Des organisations communautaires, ici en Colombie-Britannique et dans tout le pays, ont organisé des interventions sur le terrain qui ont fait une réelle différence. Qu'il s'agisse de fournir un soutien alimentaire, de mettre en place des programmes pour les jeunes et les aînés, ou de dispenser une formation essentielle et de partager de l'information dans un environnement virtuel - elles ont été présentes. Nous sommes humbles devant tout leur travail et reconnaissants pour tout ce qu'elles font. »

Patrick Weiler,

Député, West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky

« Le Secrétariat de la fonction publique des Premières Nations a pu prendre avantage de ses réseaux et de ses solides relations pour faciliter une communication immédiate et efficace avec les Premières Nations pendant la pandémie de COVID-19. Sa formation, ses outils et son information virtuels et en ligne ont répondu aux besoins des gens et des administrations des Premières Nations. Ils continuent à écouter activement les besoins des Premières Nations et travaillent avec diligence pour répondre à ces besoins. »

Robert Phillips, dirigeant politique du Sommet des Premières Nations

Sommet des Premières Nations

« Nos communautés ne s'arrêtent pas aux limites de nos réserves. Le Secrétariat de la fonction publique des Premières Nations est reconnaissant du soutien de ses partenaires et de pouvoir aider à coordonner le partage de renseignements importants avec les Premières Nations de manière nouvelle et opportune en ces temps sans précédent. Même des choses apparemment insignifiantes, comme le fait de faciliter la recherche d'information par les membres des Premières Nations ou d'apprendre les meilleures pratiques de communication avec les plus vulnérables, y compris les aînés et les jeunes, peuvent avoir un effet énorme sur la santé de toutes nos communautés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des réserves. »

Jehan Casey, directrice

Secrétariat de la fonction publique des Premières Nations

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du financement accordé par Services aux Autochtones Canada. Ces fonds ont permis à Hulitan de faire preuve de générosité et d'offrir un soutien opportun pendant cette période très difficile et éprouvante. Jusqu'à présent, nous avons donné accès à des aliments sains et à des chèques-cadeaux à 1 500 personnes par mois; offert des programmes pédagogiques à 25 enfants d'âge préscolaire; procuré des aliments traditionnels et à un soutien affectif à 35 aînés; et assuré un transport régulier à 20 personnes. Hulitan continuera d'offrir ces services jusqu'au 31 mars 2021. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont veillé à ce que ces fonds soient accordés à la communauté que nous servons. Toutes mes relations. »

Kendra Gage, directrice exécutive

Hulitan Family and Community Services Society

Faits en bref

Cette aide s'inscrit dans l'engagement de plus de 2,2 milliards de dollars pour le soutien aux communautés et organisations autochtones et nordiques en réponse à la pandémie de COVID-19.

Les projets financés au titre du volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones ont été sélectionnés dans le cadre d'un processus national d'appel de propositions.

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont également accès à d'autres mesures de soutien offertes aux particuliers, aux entreprises et aux industries par l'entremise du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.

