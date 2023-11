GATINEAU, QC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - De bonnes politiques sociales ne peuvent pas être élaborées en vase clos; elles doivent s'appuyer sur une solide expertise professionnelle et une expérience vécue. C'est pour cette raison qu'Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté engage le gouvernement à mettre sur pied un conseil consultatif national sur la pauvreté afin de donner des conseils sur les mesures que le gouvernement fédéral peut prendre pour lutter la pauvreté et réduire ses incidences sur la population du pays.

À l'appui de cet engagement, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a annoncé aujourd'hui que Hannah Brais, Lisa Brown, Kristen Desjarlais-deKlerk, Nathalie Lachance et John Cox sont les nouveaux membres du Conseil consultatif national sur la pauvreté. Ces nouveaux membres se joignent à quatre membres déjà en poste : Scott MacAfee, Sylvie Veilleux, Rachelle Metatawabin et le Dr Kwame McKenzie. Le Conseil est un groupe composé de personnes passionnées et accomplies, soit des universitaires, des intervenants, des professionnels ainsi que des personnes ayant une expérience vécue de la pauvreté.

Le Conseil a été formé dans le cadre d'un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite, qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à représenter la diversité du Canada. Il fournit des avis indépendants à la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social sur la réduction de la pauvreté. Dans l'exercice de son mandat, le Conseil :

fait rapport chaque année sur les progrès réalisés relativement à la réduction du taux de pauvreté, qui doit diminuer de 50 % d'ici 2030 par rapport à 2015;

présente un rapport annuel à la ministre comprenant des renseignements détaillés sur les progrès réalisés dans l'atteinte des cibles de réduction de pauvreté et d'autres mesures qui font l'objet d'un suivi dans le cadre de la Stratégie, et fournit des conseils en matière de réduction de la pauvreté;

donne des avis concernant les programmes, le financement et les activités qui contribuent à la réduction de la pauvreté;

poursuit les discussions sur la pauvreté avec les Canadiens en menant des consultations auprès de divers groupes, y compris des universitaires et d'autres experts, des Autochtones et des personnes vivant dans la pauvreté ou ayant une expérience vécue de la pauvreté.

Les résultats de l'Enquête canadienne sur le revenu de 2021 indiquent que le taux de pauvreté global au Canada, mesuré selon le seuil officiel de la pauvreté au Canada, était de 7,4 % en 2021. Cela représentait une diminution de 49 % du taux de pauvreté global par rapport à 2015 (14,5 %), l'année de référence utilisée pour les cibles de réduction de la pauvreté fixées par la loi pour le Canada.

Citation

« Je suis ravie de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil consultatif national sur la pauvreté. Pour pouvoir réellement réduire la pauvreté, nous devons tenir compte de différents points de vue, y compris ceux de Canadiens qui ont été touchés et continuent d'être touchés par la pauvreté. Je sais que les connaissances et l'expérience des nouveaux membres seront extrêmement précieuses puisqu'elles nous aideront à atteindre les cibles indiquées dans la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. J'ai hâte de collaborer avec les membres du Conseil pour veiller à ce que tous les Canadiens aient une chance réelle et juste de mener une vie sûre et prospère. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada s'est engagé à créer le Conseil consultatif national sur la pauvreté dans le cadre de sa Stratégie de réduction de la pauvreté.

s'est engagé à créer le Conseil consultatif national sur la pauvreté dans le cadre de sa Stratégie de réduction de la pauvreté. Les membres du Conseil sont nommés par le gouverneur en conseil. L'appel de candidatures suit le processus de sélection du gouverneur en conseil.

Le mandat des membres du Conseil est d'une durée maximale de trois ans.

Le mandat du Conseil est défini dans la Loi sur la réduction de la pauvreté, qui a été adoptée en juin 2019.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

