L'investissement de près de 40 millions de dollars permettra à 22 organismes d'offrir 1,6 million d'occasions de formation à des enseignants et à des jeunes de groupes sous-représentés pour les aider à acquérir des compétences numériques déterminantes, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle

OTTAWA, ON, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Pour maintenir l'avantage concurrentiel du Canada sur la scène mondiale, il est essentiel que tous les Canadiens aient accès de manière égale à la technologie et aux occasions d'acquisition de compétences numériques. Depuis son lancement en 2017, le programme CodeCan a permis d'aider des millions de jeunes Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour l'avenir. La quatrième phase du programme CodeCan vise à intégrer des occasions d'apprentissage axées sur l'intelligence artificielle, pour que tous les jeunes Canadiens, particulièrement ceux issus de groupes sous-représentés, soient bien outillés et possèdent les connaissances essentielles pour s'épanouir dans notre économie numérique en constante évolution.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé le nom des 22 organismes à l'échelle du pays qui reçoivent des fonds totalisant 39,2 millions de dollars dans le cadre de la quatrième phase du programme CodeCan.

Grâce à cet investissement, ces organismes seront en mesure d'offrir 100 000 occasions de formation à des enseignants et 1,5 million de telles occasions à des élèves de la maternelle à la fin du secondaire pour les aider à acquérir des compétences numériques, notamment en codage, en analyse de données et en développement de contenu numérique, de même que des compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle. Depuis son lancement, le programme CodeCan a outillé plus de 450 000 enseignants pour qu'ils soient en mesure d'intégrer ces compétences numériques en classe.

L'attention portée au domaine de l'intelligence artificielle dans le cadre du programme vise à aider les jeunes Canadiens à acquérir les connaissances et à obtenir la formation nécessaires pour se démarquer dans un marché du travail qui évolue rapidement. Elle permettra également à ces jeunes et à leurs enseignants d'acquérir des compétences pour bâtir l'économie numérique forte et diversifiée de demain.

Voici la liste des organismes qui reçoivent des fonds :

Actua

A.S.T.C. Science World Society

Association multiculturelle de Fredericton

Black Boys Code

Conseil des technologies de l'information et des communications

Digital Moment

Edmonton Space and Science Foundation

Elephant Thoughts Educational Outreach

FIRST Robotics Canada

Fondation de l'Université de Winnipeg

Fusion Jeunesse

Grandir Sans Frontières

Hackergal

Labos Créatifs

Neil Squire Society

Parlons sciences

Pinnguaq Association

Printemps numérique

Saskatoon Industry Education Council

Science Nord

Taking IT Global Youth Association

The MindFuel Foundation

Citations

« Dans le cadre de la quatrième phase du programme CodeCan, en plus d'aider les jeunes à apprendre à coder, nous les aidons à acquérir des compétences pour bâtir notre avenir, que ce soit au moyen de l'intelligence artificielle ou de la prochaine grande percée technologique. Grâce à cet investissement, des milliers d'élèves et d'enseignants au pays seront outillés pour s'épanouir dans un monde qui a de plus en plus recours aux technologies numériques. La prochaine grande avancée en intelligence artificielle pourrait bien venir d'une salle de classe près de vous! »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 229,2 millions de dollars dans le programme CodeCan depuis son lancement en 2017.

a investi 229,2 millions de dollars dans le programme CodeCan depuis son lancement en 2017. Dans le cadre de ses trois premières phases, le programme CodeCan a contribué à fournir plus de 9 millions d'occasions de formation en codage et en compétences numériques à des millions d'élèves canadiens ainsi que plus de 450 000 occasions à des enseignants.

Les organismes qui reçoivent des fonds du programme CodeCan fournissent, aux élèves de la maternelle à la fin du secondaire, des occasions d'apprentissage visant l'acquisition de compétences numériques. De plus, ils fournissent de la formation aux enseignants pour qu'ils puissent intégrer les nouvelles compétences numériques et technologies dans leurs salles de classe.

