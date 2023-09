OTTAWA, ON, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Les communautés côtières et autochtones dépendent d'écosystèmes sains et de pêches gérées de manière durable pour leur subsistance. La collaboration avec des partenaires externes des groupes autochtones et de l'industrie dans le cadre de projets scientifiques est essentielle pour approfondir notre compréhension de l'influence éventuelle des phoques et des otaries sur les pêches du Canada, et pour garantir que les décisions de gestion s'appuient sur les meilleurs avis possibles.

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 643 900 dollars à des groupes autochtones, à l'industrie et au milieu universitaire pour la réalisation de trois projets scientifiques sur les phoques dans l'est du Canada, et d'un projet sur les otaries dans l'ouest du Canada. Les projets porteront sur le régime alimentaire, l'abondance et la répartition des phoques et des otaries, pour nous aider à mieux comprendre le rôle de ces espèces dans nos écosystèmes aquatiques.

Ces quatre projets sont le résultat de l'appel ouvert de propositions lancé par le Ministère lors du Sommet sur les phoques, qui s'est tenu l'automne dernier.

« Pour vivre présentement cette réalité de très près dans ma région en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, je sais pertinemment que les phoques mangent le pain et le beurre de nos pêcheurs. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à collaborer avec les partenaires autochtones, l'industrie et les universités pour mieux comprendre la contribution des phoques à nos écosystèmes, et ce tout en soutenant la croissance du marché canadien des produits dérivés du phoque et la recherche scientifique. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'abondance des phoques du Groenland a augmenté à Terre-Neuve-et-Labrador au cours des dernières décennies. Notre équipe est honorée de recevoir ce financement pour étudier le rôle écosystémique que jouent les phoques du Groenland dans les réseaux trophiques de Terre-Neuve-et-Labrador, leur régime alimentaire et leurs taux de consommation, et comment leur consommation de proies se compare aux prélèvements de pêches pour la même espèce. Notre recherche évaluera également des scénarios d'augmentation ou de diminution de l'abondance des phoques du Groenland, ce qui aura des répercussions sur leur rôle écosystémique et leur incidence sur les pêches. »

Tyler Eddy, chercheur, Fisheries and Marine Institute, Université Memorial

« La collaboration continue de l'Université Dalhousie avec Pêches et Océans Canada joue un rôle clé en habilitant nos chercheurs à poursuivre des recherches sur les océans de calibre mondial, qui ont une incidence sur la façon dont nous comprenons l'océan et élaborons des politiques pour le protéger. Ce projet promet de fournir de nouvelles connaissances importantes sur les écosystèmes qui soutiennent le succès de la vie aquatique dans le nord-ouest de l'Atlantique. »

Alice Aiken, vice-présidente de la Recherche et de l'Innovation, Université Dalhousie

« Les observations que font les pêcheurs sur l'eau peuvent contribuer et contribueront à une meilleure compréhension de la répartition, du comportement et des répercussions des espèces de phoques sur les milieux marins de Terre-Neuve-et-Labrador. Le syndicat FFAW-Unifor est impatient de lancer la semaine prochaine son projet qui permettra non seulement de documenter les observations actuelles des pêcheurs sur l'eau, mais aussi, ce qui est important, de documenter les connaissances des pêcheurs sur l'évolution de la répartition et de l'abondance des phoques au cours de leur carrière de pêcheur. »

Erin Carruthers, scientifique des pêches, FFAW-Unifor

« Nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'utiliser la science occidentale et les connaissances autochtones pour mieux comprendre les populations d'otaries sur notre territoire, y compris leur régime alimentaire et leur charge en contaminants. Il s'agit d'un travail important qui éclairera nos efforts de gestion pour assurer un écosystème sain et équilibré. »

Kelly Brown, directrice, Département de gestion intégrée des ressources Heiltsuk

Faits en bref

En novembre 2022, Pêches et Océans Canada a tenu le Sommet sur les phoques à Terre‑Neuve-et- Labrador . Cet événement réunissait des partenaires autochtones, des représentants de l'industrie de la pêche commerciale, des représentants provinciaux et territoriaux, ainsi que d'autres intervenants et experts, afin de discuter des possibilités de développement des produits canadiens du phoque dans les marchés d'exportation, de l'importance de la chasse au phoque pour les communautés autochtones, et de la nécessité de réduire les lacunes dans les données concernant les populations de phoques.





Le Ministère continue d'étudier les possibilités de collaborer avec les intervenants afin de développer le marché des produits canadiens du phoque, et de faire progresser les recherches actuelles sur les phoques.





Ces projets intégreront les observations de chasseurs de phoques et détenteurs de connaissances traditionnelles des Premières Nations, afin d'examiner la répartition actuelle et historique des populations de phoques.





Ces projets permettront de créer des outils nous permettant d'approfondir notre compréhension du régime alimentaire des phoques et des otaries, et de prévoir leur incidence sur les communautés de poissons.

