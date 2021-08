OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES ALGONQUINS, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada effectue des investissements historiques afin de combler les lacunes dans les infrastructures essentielles des communautés autochtones et améliorer les résultats économiques, sociaux et de santé de ces communautés. La mesure comprend une action importante relativement à la nouvelle approche lancée avec les partenaires autochtones pour mettre fin à la tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 517,7 millions de dollars sur quatre ans dans des plans d'action spécifiques aux priorités, aux besoins et aux réalités des partenaires autochtones autonomes et signataires d'un traité moderne.

Le gouvernement du Canada reconnaît qu'il est important que les partenaires autochtones autonomes et signataires d'un traité moderne dirigent le travail visant à ce que leurs citoyens aient accès à des infrastructures appropriées, c'est-à-dire à de l'eau potable propre, à une infrastructure de transport suffisante, à des maisons bien construites, à des installations culturelles et de santé de qualité, à des écoles et à une connexion fiable à Internet - tous des composantes essentielles à la santé et au bien-être physiques, mentaux et économiques d'une communauté.

Citations

« J'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui le financement relatif aux infrastructures des communautés autochtones pour appuyer les nations autonomes et signataires de traités modernes. Notre relation avec les nations autonomes et signataires de traités modernes est un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour reconnaître et respecter le droit des peuples autochtones à l'autodétermination. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le gouvernement du Canada souscrit à des relations de nation à nation, Inuits-Couronne et de gouvernement à gouvernement avec les communautés autochtones. Grâce à une collaboration étroite avec les partenaires autochtones, ces investissements contribueront à combler les écarts socioéconomiques en plus de favoriser une véritable réconciliation avec les peuples autochtones. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« La contribution du Canada permettra de financer des infrastructures essentielles à la santé mentale et au bien-être de notre population. Elle contribuera également à assurer la poursuite de nos pratiques culturelles alors que nous faisons face aux répercussions des changements climatiques qui évoluent rapidement. Cet investissement opportun ne concerne pas seulement la construction et l'entretien des infrastructures communautaires, il concerne la responsabilité du Canada de travailler vers la réconciliation et de rebâtir concrètement la relation avec les peuples autochtones. »

Chef Dana Tizya-Tramm

Première Nation des Gwitchin Vuntut

Les faits en bref

Dans son budget de 2021, le gouvernement du Canada a proposé de nouveaux investissements historiques de plus de 18 milliards de dollars sur les cinq prochaines années pour combler les écarts en matière d'infrastructures essentielles entre les communautés autochtones et non autochtones, et pour favoriser une réconciliation véritable avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis par l'amélioration de leurs résultats économiques, sociaux et de santé.

À compter de 2021-2022, 4,3 milliards provenant du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones seront affectés pendant quatre ans à des projets d'infrastructure pouvant commencer immédiatement dans des communautés autochtones, dont 517,7 millions pour les nations autonomes et signataires d'un traité moderne.

Dans la foulée de l'élaboration de la Voie fédérale sur la sécurité humaine, une somme historique de 2,2 milliards de dollars a été proposée dans le budget de 2021 pour lutter contre les causes fondamentales de la tragédie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, notamment par un accès à des logements abordables, convenables et sûrs.

Liens connexes

Restez branchés

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

Twitter : @GCautochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtones

Twitter : @Min_ServAutoch

Twitter : @CouronneAutoch

Twitter : @Min_DuNord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.isc.gc.ca/fra/RSS.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Ani Dergalstanian, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002; Ryan Cotter, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]