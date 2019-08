Le Gouvernement du Canada annonce le financement de deux foyers de placement d'urgence dans les collectivités innues de Natuashish et Sheshatshiu

NATUASHISH, NITASSINAN, NL, le 24 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que la culture et les valeurs autochtones sont essentielles pour le bien-être des enfants et des jeunes Autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, la Première Nation innue de Sheshatshiu, la Première Nation innue de Mushuau et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé le financement de foyers de placement d'urgence dans les collectivités innues de Natuashish et Sheshatshiu, au Labrador. Ces groupes ont travaillé en partenariat pour élaborer des options de placement dans les collectivités afin de réduire le nombre d'enfants qui sont éloignés de leur collectivité et de leur culture.

Services aux Autochtones Canada a versé 3,73 millions de dollars à la Première Nation innue de Sheshatshiu et à la Première Nation innue de Mushuau afin de renforcer leurs capacités en vue de concevoir, à l'intention des enfants et des jeunes, des services de placement qui intègrent l'approche de soins des Innus aux pratiques de dotation, de gestion et de prestation de services.

Services aux Autochtones Canada verse également environ 2 millions de dollars par année à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour assurer le fonctionnement du foyer de groupe Shushepeshipan, qui a ouvert ses portes en août 2018 à Sheshatshiu.

« La présence de foyers de placement d'urgence dans ces collectivités est vitale pour procurer aux enfants le soutien dont ils ont besoin, tout en les gardant près de leur collectivité et de leur culture. Tout cela se produit grâce à la Première Nation de SheshatshiuInnu, à la Première Nation innue de Mushuau, au gouvernement de Terre Neuve et Labrador et au gouvernement du Canada qui travaillent en partenariat pour garantir la santé et la sécurité des enfants innus tout en favorisant la compréhension de l'histoire et de la culture dont ces Premières Nations sont fières. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Les enfants qui grandissent en maintenant un grand attachement envers leur famille et leur culture possèdent les fondements dont ils ont besoin pour réussir. Les foyers de placement d'urgence de Natuashish et de Sheshatshiu permettront de veiller à la santé et à la sécurité des enfants innus et d'aider ces derniers à comprendre et à apprécier l'histoire et la culture qui font la fierté de leur peuple. Je veux profiter de cette occasion pour féliciter les deux collectivités. »

Yvonne Jones, députée du Labrador et secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, gouvernement du Canada

« En tant que chef de la Première Nation innue de Sheshatshiu, je suis heureux de voir le financement de ce projet aller de l'avant. Mon conseil et moi-même sommes fiers des progrès qui ont été réalisés depuis un certain temps relativement à la situation des jeunes Innus pris en charge. Avec l'amélioration du foyer de groupe Shushepeshipan, qui est devenu un établissement de niveau 4 l'an dernier, et l'ouverture du foyer de placement d'urgence au début de 2020, nous faisons un pas de plus en vue de réaliser pleinement l'approche de soins propre aux Innus pour protéger les enfants de notre collectivité. J'aimerais remercier les employés de tous les ordres de gouvernement et les représentants des deux bandes qui travaillent d'arrache-pied pour concrétiser cette grande réussite. »

Chef Eugene Hart

Première Nation innue de Sheshatshiu

« Plus d'une soixantaine d'enfants innus de Mushuau sont toujours pris en charge par le système provincial. Plus des deux tiers de ces enfants sont placés à l'extérieur de la collectivité, et la majorité d'entre eux se trouvent dans des foyers où ils ne sont plus en contact avec la culture et la langue innues. Le foyer de placement d'urgence est pour nous une première étape concrète en vue de remédier à cette situation catastrophique. Nous sommes fiers d'avoir travaillé avec les représentants fédéraux et provinciaux et avec notre partenaire en matière de planification et de formation, Aurelia, pour la création du foyer de placement d'urgence au sein de la collectivité. Ce foyer est géré et exploité selon les normes provinciales les plus élevées par un personnel innu formé, conformément à un modèle de soins propre aux Innus. »

Chef John Nui

Première Nation innue de Mushuau

« Notre gouvernement est ravi de travailler en partenariat avec la Nation innue, la Première Nation innue de Sheshatshiu, la Première Nation innue de Mushuau et le gouvernement du Canada en vue de la création et de l'ouverture d'une ressource de placement élaborée et exploitée par les Innus - un nouveau foyer de placement d'urgence. Cette nouvelle ressource de placement, exploitée par Mushuau EPH and Group Home Incorporated, est fondée sur l'approche de soins propre aux Innus, laquelle intègre la sagesse, les valeurs et les connaissances collectives du peuple innu ainsi que des pratiques exemplaires en matière de soins aux enfants et aux jeunes. Cette approche est conforme aux politiques sur les ressources de placement en établissement avec personnel de niveau 4. Plus important encore, cela permet d'offrir des soins de soutien culturellement adaptés aux enfants et aux jeunes Innus dans les collectivités auxquelles ils appartiennent. »

L'honorable Lisa Dempster

Ministère des Enfants, des Aînés et du Développement social

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador



Faits en bref

La Première Nation innue de Mushuau est située dans la collectivité de Natuashish , dans le Nord du Labrador .

, dans le Nord du . Le foyer de placement d'urgence de Natuashish est ouvert et offre ses services depuis avril 2019.

est ouvert et offre ses services depuis avril 2019. Le foyer de placement d'urgence de Sheshatshiu devrait ouvrir ses portes au début de 2020.

Le financement destiné au renforcement des capacités comprenait la formation, le processus de gestion et les outils connexes (y compris les systèmes de gestion des cas) pour assurer la conformité aux normes provinciales.

Les services de placement pour les enfants et les jeunes sont offerts dans le cadre d'une entente de services conclue entre le ministère des Enfants, des Aînés et du Développement social du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador et une organisation innue de chaque collectivité.

et une organisation innue de chaque collectivité. Services aux Autochtones Canada a déjà versé 1,4 million de dollars à la Première Nation innue de Sheshatshiu pour aider la collectivité à offrir des programmes dans son foyer de groupe Shushepeshipan.

Services aux Autochtones Canada fournit également une contribution pouvant atteindre 1,5 million de dollars pour une caserne de pompiers au sein de la Première Nation innue de Sheshatshiu.

