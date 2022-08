OTTAWA, ON, le 12 août 2022 /CNW/ - Les jeunes Canadiennes et Canadiens jouent un rôle majeur dans la réussite actuelle et future du Canada, car ils sont les chefs de file d'aujourd'hui et de demain. Les organismes jeunesse du Canada mènent des travaux importants, comme amplifier les voix des jeunes et défendre l'égalité entre les sexes.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un financement de plus de deux millions de dollars pour des programmes visant à soutenir les jeunes :

Le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE) recevra 692 879 $ pour organiser deux sommets annuels sur l'égalité entre les sexes qui permettront aux jeunes de s'attaquer aux obstacles intersectionnels à l'égalité entre les sexes.

L'organisme BridgeNorth Women's Mentorship & Advocacy Services recevra 400 000 $ pour un projet de 36 mois qui permettra d'élaborer et de mettre en œuvre des interventions spécialisées tenant compte des traumatismes, ainsi que d'offrir une formation en prévention à l'intention du personnel enseignant, des parents et des élèves à risque élevé afin d'accroître leurs connaissances et d'améliorer les mesures de soutien à l'autonomisation des enfants et des jeunes victimes et personnes survivantes de la traite des personnes dans la région de York.

Wisdom2Action Consulting Limited recevra 994 661 $ pour un projet de 36 mois visant à répondre aux besoins en matière de capacités des organismes 2ELGBTQ+ et des organismes d'aide aux jeunes. Ce financement renforcera la capacité d'appuyer les jeunes 2ELGBTQ+ victimes de violence fondée sur le sexe et contribuera à la création de campagnes d'éducation publique qui sensibilisent à la violence subie par les jeunes 2ELGBTQ+.

Le financement permettra de soutenir des programmes destinés aux jeunes de prévention de la violence fondée sur le sexe et de sensibilisation à l'égalité entre les sexes. Les projets financés adopteront également une approche intersectionnelle pour soutenir les jeunes autochtones, racisés et 2ELGBTQ+ qui se butent à des obstacles particuliers en matière d'égalité.

Cet investissement s'ajoute au financement permanent offert par le programme Échanges Canada de Patrimoine canadien, qui aide les organismes canadiens sans but lucratif. Ce programme verse 41,4 millions de dollars sur trois ans pour offrir des échanges réciproques à plus de 21 000 jeunes de 12 à 17 ans au Canada. Grâce à ces échanges, les jeunes apprennent à mieux connaître le Canada, à établir des liens entre eux et à mieux apprécier la diversité et les aspects communs de la vie canadienne.

La ministre Ien est heureuse d'annoncer les ententes de financement triennales suivantes dans le cadre du volet Échanges Jeunesse Canada du programme :

Expériences Canada reçoit un total de 15,4 millions de dollars sur trois ans pour son projet Échanger entre jeunes Canadiens qui offre à environ 12 300 jeunes de faire des échanges et d'explorer des thèmes comme l'immigration, les droits de la personne, les cultures autochtones et les langues officielles.

qui offre à environ 12 300 jeunes de faire des échanges et d'explorer des thèmes comme l'immigration, les droits de la personne, les cultures autochtones et les langues officielles. Le YMCA du Grand Toronto recevra 15,2 millions de dollars sur trois ans pour son projet Emplois d'été Échanges étudiants qui offrira des possibilités d'emploi d'été à environ 1 780 jeunes pour qu'ils vivent et travaillent dans leur seconde langue officielle dans une autre collectivité, ce qui leur permettra d'approfondir leur compréhension culturelle et d'améliorer leurs compétences linguistiques.

qui offrira des possibilités d'emploi d'été à environ 1 780 jeunes pour qu'ils vivent et travaillent dans leur seconde langue officielle dans une autre collectivité, ce qui leur permettra d'approfondir leur compréhension culturelle et d'améliorer leurs compétences linguistiques. Le YMCA du Grand Toronto recevra 8,7 millions de dollars sur trois ans pour son projet Échanges Jeunesse Canada visant à organiser des échanges de groupe pour environ 5 210 jeunes qui pourront approfondir leurs connaissances sur divers sujets, comme les cultures autochtones, la diversité et l'inclusion, les arts, la culture et le patrimoine canadiens, la mobilisation des jeunes, les langues officielles et le bénévolat.

visant à organiser des échanges de groupe pour environ 5 210 jeunes qui pourront approfondir leurs connaissances sur divers sujets, comme les cultures autochtones, la diversité et l'inclusion, les arts, la culture et le patrimoine canadiens, la mobilisation des jeunes, les langues officielles et le bénévolat. Le Programme d'échange d'amitié de Sports Canada recevra un total de 1,5 million de dollars sur trois ans pour appuyer les échanges culturels en groupe pour 1 290 jeunes en mettant l'accent sur les sports non compétitifs.

Le Conseil canadien des 4-H recevra 574 000 $ sur trois ans pour son programme d'échanges club à club afin de soutenir les échanges réciproques de groupe estivaux pour 600 jeunes de partout au pays. Les jeunes participeront à des recherches sur l'histoire locale et des visites de lieux d'importance historique et culturelle et approfondiront leurs connaissances sur ce que signifie être Canadienne ou Canadien.

Citations

« Je me suis engagée à affermir les voix diversifiées des jeunes. Peu importe leur âge, leur sexe ou leurs antécédents culturels - je continue d'être émue chaque fois que je rencontre de jeunes militantes et militants des droits des jeunes. Chacun des organismes bénéficiaires du financement annoncé aujourd'hui appuiera les remarquables talents et les qualités de chef des jeunes qui sont déjà au cœur du changement. Il ne fait aucun doute que nous devons continuer à donner aux jeunes les bons outils pour réussir. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Le budget de 2021 mise sur des investissements de plus de 5,7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans le but d'aider les jeunes Canadiennes et Canadiens, y compris celles et ceux des ménages à faible revenu, à poursuivre et à terminer leurs études, d'accorder un allègement supplémentaire de la dette d'études aux jeunes diplômées et diplômés, et de créer 215 000 nouvelles possibilités d'emploi et d'acquisition de compétences liées à l'emploi.





En tout, la réponse à la pandémie représente le plus grand investissement dans les jeunes Canadiennes et Canadiens jamais effectué par le gouvernement du Canada, soit 13,1 milliards de dollars sur six ans. Cet investissement représente l'une des plus importantes mesures de soutien destinées aux jeunes au monde.





En 2016, le premier ministre a mis sur pied le Conseil jeunesse du premier ministre pour lui fournir des conseils impartiaux sur des questions importantes pour les jeunes et pour toute la population canadienne. En 2019, le Canada a publié sa première politique jeunesse à la suite de vastes consultations nationales auprès des jeunes pour s'assurer de tenir compte de leurs perspectives et priorités au moment d'élaborer des politiques et des programmes.





Publié en août 2021, le tout premier Rapport sur l'état de la jeunesse du Canada a été rédigé en grande partie par 13 jeunes et éclairé par les contributions de près de 1 000 jeunes de partout au pays. Le rapport donne un aperçu des enjeux qui importent le plus aux jeunes et à toute la population canadienne, y compris la vérité et la réconciliation; l'action en matière d'environnement et d'action climatique; la santé et le bien-être; le leadership et l'impact; l'emploi; l'innovation, les compétences et l'apprentissage.





Conformément au thème de la Journée internationale de la jeunesse de cette année, « Solidarité intergénérationnelle », le gouvernement du Canada offre une vaste gamme de programmes et de services visant à aider les jeunes à réussir, essentiellement en comblant l'écart générationnel pour rapprocher les jeunes et les aînés. Les programmes dirigés par Emploi et Développement social Canada comprennent la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) qui comprend le programme de la SECJ, le programme Emplois d'été Canada, le Service jeunesse Canada et le programme Nouveaux Horizons pour les aînés.





Les jeunes peuvent également profiter de la Passerelle numérique jeunesse , une nouvelle plateforme de services numériques pour les jeunes à la recherche d'outils et de programmes à l'appui de leurs objectifs en matière d'emploi, d'acquisition de compétences, d'apprentissage, de bénévolat et de services.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Johise Namwira, Attachée de presse et gestionnaire des enjeux, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873‑353‑0985, [email protected]; Relations avec les médias : Femmes et Égalité des genres Canada, 819‑420‑6530, [email protected]