Le gouvernement du Canada annonce la signature d'une Entente pour soutenir les personnes ayant survécu à la violence fondée sur le sexe

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont annoncé la conclusion d'une entente concernant l'Allocation canadienne pour le logement destinée aux personnes ayant survécu à la violence fondée sur le sexe. L'Entente prévoit une contribution fédérale de près de 50 millions de dollars sur deux ans, qui sera versée au Québec afin de bonifier l'Entente Canada-Québec sur le logement (ECQL).

L'annonce s'est déroulée en présence de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et députée de Papineau, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que de Marie-Gabrielle Ménard, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), et députée de Hochelaga-Rosemont-Est.

La contribution du gouvernement du Canada accordée au gouvernement du Québec servira à soutenir les personnes victimes de la violence fondée sur le sexe - notamment les victimes de violence familiale, y compris conjugale - à faire la transition vers un logement locatif sur le marché privé et à le conserver. Le gouvernement du Québec versera l'aide financière directement aux ménages admissibles, par l'entremise du Programme de supplément au loyer Québec (PSLQ).

L'Allocation canadienne pour le logement destinée aux personnes ayant survécu à la violence fondée sur le sexe est un pas dans la bonne direction. Les gouvernements du Canada et du Québec s'engagent à soutenir les personnes survivantes afin qu'elles puissent reconstruire leur vie à l'abri de la violence, en ayant accès au soutien nécessaire.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à élaborer des solutions locales pour répondre aux besoins en matière de logement. Le partenariat annoncé aujourd'hui permettra d'offrir davantage de logements sûrs et abordables à certains des résidents les plus vulnérables du Québec. Cette initiative témoigne de notre engagement à accroître l'offre de logements et à bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cette contribution garantira que les personnes ayant survécu à la violence fondée sur le sexe recevront le soutien dont elles ont besoin au moment où elles en ont le plus besoin. Il est du devoir des gouvernements et des collectivités d'être présents pour les gens dans les moments difficiles, et cette annonce est l'une des façons dont nous assumons cette responsabilité. » - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et députée de Papineau

« La sécurité et le bien-être des victimes et des personnes survivantes sont au cœur du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Permettre l'accès à un endroit sécuritaire aux personnes qui désirent quitter une situation de violence contribue à renforcer l'autonomie des victimes et personnes survivantes, leur permet de débuter leur processus de guérison, et leur permet de construire un futur meilleur. » - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« L'accès à un logement sécuritaire et abordable est une composante essentielle pour que les personnes ayant survécu à de la violence domestique puissent s'engager dans une nouvelle trajectoire de vie. L'Allocation canadienne pour le logement vise à fournir un soutien structurant qui favorise la stabilité et la dignité des personnes survivantes et de leurs enfants. » - Marie-Gabrielle Ménard, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), et députée de Hochelaga-Rosemont-Est

« Des investissements comme celui-ci sont essentiels, car ils permettent de mettre en place des solutions durables qui agissent à la fois en prévention et en soutien. La Résidence Fulford s'inscrit dans cette vision : offrir bien plus qu'un toit, mais un environnement sécuritaire, stable et accompagné où les femmes pourront reprendre leur souffle, retrouver leur autonomie et envisager l'avenir avec confiance et dans la dignité. Nous accueillons favorablement cet engagement qui reconnaît le rôle essentiel du logement abordable dans le parcours des survivantes de violence fondée sur le sexe. » - Diane Pilote, directrice générale, Chez Doris

Faits en bref :

L'ACL vise à réduire les besoins de logement de certaines des personnes les plus vulnérables au Canada. Elle fournit du financement directement aux ménages dans le besoin pour les aider à payer leurs frais de logement.

L'ACL destinée aux personnes ayant survécu à la violence fondée sur le sexe est une amélioration de l'ACL existante.

Le budget de 2021 comprenait un financement supplémentaire de 315,4 millions de dollars sur sept ans pour l'ACL dans le but de fournir une aide financière aux femmes à faible revenu et à leurs enfants qui fuient la violence. Cependant, le contexte de la prévention de la violence a changé depuis avec l'introduction, puis l'appui et l'adoption subséquents du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe en novembre 2022.

Ce Plan d'action définit la violence fondée sur le sexe comme étant de la « violence fondée sur les normes de genre et sur une dynamique du pouvoir inégale exercée à l'encontre d'une personne en raison de son genre, de son expression de genre, de son identité de genre ou de son genre perçu. La violence fondée sur le sexe prend de nombreuses formes, y compris la violence physique, économique et sexuelle, ainsi que la maltraitance émotionnelle (psychologique) ».

Les fonds versés par l'entremise du Programme PSLQ - volet 2 s'adresseront à la clientèle pour les victimes de violence familiale, y compris conjugale.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]