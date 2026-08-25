/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À MONTRÉAL/

MONTRÉAL, le 24 août 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et députée de Papineau, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du premier ministre et députée d'Outremont, et Marie-Gabrielle Ménard, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), et députée de Hochelaga--Rosemont-Est, pour une annonce en matière de logement.

Date : 25 août 2026



Heure : 10 h HE



Lieu : 1221, rue Guy

Montréal, Québec

H3H 2K5

Note : l'événement aura lieu à l'extérieur

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]