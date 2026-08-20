65 logements abordables pour les familles de Port-Cartier

PORT-CARTIER, QC, Aug. 20, 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Port-Cartier, le Fonds de solidarité FTQ, ArcelorMittal Exploitation minière Canada et la Corporation pour le développement de logement (Codélo) soulignent aujourd'hui la première pelletée de terre officielle d'un immeuble de 65 logements abordables sur le boulevard des Îles. L'immeuble de quatre étages, destiné aux ménages à revenu faible ou modeste, est réalisé dans le cadre de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec. L'organisme porteur du projet, Codélo, accueillera les locataires dès l'automne 2027. Ces derniers auront accès à des installations de qualité, incluant trois salles communes, un ascenseur et 65 espaces de stationnements.

Le projet bénéficie d'un financement découlant de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec. En raison des règles applicables aux communications gouvernementales en période préélectorale, les sommes associées au projet ne peuvent être précisées pour le moment.

L'activité a eu lieu en présence de Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et députée de Duplessis. Elle était accompagnée de Mme Danielle Beaupré, mairesse de Port-Cartier, de M. Dominique Denicourt, vice-président ressources humaines chez ArcelorMittal Mines et infrastructures Canada, ainsi que de M. Guy Berthe, président du conseil d'administration de Codélo.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir la réalisation de ces projets d'habitations abordables qui contribueront concrètement à améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes de la région de la Côte-Nord. En investissant dans des milieux de vie adaptés aux besoins des communautés, nous réaffirmons notre engagement à favoriser l'accès à des logements de qualité et à soutenir le développement durable de nos régions. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à mettre en place des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements, les administrations municipales, les organismes à but non lucratif et le milieu privé collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce projet de logements abordables pour les familles et personnes seules représentent bien notre volonté d'appuyer le développement des régions et de répondre aux besoins grandissants en matière d'habitation. Pour la région de la Côte-Nord, des initiatives comme celles-ci contribuent à renforcer l'attractivité du territoire, à soutenir notre vitalité économique et à offrir aux citoyens et citoyennes des milieux de vie de qualité. Notre gouvernement demeure engagé à accompagner les régions dans leur développement et leur croissance. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Duplessis

« L'ajout de nouvelles unités d'habitation est une excellente nouvelle pour Port-Cartier, particulièrement dans le contexte actuel où les besoins en logement demeurent importants. Ce projet vient bonifier l'offre résidentielle et contribue directement à la vitalité de notre milieu. Je remercie tous les partenaires derrière cette initiative, dont l'engagement contribue à bâtir une ville plus accueillante, plus accessible et tournée vers l'avenir. »

Danielle Beaupré, mairesse de Port-Cartier

« ArcelorMittal est fière de prendre part à ce projet qui permettra d'accroître l'offre de logements abordables à Port-Cartier. L'accès au logement constitue un enjeu important pour la vitalité et l'attractivité de la Côte-Nord. En soutenant la réalisation de ces 65 nouveaux logements, nous souhaitons contribuer concrètement au développement de Port-Cartier et favoriser l'accès à des milieux de vie de qualité pour sa population. »

Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada

« Codélo est fier de contribuer concrètement à l'accès au logement en offrant 65 nouveaux logements abordables pour les ménages à revenu faible et modeste de Port-Cartier. Le nouveau milieu de vie que nous construirons est une réponse tangible à des besoins criants en habitation. Ce projet illustre pleinement notre capacité collective à concrétiser des initiatives ambitieuses au bénéfice de la population. »

Guy Berthe, président de la Corporation pour le développement de logement (Codélo)

Faits saillants :

- Date de début des travaux : Juin 2026

- Date de fin des travaux : octobre 2027

- Entrée des locataires dans les logements : automne 2027

- Architecte : DMG

- Entrepreneur : LFG

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Consultez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

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À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets à usage multiple qui intègrent plusieurs composantes qu'elles soient résidentielles, commerciales ou de bureaux ainsi que des projets industriels ou institutionnels. Il privilégie une approche de développement durable. Au 31 décembre 2025, il comptait 32 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,7 milliards $ dont près de 5 000 unités résidentielles étaient en construction et 78 actifs en exploitation totalisant 6 445 unités résidentielles locatives. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Josée Lagacé, Fonds immobilier de solidarité FTQ, [email protected]