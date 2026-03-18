OTTAWA, ON, le 18 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé la reconduction du mandat du Dr Paul J. Allison au sein du conseil d'administration des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Le Dr Paul J. Allison est membre du conseil d'administration des IRSC depuis mai 2018. Il est professeur à la Faculté de médecine dentaire de l'Université McGill, et ses recherches portent notamment sur les déterminants psychosociaux et sociaux de la santé buccodentaire et des soins buccodentaires, y compris les questions d'accès aux soins dentaires.

Les IRSC font progresser les connaissances scientifiques et contribuent à leur application pour améliorer la santé, rendre les services et les produits de santé plus efficaces et renforcer le système de santé canadien.

Le gouvernement du Canada s'engage à nommer des candidats hautement qualifiés afin de servir au mieux les intérêts des Canadiennes et des Canadiens, et s'engage à mettre en place des processus ouverts, transparents et fondés sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne, car elles siègent au sein de commissions, de conseils d'administration, de sociétés d'État, d'agences et de tribunaux partout au pays.

Citations

« Je tiens à féliciter le Dr Allison pour sa reconduction au sein du conseil d'administration des Instituts de recherche en santé du Canada. Ses connaissances et son expertise en matière d'amélioration de l'éducation, de la recherche en santé et des politiques continueront d'être un atout majeur pour l'organisation. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Faits en bref

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) forment un organisme indépendant qui doit rendre des comptes au Parlement par l'intermédiaire de la ministre de la Santé. Composés de 13 instituts, les IRSC assurent un rôle de chef de file et apportent leur soutien aux chercheurs et aux stagiaires en santé partout au Canada.

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]