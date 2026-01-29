OTTAWA, ON, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé la désignation d'une nouvelle présidente au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB).

Anie Perrault, membre du CEPMB, a été désignée présidente jusqu'au 9 août 2028. Avocate de formation comptant plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans les secteurs public et privé, Mme Perrault avait auparavant été désignée vice-présidente du Conseil en août 2023. Elle continuera d'être appuyée par les membres du Conseil, soit la Dre Emily Reynen, M. Peter Moreland-Giraldeau et Mme Sharon Blady.

Le CEPMB est un organisme indépendant du gouvernement qui protège les intérêts des consommateurs canadiens en veillant à ce que les prix des médicaments brevetés vendus au Canada ne soient pas excessifs.

Le gouvernement du Canada s'engage à nommer des personnes hautement qualifiées afin de servir au mieux les intérêts des Canadiennes et des Canadiens, et à recourir à des processus ouverts, transparents et fondés sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne, puisqu'elles siègent au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

Citations

« Je félicite Mme Perrault pour sa désignation à titre de présidente. Son expertise et son leadership ont été essentiels pour aider le Conseil à finaliser ses nouvelles lignes directrices visant à surveiller et à examiner les prix des médicaments. Je suis heureuse qu'elle continue de guider le Conseil dans l'exercice de son important mandat de protection et d'information des Canadiennes et des Canadiens en matière de prix des médicaments brevetés. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le CEPMB est un organisme quasi judiciaire indépendant créé par le Parlement en 1987 en vertu de la Loi sur les brevets.

Le CEPMB est également chargé de produire des rapports sur les tendances en matière de ventes et de prix des produits pharmaceutiques pour l'ensemble des médicaments, ainsi que sur les dépenses en recherche et développement des titulaires de brevets.

Le 26 janvier 2026, les nouvelles lignes directrices du CEPMB sont entrées en vigueur. Elles expliquent le nouveau processus en deux étapes visant à surveiller et à examiner les prix des médicaments en les comparant à ceux pratiqués dans d'autres pays ou à ceux d'autres traitements similaires au Canada. Si le prix d'un médicament soulève des préoccupations, le personnel du CEPMB peut recommander la tenue d'une audience à la présidence.

Personnes-ressources : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]