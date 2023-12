OTTAWA, ON, le 22 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé la nomination de la professeure Angela Campbell comme présidente du Conseil consultatif de gestion (CCG) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Experte dans le domaine du droit, la professeure Campbell jouera un rôle déterminant dans la prestation de conseils au commissaire de la GRC sur l'administration et la gestion de l'organisation.

Le ministre LeBlanc exprime sa gratitude à l'ancien président, le professeur Kent Roach, pour son temps et ses contributions, ainsi qu'à M. Simon Coakeley, pour son leadership et son expertise en tant que président intérimaire. M. Coakeley continuera de fournir sa perspective et ses conseils en réintégrant son poste de vice-président.

Un CCG robuste et diversifié est crucial dans les efforts de modernisation de la GRC. Les travaux se poursuivront pour la nomination du 13e membre du CCG, par le moyen d'un processus de sélection fondé sur le mérite.

La transparence et la responsabilisation sont essentielles au maintien de la confiance des Canadiens envers les responsables de l'application de la loi. Les organismes civils indépendants qui aident à appuyer les organismes d'application de la loi du Canada, y compris le CCG, sont au cœur de ces efforts.

Le CCG continue de fournir des conseils sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission des pertes massives (CPM) par la GRC. Il poursuit également ses travaux visant l'amélioration du milieu de travail et de la culture de la GRC, afin de veiller à ce que l'organisation favorise un climat de responsabilisation et d'inclusion, tout en renforçant la confiance avec les collectivités qu'elle dessert.

Citations

« Je tiens à féliciter la professeure Campbell. Son expérience et ses conseils d'experts continueront de fournir une précieuse perspective à la GRC, élément clé de ses efforts de modernisation et de son engagement continu à servir les Canadiens. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Je félicite la professeure Campbell pour sa nomination à la présidence du Conseil consultatif de gestion. La professeure Campbell a apporté une contribution importante au Conseil et à la GRC à titre de membre fondatrice du CCG, et je me réjouis à la perspective de collaborer avec elle dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Depuis sa création en 2019, le Conseil est devenu un partenaire important, apportant à la GRC des perspectives externes essentielles qui ont contribué à façonner et à améliorer de nombreux plans de modernisation de la GRC. »

- Mike Duheme, commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

Faits en bref

En juin 2019, le gouvernement du Canada a mis sur pied le Conseil consultatif de gestion en vertu de la Loi sur la GRC , afin de fournir au commissaire des conseils externes spécialisés sur la gestion et l'administration de la GRC, notamment des conseils sur la transformation, le bien-être en milieu de travail, les ressources humaines, les pratiques de gestion moderne, les technologies de l'information et d'autres domaines spécialisés.

a mis sur pied le Conseil consultatif de gestion en vertu de la , afin de fournir au commissaire des conseils externes spécialisés sur la gestion et l'administration de la GRC, notamment des conseils sur la transformation, le bien-être en milieu de travail, les ressources humaines, les pratiques de gestion moderne, les technologies de l'information et d'autres domaines spécialisés. Depuis sa création, le CCG à la GRC a fourni des conseils sur la mise en œuvre d'un Centre indépendant de règlement du harcèlement, qui a été lancé en juin 2021 et qui aide à résoudre les problèmes liés au harcèlement au sein de la GRC. Il a également fourni des rapports consultatifs sur le Programme d'instruction des cadets et sur les efforts de recrutement des Autochtones.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343 574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]