OTTAWA, ON, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé, au nom de l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique, la nomination de Jennifer Richardson au poste de conseillère principale chargée de la lutte contre la traite des personnes et a donné des renseignements sur l'élargissement de son mandat, remplissant ainsi l'un des principaux engagements de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes.

Mme Richardson a acquis pendant plus de 24 ans au Canada et à l'étranger une vaste expérience dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes. Étant elle-même une survivante de ce crime, elle possède une expérience vécue. Son mandat de 3 ans a débuté le 27 janvier 2025.

En tant que conseillère principale, Mme Richardson fournira au ministre de la Sécurité publique des conseils et des recommandations sur les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour lutter contre la traite des personnes, travaillera en collaboration avec les intervenants nationaux et internationaux et les partenaires autochtones pour échanger des pratiques exemplaires et renforcer notre réponse collective, et sensibilisera le public à ce crime. Son mandat élargi comprend désormais une collaboration avec le ministre des Relations Couronne-Autochtones et des partenaires autochtones pour faire avancer les appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Dans le cadre de ces fonctions, Mme Richardson contribuera directement à faire progresser les appels à la justice liés à la traite des personnes, par exemple les appels 3.4, 7.3, 7.9, 8.1, 11.2, 12.12, 12.14 et 16.24.

Cette nomination garantira que les mesures que nous prenons pour lutter contre ce crime tiennent compte des traumatismes, sont axées sur les victimes et sont adaptées à la culture.

Citations

« Je tiens à féliciter Mme Richardson pour sa nomination au poste de conseillère principale chargée de la lutte contre la traite des personnes et à la remercier pour son dévouement à la lutte contre ce crime odieux. Son leadership sera essentiel pour garantir que notre approche en matière de lutte contre ce crime soit guidée par les personnes ayant une expérience vécue et qu'elle réponde au mieux aux besoins des victimes et des survivants et survivantes au fil du renouvellement de la Stratégie nationale. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« Cette épidémie de violence envers les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre autochtones disparues ou assassinées doit cesser. Les trafiquants profitent de la vulnérabilité de ces personnes, laquelle est engendrée par des siècles d'oppression et de colonialisme. Les femmes et les filles autochtones, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes d'abus et d'exploitation. Nous devons mettre en œuvre tous les moyens possibles pour éviter que d'autres vies ne soient perdues. La nomination de Jennifer Richardson en tant que conseillère principale chargée de la lutte contre la traite des personnes constituera un très précieux atout et une force motrice. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur son expérience vécue et ses compétences en matière de défense pour nous guider. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Je suis très honorée de devenir la conseillère principale chargée de la lutte contre la traite des personnes du Canada. En tant que survivante de la traite des personnes, cette nomination revêt un caractère très personnel pour moi et témoigne de mon engagement à protéger certaines des personnes les plus vulnérables de notre société. Je travaillerai sans relâche avec d'autres survivantes, survivants et intervenants pour lutter contre la traite des personnes afin que nous puissions ensemble mettre fin à ce crime au Canada. »

- Jennifer Richardson, conseillère principale chargée de la lutte contre la traite des personnes

Faits en bref

La Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes , dirigée par Sécurité publique Canada , rassemble les efforts fédéraux pour lutter contre ce crime dans le cadre d'un plan stratégique unique. Soutenue par un investissement de 57,22 millions de dollars ( 2019-2024) et de 10,28 millions de dollars par la suite, la stratégie vise à renforcer la réponse du Canada à la traite des personnes, tout en soutenant les engagements connexes visant à prévenir et à combattre la violence fondée sur le sexe et la violence envers les personnes autochtones.

, dirigée par Sécurité publique , rassemble les efforts fédéraux pour lutter contre ce crime dans le cadre d'un plan stratégique unique. Soutenue par un investissement de 57,22 millions de dollars ( de 10,28 millions de dollars par la suite, la stratégie vise à renforcer la réponse du à la traite des personnes, tout en soutenant les engagements connexes visant à prévenir et à combattre la violence fondée sur le sexe et la violence envers les personnes autochtones. Les témoignages recueillis dans le cadre de l' Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont révélé que la traite des personnes est étroitement liée aux taux anormalement élevés de violence perpétrée à l'encontre des femmes et des filles autochtones et que l'ampleur de la traite des personnes et de la victimisation des femmes autochtones est largement sous-déclarée.

ont révélé que la traite des personnes est étroitement liée aux taux anormalement élevés de violence perpétrée à l'encontre des femmes et des filles autochtones et que l'ampleur de la traite des personnes et de la victimisation des femmes autochtones est largement sous-déclarée. M me Richardson a consacré une grande partie de sa carrière à travailler avec les collectivités autochtones. Elle est directrice principale de la stratégie et des communications de l'Ontario Native Women's Association depuis 2022.

Richardson a consacré une grande partie de sa carrière à travailler avec les collectivités autochtones. Elle est directrice principale de la stratégie et des communications de l'Ontario Native Women's Association depuis 2022. La Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes est gratuite, confidentielle et offerte partout au pays 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, et ce, dans plus de 200 langues. Son numéro de téléphone est le 1-833-900-1010.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X , LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Alice Hansen, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable David J. McGuinty, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected], Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]