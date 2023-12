GATINEAU, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît et respecte les contributions et les sacrifices extraordinaires des membres et des vétérans et vétéranes des Forces armées canadiennes (FAC) et de leurs familles.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, ont annoncé que Parcs Canada offrira l'entrée quotidienne gratuite aux membres actifs, aux vétérans et vétéranes des FAC, et à leur famille immédiate.

Passer du temps dans la nature est bénéfique pour la santé et la découverte d'histoires et de lieux culturels peut être l'occasion de passer du temps de qualité seul ou avec sa famille et ses amis. Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation administrés par Parcs Canada offrent aux Canadiens d'excellentes occasions de sortir, d'alléger le stress et de se rapprocher de leurs proches. En offrant une entrée quotidienne gratuite, Parcs Canada contribue à la santé et au bien-être des membres et des vétérans et vétéranes des FAC, et à leur famille immédiate.

À compter du 1er janvier 2024, les membres, les vétérans et vétéranes des FAC, et leur famille immédiate pourront bénéficier d'une entrée quotidienne gratuite dans tous les lieux administrés par Parcs Canada en présentant leur carte UneFC Platine, administrée par les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC). Les cartes UneFC Platine sont uniquement disponible pour les membres actifs et les vétérans et vétéranes des FAC et à leur famille immédiate. Les vétérans et vétéranes des FAC peuvent également présenter leur carte de service des anciens combattants qui est disponible à tout ancien membre des Forces armées canadiennes qui a terminé son instruction de base et qui a été libéré de façon honorable.

Pour profiter au maximum de leur expérience à Parcs Canada, les visiteurs sont invités à planifier leur voyage, en visitant le site Web de Parcs Canada et en s'inscrivant au bulletin électronique, afin d'être parmi les premiers à être informés des activités et événements nouveaux et dignes d'intérêt, des offres spéciales, des idées de planification de voyage et bien plus encore - le tout livré directement dans leur boîte aux lettres électronique! Les visiteurs peuvent également télécharger l'application de Parcs Canada, écouter ReTrouver, le nouveau balado de Parcs Canada, et suivre Parcs Canada sur les médias sociaux pour trouver une destination inspirante et planifier leur visite idéale.

« Le gouvernement du Canada est fier de promouvoir la santé et la résilience des membres et des vétérans et vétéranes des Forces armées canadiennes. À compter du 1er janvier, les militaires en service, les vétérans et vétéranes et leur famille immédiate peuvent désormais bénéficier d'une entrée quotidienne gratuite dans nos lieux historiques nationaux, nos parcs nationaux et nos aires marines nationales de conservation pour explorer, se détendre et créer des souvenirs impérissables avec leurs proches. Ensemble, continuons à honorer et à soutenir les hommes et les femmes remarquables qui ont servi notre pays avec bravoure et distinction ».

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Je me réjouis de cette décision d'offrir l'entrée quotidienne gratuite aux membres et aux vétérans et vétéranes des Forces armées canadiennes, et à leurs familles. Nos gens en uniforme font d'énormes sacrifices pour protéger le Canada, et l'entrée gratuite quotidienne aux installations de Parcs Canada est une excellente façon de les remercier de leur service. En plus, les installations de Parcs Canada offre à notre communauté militaire d'importantes occasions de rester en bonne santé - tant mentalement et physiquement. »

L'honorable Bill Blair,

Ministre de la Défense nationale

« Les vétérans et vétéranes des Forces armées canadiennes et leurs familles pourront désormais visiter gratuitement les lieux de Parcs Canada. Ces personnes ont servi notre pays avec bravoure et honneur. L'annonce d'aujourd'hui permettra aux vétérans et vétéranes des Forces armées canadiennes de visiter les lieux historiques nationaux et d'explorer les magnifiques parcs nationaux du Canada, tout en favorisant leur santé et leur bien-être en général. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor,

Ministre des Anciens combattants Canada et ministre associée de la Défense nationale

« L'Agence Parcs Canada est fière d'adresser une invitation chaleureuse aux membres des Forces armées canadiennes, aux vétérans et vétéranes des Forces armées canadiennes et à leurs familles, en leur offrant une entrée quotidienne gratuite et une occasion inestimable de se sentir bien, de tisser des liens et de vivre des moments précieux au milieu des merveilles de nos lieux historiques nationaux, de nos parcs nationaux et de nos aires marines nationales de conservation. Ainsi, Parcs Canada ne se contente pas d'ouvrir ses portes, mais tend aussi la main pour soutenir la santé et le bien-être de ceux qui ont servi ».

Ron Hallman,

Président et directeur général de Parcs Canada

« Nous sommes ravis d'accueillir Parcs Canada au sein de notre incroyable liste de partenaires qui soutiennent les membres et les vétérans et vétéranes des Forces armées canadiennes, et leurs familles en offrant des rabais, des économies et des programmes exclusifs à notre communauté militaire. Ce geste contribue grandement à honorer leur courage et leur engagement envers notre pays, et nous apprécions leur engagement ».

Ian Poulter

Chef de la direction de la SBMFC

Parcs Canada protège un vaste réseau de lieux du patrimoine naturel et culturel, qui comprend 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

Actuellement, Parcs Canada offre des exemptions de droits nationaux aux jeunes de 17 ans et moins, aux néo-Canadiens et aux immigrants ayant obtenu le droit d'établissement (pendant un an, grâce à l'application Canoo), ainsi que des droits d'entrée quotidiens pour certains sites pour les peuples autochtones et les familles expropriées.

Les SBMFC travaillent pour le compte du Chef d'état-major de la défense, sous l'autorité du ministre de la Défense nationale, et fournissent des programmes et des services à l'appui des membres actifs des FAC, des vétérans et vétéranes et de leurs familles dans l'ensemble du Canada .

. Dans le cadre du programme d'UneFC, les membres actifs des Forces armées canadiennes, les vétérans et vétéranes des Forces armées canadiennes et leurs familles immédiates reçoivent une carte platine et peuvent obtenir des remises et des rabais exclusifs, accumule des récompenses et ont accès à des programmes financiers, de conditionnement physique et de bien-être personnalisés et exclusifs à la communauté militaire.

Les membres et les vétérans et vétéranes des FAC et les membres de leur famille immédiate qui souhaitent obtenir leur carte UneFC Platine peuvent postuler directement à Devenir membre UneFC/SBMFC.

La carte de service des anciens combattants a été lancée en septembre 2018 pour reconnaître les services passés en tant que membre des Forces armées canadiennes (FAC) et pour aider ceux-ci à rester en contact avec les programmes de soutien aux militaires et aux vétérans et vétéranes pendant la transition vers la vie post-militaire. La carte de services des anciens combattants est émise et distribué par les Forces armées canadiennes, en étroite consultation avec Anciens Combattants Canada.

