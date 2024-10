Le gouvernement du Canada investit 8,5 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir la recherche en français au Canada

GATINEAU, QC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Nous valorisons le français et la recherche scientifique. Nous valorisons notre système d'éducation post-secondaire et la recherche en français au Canada. Depuis de nombreuses années, les chercheurs et chercheuses francophones doivent faire face à plusieurs obstacles majeurs : la fragilité des infrastructures de recherche francophone, le manque de ressources adaptées et la prédominance de l'anglais dans la diffusion des connaissances scientifiques. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada s'engage à améliorer les conditions de production et de diffusion de la recherche scientifique en français au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, a annoncé un investissement de 8,5 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir et renforcer l'écosystème de la recherche en langue française au Canada. Cet investissement vise à répondre aux défis pressants auxquels sont confrontés les chercheurs et chercheuses francophones en leur offrant un meilleur soutien à la production, à la découvrabilité et à la diffusion de leurs travaux en français.

Pour appuyer cette mesure, on mettra en place un groupe consultatif externe sur la création et la diffusion d'information scientifique en français. Ce groupe sera chargé de formuler des avis et des recommandations au ministre Boissonnault, en vue d'élaborer une stratégie fédérale visant à assurer la viabilité à long terme de l'écosystème de la recherche en français au Canada.

Le groupe consultatif aura pour mandat d'analyser les dynamiques actuelles de la création et de la diffusion du savoir scientifique en français au pays et de proposer des pistes d'action qui prendront en compte les dynamiques des communautés de langue officielle en situation minoritaire et du Québec.

Le groupe est composé d'experts et de spécialistes de partout au Canada qui nous feront profiter de leurs connaissances et expériences dans divers domaines. Il s'agit des personnes suivantes :

Anne Leis , professeure titulaire, Université de la Saskatchewan

, professeure titulaire, Université de la Danielle de Moissac , professeure titulaire, Université de Saint-Boniface

, professeure titulaire, Université de Gary W. Slater , professeur titulaire, Université d' Ottawa

, professeur titulaire, Université d' Linda Cardinal , professeure titulaire et vice-rectrice adjointe à la recherche, Université de l' Ontario français

, professeure titulaire et vice-rectrice adjointe à la recherche, Université de l' français Mamadou Fall , professeur éminent et directeur, Université d' Ottawa

, professeur éminent et directeur, Université d' Valérie Lapointe-Gagnon, professeure agrégée, Faculté Saint-Jean, Université de l' Alberta

Vincent Larivière, professeur titulaire, Université de Montréal

Michelle Landry , professeure agrégée, Université de Moncton

, professeure agrégée, Université de Rémy Léger, professeur titulaire, Université Simon Fraser

Patrick Poirier , directeur général, Les Presses de l'Université de Montréal

L'investissement du gouvernement du Canada s'inscrit dans sa volonté plus large de promouvoir les langues officielles et d'appuyer les communautés francophones à travers le pays, tout en contribuant à un environnement de recherche inclusif et diversifié.

Ce financement est accordé dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration, qui a été dévoilé le 26 avril 2023. Il permet au gouvernement du Canada d'appuyer des mesures qui touchent l'immigration francophone, le développement économique, l'éducation, la justice, la santé, les arts et la culture.

« L'élimination des obstacles à la recherche est essentielle aux découvertes importantes. L'investissement de 8,5 millions de dollars annoncé aujourd'hui dans l'écosystème de la recherche en français au Canada permet justement d'atteindre ce but. Ces fonds soutiendront nos chercheurs et chercheuses francophones de classe mondiale dans tout le pays, attireront plus de talents au Canada, et promouvront notre fière identité linguistique tout en nous donnant les outils pour prospérer dans l'économie à venir. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards pour appuyer 7 ministères et 33 mesures nouvelles ou bonifiées qui visent la protection et la promotion des langues officielles au pays.

Il s'agit du 5e plan quinquennal sur les langues officielles en 20 ans. Les 33 mesures qui le constituent ont été structurées selon 4 piliers. De plus, elles s'inspirent des priorités gouvernementales ainsi que des enjeux exprimés par les communautés du pays lors de consultations pancanadiennes menées en 2022, desquelles découle le Rapport sur les consultations - Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2022.

Le 20 juin 2023, le projet de loi C-13, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada, a reçu la sanction royale. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Chaque province et territoire compte des communautés de langue officielle en situation minoritaire, dont la réalité et les besoins sont tous particuliers. Le Plan d'action vise à relever les défis uniques auxquels font face les communautés francophones hors Québec et les communautés d'expression anglaise du Québec.

