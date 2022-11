La plus récente désignation marque le 110e phare protégé en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux.

GATINEAU, QC, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Les lieux patrimoniaux sont le reflet de la richesse et de la diversité des histoires du Canada et offrent une occasion à la population canadienne d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation du phare de Seacow Head, à l'Île-du-Prince-Édouard, comme phare patrimonial en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux du Canada.

Phare de Seacow Head, Île-du-Prince-Édouard. Photographie : Pêches et Océans Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

Situé à l'entrée de la baie Bedeque et du port de Summerside, le phare de Seacow Head est l'un des plus anciens phares des Maritimes. Le phare octogonal effilé mesure 18,3 mètres (60 pieds) de haut et a été nommé en l'honneur des morses qui abondaient autrefois dans la région. Il sert à la fois de feu de port et de feu côtier secondaire pour guider les marins dans le passage le plus étroit du détroit de Northumberland.

Le phare de Seacow Head était administré par Pêches et Océans Canada, qui a accordé une subvention de 222 500 $ aux nouveaux propriétaires pour des réparations au site. Pêches et Océans Canada gère un programme de subventions et de contributions pour l'aliénation des phares excédentaires afin de contribuer à réaliser l'un des objectifs de la Loi, lequel est de faciliter la vente ou le transfert de phares patrimoniaux dans l'intérêt du public.

Cette nouvelle désignation porte à 110 le nombre total de phares répartis dans huit provinces qui sont maintenant protégés en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux. On compte parmi ces désignations quelques-uns des phares les plus importants du pays sur les plans architectural et historique, notamment le phare de Fisgard en Colombie-Britannique, le phare de l'île du Pot à l'Eau-de-Vie au Québec, et le phare de Point Amour à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en collaboration avec les groupes communautaires et les autres ordres de gouvernement afin de faciliter la désignation des phares patrimoniaux et d'assurer leur protection pour le bénéfice et le plaisir des générations futures. Les désignations en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux sont faites par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Citations

« Les phares ornent depuis longtemps les côtes accidentées et les rivages majestueux du Canada. Ils sont des symboles précieux de notre patrimoine maritime et contribuent à l'économie locale en tant qu'attractions touristiques. En tant que l'une des plus anciennes structures sur l'Île-du-Prince-Édouard, le phare de Seacow Head est un ajout de taille à la famille des phares patrimoniaux désignés. Notre gouvernement est déterminé à protéger ces symboles qui font partie intégrante de l'histoire, de la culture et du patrimoine du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Servant de points de repère pour la sécurité des marins et des pêcheurs, les phares patrimoniaux du Canada occupent une place unique dans le cœur des membres des communautés locales. Ce transfert préserve le phare de Seacow Head afin que les familles puissent profiter des améliorations apportées à la structure et au terrain et continuer de visiter cet endroit précieux pendant de nombreuses années. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches et Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le phare de Seacow Head témoigne de la relation profonde de l'Île-du-Prince-Édouard avec l'Atlantique et les industries locales de la pêche et de la construction navale. En le désignant en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux, notre gouvernement veille à ce que le phare de Seacow Head demeure une partie intégrante du paysage de l'Île-du-Prince-Édouard pour les générations à venir. »

Heath MacDonald

Député de Malpeque, Île-du-Prince-Édouard

Les faits en bref

Le phare de Seacow Head était au service de l'industrie florissante de la pêche et de la construction navale à Summerside. Il a également desservi le trafic accru de navires à vapeur entrant dans le port de Summerside et, plus tard, le traversier entre l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, le phare continue de servir les marins et les fermes ostréicoles qui parsèment les eaux de la baie Bedeque.





Le phare de Seacow Head a figuré dans diverses productions télévisées canadiennes et contribue à l'industrie touristique de la région. Il reste un symbole apprécié de la communauté locale.





La Loi sur la protection des phares patrimoniaux a été établie en 2010 pour protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires à les entretenir de façon raisonnable. Parmi les 110 phares patrimoniaux désignés à ce jour, 43 sont gérés par le gouvernement fédéral et 67 sont gérés par de nouveaux propriétaires non fédéraux.





Les désignations en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux sont faites par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.





sont faites par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du . Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus et que ces histoires importantes sont communiquées à la population canadienne.

Document d'information: Loi sur la protection des phares patrimoniaux

