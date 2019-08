Le gouvernement du Canada annonce la construction de nouveaux brise-glaces pour la Garde côtière canadienne

IQALUIT, NU, le 2 août 2019 /CNW/ - Les Canadiens partout au pays comptent sur les services essentiels de la Garde côtière canadienne pour protéger les navigateurs et l'environnement marin, et pour assurer le mouvement sécuritaire et efficace des navires qui contribuent grandement à la prospérité de notre économie. Compte tenu de la croissance continue de la navigation commerciale et des changements climatiques ayant déjà des répercussions sur nos collectivités, le nombre de demandes que reçoit la Garde côtière continue d'augmenter.

La Garde côtière fournit des services de déglaçage essentiels pour s'assurer que les navires commerciaux et les traversiers ont accès aux ports canadiens pendant l'hiver, et soutient les activités de réapprovisionnement dans l'Arctique canadien en été. Pour s'assurer que la Garde côtière est en mesure de continuer à fournir ces services essentiels, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui que la Garde côtière fera l'acquisition de six nouveaux brise-glaces de programme afin de remplacer sa flotte vieillissante actuelle de brise-glaces.

Le ministre Wilkinson a également annoncé, au nom de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, que le gouvernement du Canada lance officiellement un processus concurrentiel, au moyen d'une invitation à se qualifier, afin d'ajouter un troisième chantier naval canadien comme partenaire stratégique dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). Ce nouveau chantier naval construira les nouveaux brise-glaces de programme pour la Garde côtière.

Les brise-glaces de programme de la Garde côtière sont essentiels à l'économie canadienne puisqu'ils soutiennent toute l'année le commerce maritime dans l'Est du Canada, la voie navigable du Saint-Laurent et les Grands Lacs. Ils permettent aux traversiers canadiens dans l'Est de fonctionner pendant l'hiver, et sont essentiels à la pêche commerciale du Canada. Les brise-glaces de programme sont également utilisés pour fournir des services aux résidants du Nord du Canada, en assurant le soutien du réapprovisionnement annuel en marchandises des collectivités et de leurs industries dans l'Arctique canadien.

« La Garde côtière canadienne sauve des vies en mer, assure la sécurité du transport maritime, permet l'existence d'une économie qui aurait autrement été paralysée par les glaces, protège l'environnement marin et appuie la souveraineté dans l'Arctique. Les demandes que recevra la Garde côtière ne feront qu'augmenter alors que la fréquence et l'intensité des effets des changements climatiques s'accentuent. Avec l'ajout de nouveaux brise-glaces de programme pour renouveler la flotte, nous veillons à ce que les femmes et les hommes de la Garde côtière canadienne disposent de l'équipement dont ils ont besoin pour fournir des services de déglaçage dans l'Arctique, sur la voie navigable du Saint-Laurent et sur la côte Est du Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Il s'agit d'une initiative importante qui entraînera un autre investissement important à cet égard, ce qui veut dire qu'il y aura encore plus d'emplois, plus de possibilités et plus de développement économique dans tout le pays, tout en veillant à ce que la Garde côtière canadienne dispose des navires dont elle a besoin pour accomplir son travail important. En collaboration avec nos partenaires, nous renouvelons la flotte fédérale du Canada, favorisons l'innovation technologique canadienne et créons des emplois partout au Canada. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

Les faits en bref

Au moyen de l'invitation à se qualifier, le gouvernement du Canada dressera une courte liste de chantiers navals préqualifiés qui seront admissibles à soumettre une proposition officielle pour devenir le troisième partenaire stratégique dans le cadre de la SNCN, se joignant à Irving Shipbuilding Inc. et à Seaspan's Vancouver Shipyards.

dressera une courte liste de chantiers navals préqualifiés qui seront admissibles à soumettre une proposition officielle pour devenir le troisième partenaire stratégique dans le cadre de la SNCN, se joignant à Irving Shipbuilding Inc. et à Seaspan's Vancouver Shipyards. Les fournisseurs intéressés disposent de 15 jours à compter d'aujourd'hui pour répondre à l'invitation à se qualifier.

Le 22 mai 2019, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement du Canada investit 15,7 milliards de dollars pour renouveler la flotte de la Garde côtière, et qu'au plus 16 navires polyvalents seront construits à Seaspan's Vancouver Shipyards et que deux nouveaux navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique seront construits à Irving Shipbuilding Inc.

a annoncé que le gouvernement du investit 15,7 milliards de dollars pour renouveler la flotte de la Garde côtière, et qu'au plus 16 navires polyvalents seront construits à Seaspan's Vancouver Shipyards et que deux nouveaux navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique seront construits à Irving Shipbuilding Inc. À ce jour, le gouvernement du Canada a attribué plus de 11,4 milliards de dollars en contrats liés à la SNCN dans l'ensemble du pays.

a attribué plus de 11,4 milliards de dollars en contrats liés à la SNCN dans l'ensemble du pays. La SNCN du gouvernement du Canada est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars axé sur le renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale canadienne, afin que les organismes maritimes du Canada disposent des navires modernes dont ils ont besoin pour remplir leur mission, tout en revitalisant l'industrie maritime canadienne, en créant de bons emplois pour la classe moyenne et en maximisant les retombées économiques pour l'ensemble du pays.

