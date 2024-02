GATINEAU, QC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à fournir à ses employés des lieux de travail modernes, pleinement accessibles et axés sur la collaboration afin d'offrir une prestation de programmes et de services à la population canadienne, et ce, tout en continuant à faire progresser la réconciliation avec les communautés autochtones.

Aujourd'hui, Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos et de l'honorable Patty Hajdu, a annoncé l'ouverture officielle du premier bureau de CotravailGC sur des terres des Premières Nations. Le nouveau site est situé dans la Première Nation de Fort William, près de Thunder Bay, en Ontario.

Ce site de CotravailGC a été conçu en collaboration avec la Première Nation de Fort William et soutient l'engagement du Canada à l'égard de la réconciliation. Le nouveau site crée des possibilités d'affaires et d'emploi pour les communautés autochtones locales, tout en offrant aux ministères et organismes fédéraux un espace pour faire progresser leurs propres activités de sensibilisation et programmes destinés aux Autochtones.

En plus de présenter des œuvres d'art d'artistes autochtones, l'aménagement intérieur de l'espace s'inspire de concepts traditionnels autochtones, allant des matériaux de construction naturels utilisés jusqu'à l'arrangement des couleurs intérieures reflétant la roue de médecine et au mur orange attenant à la cuisine commémorant la campagne intitulée « Journée du chandail orange ». Toutes les affiches liées à ce lieu de travail sont trilingues, l'ojibwé apparaissant en premier.

Les sites de CotravailGC sont des lieux de travail modernes qui répondent aux exigences en matière de sûreté, de santé et de sécurité au travail, d'accessibilité et de connectivité. Les employés des ministères et organismes du gouvernement du Canada participants peuvent utiliser les sites de CotravailGC comme sites de remplacement à leur lieu de travail principal ou comme lieux d'arrêt temporaires entre les réunions.

Citations

« Le nouveau site de CotravailGC de la Première Nation de Fort William est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons transformer des bureaux fédéraux existants en un lieu où les Autochtones et les fonctionnaires de plusieurs ministères peuvent travailler ensemble sur des priorités communes, créant ainsi de nouvelles possibilités pour la fonction publique du Canada d'honorer son engagement à l'égard de la réconciliation avec les peuples autochtones. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le site de CotravailGC de Fort William est le premier à ouvrir ses portes sur les terres d'une Première Nation, et sa conception repose sur des concepts traditionnels autochtones. Dans un esprit de réconciliation, l'affichage lié à cet espace de travail est trilingue, en commençant par l'ojibwé, et des œuvres d'art créées par des artistes autochtones sont exposées. Cet espace de travail permettra aux fonctionnaires d'avoir un contact plus étroit avec les cultures des Premières Nations tout en favorisant leur mieux-être. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Ce nouvel espace de travail de CotravailGC est le premier du genre, et je suis heureux qu'il soit situé dans ma circonscription, à la Première Nation de Fort William. Non seulement ce nouveau site témoigne de l'engagement de notre gouvernement en faveur de la réconciliation avec les Autochtones, mais il offre également aux ministères et organismes fédéraux un espace leur permettant de faire progresser leurs activités de sensibilisation et programmes destinés aux Autochtones. »

Marcus Powlowski

Député de Thunder Bay-Rainy River

« La construction du complexe de bureaux Anemki en 1994 était essentielle pour le développement économique futur de la Première Nation de Fort William, et la signature d'un bail à long terme avec Services aux Autochtones Canada a été la pierre angulaire de la réussite du projet. On a ainsi établi une relation de travail continue entre la Première Nation de Fort William et le gouvernement du Canada (Services aux Autochtones Canada) et, par conséquent, nous avons accueilli favorablement l'idée et la planification du site de CotravailGC au sein du complexe de bureaux Anemki pour permettre l'expansion des services et le partage des installations de travail entre le gouvernement et les groupes autochtones. La composante culturelle intégrée à l'aménagement intérieur est un ajout chaleureux aux locaux à bureaux fédéraux et à l'installation appartenant à la Première Nation de Fort William, qui est fière d'accueillir les changements apportés par le gouvernement fédéral, qui s'est engagé à l'égard de la réconciliation avec nos peuples des Premières Nations. »

Michele Solomon

Cheffe, Première Nation de Fort William

Les faits en bref

L'initiative CotravailGC propose des sites de cotravail axés sur les activités dans des endroits clés partout au pays. Il y a actuellement 11 sites ouverts au Canada : 6 dans la région de la capitale nationale, 1 à Vancouver , 1 à Toronto , 1 à Laval , 1 à Dartmouth et maintenant 1 à la Première Nation de Fort William. L'ouverture d'autres sites à Moncton et à Charlottetown est prévue pour 2024.

: 6 dans la région de la capitale nationale, 1 à , 1 à , 1 à , 1 à et maintenant 1 à la Première Nation de Fort William. L'ouverture d'autres sites à et à est prévue pour 2024. En décembre 2023, plus de 12 000 fonctionnaires de 50 ministères et organismes fédéraux étaient inscrits à CotravailGC.

Situé au 100, promenade Anemki, le nouveau site de CotravailGC de la Première Nation de Fort William comporte 18 postes de travail ainsi que des îlots individuels et des zones de collaboration. L'occupation maximale du site est de 64 employés.

La rénovation de l'espace existant à la Première Nation de Fort William a commencé en mai 2023, et le site est ouvert aux employés locaux des ministères et organismes fédéraux depuis le 11 décembre 2023.

Liens connexes

uivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Olivier Pilon, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 613-323-6621, [email protected]; Relations avec les médias : Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]