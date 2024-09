OTTAWA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement permanent en faveur de la réconciliation et du bien-être des peuples autochtones, le gouvernement du Canada investit dans des initiatives visant à promouvoir l'identité culturelle, les valeurs et la guérison.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un investissement de plus de 5 millions de dollars sur cinq ans pour cinq projets autochtones visant à promouvoir le développement de l'enfant et à prévenir, reconnaître et réagir en toute sécurité à la maltraitance des enfants et à la violence dans les fréquentations des jeunes. Ces projets s'adresseront à plus de 1 270 enfants et jeunes autochtones et à leurs familles dans tout le Canada.

La colonisation, le racisme et les répercussions du système des pensionnats indiens ont des effets dévastateurs sur les Premières Nations, les Inuits et les Métis au Canada. En conséquence, les communautés autochtones sont confrontées à des formes multiples et entrecroisées de discrimination et à des taux élevés de violence. Il est nécessaire d'établir une base factuelle de ressources et de systèmes de soutien efficaces et culturellement adaptés pour relever ces défis, afin de contribuer à la guérison et de prévenir les cycles continus de violence et de traumatisme.

Ce financement soutiendra l'élaboration, la mise en œuvre et l'essai d'interventions de promotion de la santé qui favorisent la résilience, les relations saines et les liens culturels. Les projets financés fourniront aux enfants, aux jeunes et aux familles autochtones, ainsi qu'aux fournisseurs de services, les outils et les connaissances nécessaires pour établir des relations sûres et positives et réduire la prévalence de la violence dans leur vie. Cet investissement s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par le Canada pour faire progresser la réconciliation et promouvoir la santé et le bien-être des peuples autochtones.

Citations

« Nous nous engageons à soutenir les peuples autochtones pour lutter contre la violence et favoriser la guérison. En investissant dans ces projets, nous contribuons à faire en sorte que les enfants et les jeunes autochtones, ainsi que leurs familles, bénéficient d'un soutien culturellement adapté pour favoriser des relations saines et contribuer à prévenir la violence. Cela fait partie de notre engagement plus large en faveur de la réconciliation. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Des projets comme celui-ci sauvent des vies. Ce n'est désormais plus un secret que les peuples autochtones ont été confrontés à des taux de violence disproportionnés. Lorsque les gens sont en crise, ils ont besoin d'un endroit sécuritaire et de personnes sûres vers qui se tourner. Ce financement permettra de soutenir les nombreux groupes qui fournissent ces services jour après jour. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Dans le cadre de la stratégie fédérale pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, le gouvernement du Canada a investi plus de 800 millions de dollars, dont 44 millions par an, dans la prévention de la violence basée sur le genre (y compris la violence familiale), le soutien aux survivants et la promotion de systèmes judiciaires et d'assistance juridique adaptés.

a investi plus de 800 millions de dollars, dont 44 millions par an, dans la prévention de la violence basée sur le genre (y compris la violence familiale), le soutien aux survivants et la promotion de systèmes judiciaires et d'assistance juridique adaptés. Plus précisément, l'Agence de la santé publique du Canada investit plus de 18 millions de dollars par an jusqu'en 2026, et plus de 9 millions de dollars en continu, pour soutenir des projets visant à promouvoir des relations sûres, à prévenir la violence dans les fréquentations des jeunes, la violence familiale et la maltraitance des enfants, et à équiper les professionnels de la santé et les fournisseurs de services pour qu'ils puissent reconnaître la violence fondée sur le genre et y réagir en toute sécurité.

investit plus de 18 millions de dollars par an jusqu'en plus de 9 millions de dollars en continu, pour soutenir des projets visant à promouvoir des relations sûres, à prévenir la violence dans les fréquentations des jeunes, la violence familiale et la maltraitance des enfants, et à équiper les professionnels de la santé et les fournisseurs de services pour qu'ils puissent reconnaître la violence fondée sur le genre et y réagir en toute sécurité. De plus, le Budget de 2022 a engagé 539,3 millions de dollars sur cinq ans (2022 à 2027), pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources : Yuval Daniel, Directrice des Communications, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 819-360-6927; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709