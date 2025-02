Le gouvernement fédéral, par le biais de Parcs Canada, de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, d'Emploi et Développement social Canada et du Bureau d'assurance du Canada, et en collaboration avec la municipalité de Jasper, créeront des solutions de logement immédiates et des plans de reconstruction concrets pour les résidents de Jasper

PARC NATIONAL JASPER, AB, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral s'est engagé à aider les habitants de Jasper à rebâtir leur collectivité, à soutenir la reprise économique et de faire en sorte que le parc national Jasper soit en mesure d'accueillir les visiteurs pendant la saison 2025. Grâce à des équipes dédiées, des ressources et de solides partenariats en place, le gouvernement fédéral travaille avec les gouvernements provinciaux et municipaux, ainsi qu'avec des partenaires autochtones pour aider les Canadiens et Canadiennes à reconstruire des logements, et ce, plus rapidement.

Aujourd'hui, l'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et responsable ministériel pour Jasper, accompagné de représentants de la municipalité de Jasper, a annoncé un financement fédéral de plus de 160,1 millions de dollars pour appuyer le rétablissement du parc national Jasper et du lotissement urbain, notamment de :

fournir des logements provisoires et des logements permanents à long terme;

couvrir les dépenses d'atténuation et d'intervention pour la saison des feux de forêt de 2024 dans les lieux administrés par Parcs Canada; et,

renforcer l'intervention et le rétablissement liés au feu de forêt dans le parc national Jasper.

Dans le cadre de ce financement, environ 30 millions de dollars seront consacrés à l'installation d'environ 320 logements provisoires qui devraient être livrés à la mi-février 2025, et qui contribueront à amorcer le retour de nombreux résidents de Jasper à leur collectivité. Parcs Canada et la municipalité de Jasper ont travaillé ensemble d'arrache-pied pour assurer le rétablissement de Jasper, par le biais du Centre de coordination du rétablissement de Jasper. Bien que leur priorité absolue soit d'appuyer la reconstruction des habitations et des entreprises détruites par le feu de forêt, ces logements provisoires constituent une étape cruciale qui permettra aux habitants de Jasper de vivre dans leur collectivité pendant la période de rétablissement.

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada accorde également une contribution de 9,4 millions de dollars au titre du deuxième cycle du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), pour éliminer plus rapidement les obstacles à la construction des logements dont nous avons besoin. Cette entente, conclue avec le gouvernement fédéral, par le biais de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et la Municipalité de Jasper, permettra d'accélérer la construction de 240 logements permanents supplémentaires au cours des trois prochaines années. Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'un plan visant à construire 505 logements multifamiliaux au cours de la prochaine décennie. La municipalité de Jasper utilisera ce financement pour soutenir ses efforts de reconstruction et pour renforcer la capacité de construction de logements, à mesure que la collectivité voit ses pouvoirs d'utilisation des terres augmenter et adopte des politiques pour encourager la construction.

Ce financement comprend également un paiement anticipé de 19,6 millions de dollars d'aide fédérale par le biais du ministère de Sécurité publique Canada, dans le cadre du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC), afin de rembourser la province de l'Alberta une partie des dépenses admissibles engagées dans la lutte contre le feu de forêt de Jasper.

Lorsqu'une catastrophe survient et que des ordres d'évacuation sont donnés, les travailleurs touchés par la fermeture de leur lieu de travail peuvent éprouver des difficultés à se qualifier pour des prestations d'assurance-emploi ou à bénéficier d'un nombre suffisant de semaines de prestations. Un nouveau projet pilote de l'assurance-emploi (AE) dirigé par Emploi et Développement social Canada offrira un crédit unique de 300 heures d'emploi assurable aux prestataires d'AE de Jasper, en Alberta, et de la Première Nation des Cris de Bunibonibee, au Manitoba, qui ont présenté une demande entre le 21 juillet 2024 et le 19 juillet 2025. Les longues évacuations causées par les feux de forêt dans ces communautés au cours de l'été 2024, ont entraîné la fermeture d'entreprises, ont empêché les employés de travailler et ont suscité des demandes d'aide fédérale urgente.

Le financement fédéral accordé à Parcs Canada s'élève à 133,1 millions de dollars, et comprend l'installation de logements provisoires essentiels. Ce financement va bien au-delà de la lutte contre les incendies de forêt et assurer la sécurité des habitants de Jasper. Il a également permis à Parcs Canada d'accélérer le nettoyage des débris, la démolition et les travaux de reconstruction, répondant ainsi à cette situation tragique bien au-delà de la suppression du feu de forêt et des besoins subséquents en matière de sécurité publique. Grâce à une collaboration étroite avec la municipalité et le Bureau d'assurance du Canada pour accélérer les travaux, 93 % des permis de nettoyage et de démolition ont été délivrés. L'enlèvement des débris sur la plupart des propriétés est prévu d'ici le printemps, ce qui permettra la reconstruction. Par ailleurs, des terres ont été mises à disposition par Parcs Canada pour des logements provisoires et les politiques locales d'utilisation des terres à Jasper ont été mises à jour pour aider les résidents, les entreprises et la municipalité à faire face aux défis économiques posés par le feu de forêt tandis que des ajustements ont été apportés pour simplifier les demandes d'aménagement, les processus de reconstruction et de subdivision.

Le gouvernement fédéral reste déterminé à soutenir le rétablissement de Jasper. Grâce à des équipes et des ressources dédiées et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, les habitants de Jasper peuvent retourner dans leur collectivité et la population canadienne pourra continuer à profiter du parc national Jasper. Parcs Canada invite les visiteurs et les résidents de Jasper à explorer à nouveau la beauté naturelle de Jasper.

« Ce financement fédéral de 39,4 millions de dollars sera investi directement dans la construction de logements pour les résidents de Jasper, afin de répondre aux besoins à court et à long terme et d'offrir les meilleures conditions possibles pour la relance économique. Grâce à l'étroite collaboration entre le gouvernement du Canada, particulièrement Parcs Canada, et la Municipalité de Jasper, les résidents constatent des résultats tangibles sur le terrain. Nos efforts collectifs permettront à Jasper de renaître de ses cendres en tant que collectivité plus forte et plus unie que jamais. Bien que certaines zones puissent sembler différentes, le parc national Jasper reprend ses activités. Le système de réservation de terrains de camping est en service, et les visiteurs peuvent réserver des emplacements et commencer à planifier leur prochaine aventure à Jasper. »

L'honorable Terry Duguid

ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et responsable ministériel pour Jasper

« La collectivité de Jasper a fait preuve d'une incroyable résilience depuis les tragiques incendies de forêt de l'année dernière. Notre gouvernement fédéral est là pour l'aider. Grâce à des investissements de plus de 160 millions de dollars, dont des logements provisoires qui seront livrés à partir de la semaine prochaine, et à des efforts visant à faciliter la reconstruction, nous tenons notre engagement d'aider les résidents et les propriétaires d'entreprises à se remettre sur pied, tout en veillant à ce que la population canadienne puisse continuer à explorer les paysages extraordinaires du parc national Jasper. »

L'honorable Steven Guilbeault,

ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'annonce faite aujourd'hui se traduira par des centaines de logements provisoires qui permettront aux habitants de Jasper de réintégrer leur communauté et de disposer d'un endroit sécuritaire où vivre pendant que les travaux de rétablissement se poursuivent. En outre, l'engagement de 9,4 millions de dollars pris dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements aidera la municipalité à réduire les formalités administratives et à construire plus rapidement des logements permanents. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith

ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Rebâtir les collectivités à la suite de feux de forêt dévastateurs est déjà assez difficile. Accéder aux mesures de soutien du gouvernement ne devrait pas ajouter à cette tâche. C'est pourquoi le gouvernement offre un crédit de 300 heures d'emploi assurable pour aider les travailleurs de Jasper et de la Nation crie de Bunibonibee à obtenir l'aide dont ils ont besoin pour se remettre sur pied. »

L'honorable Steven MacKinnon

ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

« Ce partenariat avec le gouvernement du Canada marque une étape transformatrice pour Jasper. Le financement et le soutien fournis par le Fond pour accélérer la construction de logements nous aideront considérablement à reconstruire notre collectivité, à augmenter les options de logement et à créer un avenir plus prometteur pour nos résidents. En outre, les 131,1 millions de dollars alloués à Parcs Canada pour l'intervention en cas d'incendie, les efforts de réintégration et les logements provisoires nous permettent de répondre aux besoins urgents en matière de logement tout en établissant les fondations d'un Jasper plus abordable et plus durable pour les générations à venir. Les 30 millions de dollars consacrés spécifiquement aux logements provisoires ont été une bouée de sauvetage pour les familles en quête de stabilité après un événement aussi dévastateur. »

Monsieur Richard Ireland

Maire de Jasper

Faits en bref

Parcs Canada protège les trésors naturels et culturels du Canada tout en contribuant à l'offre touristique de classe mondiale du Canada . Avec plus de 2,4 millions de visiteurs par an, le parc national Jasper arrive au deuxième rang des parcs nationaux les plus visités au Canada . Ce financement permettra à Parcs Canada de prendre les mesures nécessaires pour loger les habitants de Jasper, tout en continuant d'offrir aux visiteurs des expériences sécuritaires et de grandes qualités, dont dépend l'économie touristique de Jasper pendant sa reconstruction.

tout en contribuant à l'offre touristique de classe mondiale du . Avec plus de 2,4 millions de visiteurs par an, le parc national Jasper arrive au deuxième rang des parcs nationaux les plus visités au . Ce financement permettra à Parcs Canada de prendre les mesures nécessaires pour loger les habitants de Jasper, tout en continuant d'offrir aux visiteurs des expériences sécuritaires et de grandes qualités, dont dépend l'économie touristique de Jasper pendant sa reconstruction. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. La première ronde de financement a totalisé 4 milliards de dollars et le Budget de 2024 a alloué une somme supplémentaire de 400 millions de dollars à ce programme. Le Fonds pour accélérer la construction de logements fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada et du Plan pour le logement du Canada , le plan fédéral pour le logement le plus ambitieux depuis plus de 40 ans.

est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. La première ronde de financement a totalisé 4 milliards de dollars et le Budget de 2024 a alloué une somme supplémentaire de 400 millions de dollars à ce programme. Le fait partie de la , le plan fédéral pour le logement le plus ambitieux depuis plus de 40 ans. Lorsqu'une catastrophe naturelle à grande échelle se produit, le gouvernement fédéral fournit une aide financière aux provinces et aux territoires par l'intermédiaire du programme des AAFCC pour couvrir leurs dépenses admissibles d'intervention et de rétablissement qui dépassent ce qu'ils pourraient raisonnablement supporter par eux-mêmes. Les AAFCC ne fournissent pas de fonds directement aux Canadiens et Canadiennes touchés par les catastrophes; cette aide est fournie par les provinces et les territoires.

À la suite d'un récent examen de ce programme, un programme modernisé des AAFCC devrait entrer en vigueur le 1 er avril 2025. Le programme modernisé des AAFCC garantira que l'aide financière aux provinces et aux territoires est fournie rapidement et efficacement à la suite d'une catastrophe, et fournira également : des investissements accrus dans l'atténuation stratégique des catastrophes et une meilleure reconstruction afin de minimiser l'impact des catastrophes sur les communautés et le risque de catastrophes futures; des incitations à la réduction des risques, à la planification précatastrophe et à une meilleure sensibilisation aux dangers afin de réduire les risques et les impacts des catastrophes; et, un soutien accru aux personnes les plus durement touchées par les conséquences de catastrophes importantes.

avril 2025. Le programme modernisé des AAFCC garantira que l'aide financière aux provinces et aux territoires est fournie rapidement et efficacement à la suite d'une catastrophe, et fournira également : Le projet pilote d'assurance-emploi (AE) d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) vise à tester l'efficacité de l'utilisation d'un crédit d'heures pour atténuer l'impact des évacuations en cas de catastrophe naturelle sur les prestations d'AE, et de l'utilisation des codes postaux pour identifier les demandeurs admissibles. Les résultats de cette étude pourraient guider l'élaboration de politiques et d'approches futures pour répondre aux catastrophes majeures.

(EDSC) vise à tester l'efficacité de l'utilisation d'un crédit d'heures pour atténuer l'impact des évacuations en cas de catastrophe naturelle sur les prestations d'AE, et de l'utilisation des codes postaux pour identifier les demandeurs admissibles. Les résultats de cette étude pourraient guider l'élaboration de politiques et d'approches futures pour répondre aux catastrophes majeures. Fondé en 1964, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est l'association industrielle nationale qui représente les assureurs privés, les assureurs automobiles et les assureurs d'entreprises du Canada . Ses sociétés membres représentent la grande majorité du marché hautement concurrentiel de l'assurance dommages au Canada . En tant que principal défenseur des assureurs de dommages privés du Canada , le BAC collabore avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les intervenants pour soutenir un environnement concurrentiel pour l'industrie de l'assurance dommages, afin de continuer à protéger les Canadiens contre les risques d'aujourd'hui et de demain.

(BAC) est l'association industrielle nationale qui représente les assureurs privés, les assureurs automobiles et les assureurs d'entreprises du . Ses sociétés membres représentent la grande majorité du marché hautement concurrentiel de l'assurance dommages au . En tant que principal défenseur des assureurs de dommages privés du , le BAC collabore avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les intervenants pour soutenir un environnement concurrentiel pour l'industrie de l'assurance dommages, afin de continuer à protéger les Canadiens contre les risques d'aujourd'hui et de demain. Les entreprises locales ont besoin de votre soutien. Consultez le site Web Municipality of Jasper - What's Open? (en anglais seulement).

Nous invitons les visiteurs à bien planifier leur voyage. La carte interactive du parc national Jasper simplifie la planification des voyages. Elle offre des mises à jour en temps réel sur les aires et les installations ouvertes. Pendant leur séjour à Jasper, les visiteurs peuvent également s'arrêter au Centre d'information du parc national Jasper, situé au centre-ville de Jasper, pour obtenir des conseils et des recommandations sur la façon de profiter au mieux de leur expérience dans le parc.

Depuis 2018, plus de 800 hectares autour de Jasper ont été traités pour atténuer les risques de feux de forêt, les efforts étant axés sur les zones à fort impact comme la terrasse Pyramid, ainsi que les terrains de camping locaux et adjacents aux infrastructures essentielles. Des travaux sont en cours autour des bâtiments commerciaux périphériques, le long du chemin Pyramid près du pare-feu communautaire, et du côté ouest de la ville pour améliorer la protection contre les feux de forêt. Une nouvelle stratégie de réduction des risques de feux de forêt sur cinq ans, en cours d'achèvement, cible les zones touchées par le feu de forêt de 2024.

