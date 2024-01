SUDBURY, ON, le 11 janv. 2024 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe coûte la vie à des femmes et des personnes de diverses identités de genre, en plus d'avoir des répercussions profondes sur nos collectivités. Prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe sont des étapes cruciales pour l'avancement de l'égalité des genres au Canada.

Aujourd'hui, Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et Viviane Lapointe, députée de Sudbury, ont annoncé que le gouvernement versera jusqu'à 19 millions de dollars à 34 organismes afin de les aider à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe en Ontario et dans l'ensemble du pays.

Ce financement permettra aux organismes concernés de prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, notamment en renforçant leur communauté et leurs capacités, en offrant du soutien et des ressources améliorées ou en menant des recherches. L'esprit de collaboration qui anime ces initiatives incarne l'essence même du progrès vers l'égalité des genres et vers un Canada plus fort et plus inclusif.

L'annonce effectuée aujourd'hui mise sur les progrès réalisés dans le cadre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le gouvernement du Canada a signé des accords bilatéraux avec toutes les provinces et tous les territoires, et cet investissement vient compléter ces accords.

Citations

« L'égalité des genres ne pourra jamais être durable si des femmes et des filles continuent de souffrir de la violence fondée sur le sexe. Ces investissements fédéraux directs, ainsi que le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, visent à assurer la sécurité des personnes, à soutenir les travailleuses et travailleurs de première ligne et à veiller à ce que nous nous traitions les causes profondes de la violence fondée sur le sexe et de la violence entre partenaires intimes. »

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« La violence fondée sur le sexe est une violation des droits de la personne qui a des répercussions profondes sur la collectivité, y compris, ici, à Sudbury. Je suis fière d'appuyer le travail incroyable d'organismes locaux qui se consacrent à la protection des droits des survivantes de la violence. Tous les projets annoncés aujourd'hui nous permettront de mieux comprendre les causes profondes et les facteurs systémiques de la violence fondée sur le sexe. Éclairés par la recherche communautaire et par des pratiques prometteuses, ces organismes et initiatives contribueront à la création de collectivités plus sûres partout au Canada. »

Vivianne Lapointe, députée de Sudbury

Les faits en bref

Un investissement d'environ 601,3 millions de dollars a été réalisé dans le cadre du budget 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Cela comprend 55 millions de dollars réservés au renforcement des capacités d'organismes de femmes autochtones et de personnes 2ELGBTQI+. Cette aide financière les aidera à traiter les causes profondes de la violence et à offrir des programmes de prévention au sein de leurs collectivités respectives. L'aide financière annoncée aujourd'hui est une mesure clé de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées . Il s'agit également d'une contribution importante à la mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones, le pilier 4 du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe .

Le financement de l'appel de propositions visant à contrer la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et à la recherche communautaire fait partie des investissements quinquennaux que le gouvernement du Canada a prévus dans le budget 2021 de Femmes et Égalité des genres Canada afin d'améliorer son programme visant à contrer la violence fondée sur le sexe. Environ 56 millions de dollars sont engagés pour soutenir des projets qui, grâce à des pratiques prometteuses et à l'acquisition de connaissances, renforceront le secteur de la violence fondée sur le sexe.

Le budget de 2022 prévoyait un investissement de 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour aider les provinces et les territoires à mettre en œuvre le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe .

. En 2018, 44 % des femmes au Canada -- soit environ 6,2 millions de femmes -- ont déclaré que, au cours de leur vie, elles avaient subi une forme de violence de la part d'une ou d'un partenaire intime.

-- soit environ 6,2 millions de femmes -- ont déclaré que, au cours de leur vie, elles avaient subi une forme de violence de la part d'une ou d'un partenaire intime. Bien qu'elles ne représentent que 5 % de la population féminine du Canada , entre 2011 et 2021, 21 % des victimes d'homicides motivés par une discrimination fondée sur le sexe étaient des femmes et des filles autochtones.

, entre 2021, 21 % des victimes d'homicides motivés par une discrimination fondée sur le sexe étaient des femmes et des filles autochtones. En 2018, 30 % des femmes ont déclaré avoir été agressées sexuellement au moins une fois depuis l'âge de 15 ans, un taux presque quatre fois plus élevé que celui des hommes.

