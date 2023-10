L'Integrated Marketplace aide les entreprises technologiques locales à tester des solutions écologiques dans des conditions réelles et à exporter des produits et des services fabriqués en Colombie-Britannique.

VANCOUVER, BC, le 20 oct. 2023 /CNW/ - La Colombie-Britannique accueille des centaines d'entreprises technologiques les plus novatrices au monde. En les mettant en relation avec des organisations britanno-colombiennes majeures à la recherche de solutions durables, ces entreprises peuvent tester leurs nouveaux produits et services et développer leurs marchés au niveau national et à l'étranger.

Le gouvernement du Canada annonce l’octroi de 9,9 millions de dollars pour développer les entreprises technologiques de la Colombie-Britannique et améliorer la productivité (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de 9,9 millions de dollars accordé par PacifiCan à Innovate BC pour pour aider à mettre en place et à développer l'Integrated Marketplace. Ce financement accordé dans le cadre du programme des écosystèmes d'innovation régionaux de PacifiCan, vient s'ajouter aux 11,5 millions de dollars octroyés par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

L'Integrated Marketplace offre une plateforme aux entreprises technologiques de la Colombie-Britannique pour élaborer et mettre en œuvre de nouvelles innovations qui permettent de relever les défis commerciaux et de faire progresser les objectifs climatiques dans des conditions réelles, comme, par exemple, dans un terminal portuaire ou un aéroport. Mis en œuvre par Innovate BC, le programme crée un réseau de partenaires industriels afin de déterminer les défis et de proposer des solutions technologiques qui aident les grandes organisations à décarboniser leurs activités, à accroître leur compétitivité et à améliorer la santé et la sécurité. Les entreprises de la Colombie-Britannique pourront ainsi faire la preuve de leurs technologies et commercialiser, vendre et exporter de nouveaux produits et services tout en réduisant les risques pour les acheteurs.

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu au port de Vancouver, géré par l'autorité portuaire Vancouver-Fraser, qui est devenu le troisième site d'essai industriel du programme. Au port de Vancouver, le projet initial se concentrera sur le développement d'outils numériques pour optimiser la chaîne d'approvisionnement, ce qui devrait accroître la fiabilité et la capacité opérationnelles.

Les deux premiers bancs d'essai ont été réalisés tout au long de l'année dernière à l'aéroport international de Vancouver (YVR) et au port de Prince Rupert. Pour son premier projet de banc d'essai, YVR a électrifié ses véhicules d'assistance sur les pistes d'atterrissage afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités de l'aéroport. Au port de Prince Rupert, des essais sont menés pour réduire l'utilisation du carburant diesel, ce qui permettra de décarboniser les activités et d'accroître l'efficacité et la compétitivité du port.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à réduire à zéro les émissions nettes à l'échelle nationale d'ici 2050, ce qui nécessitera des mesures et des technologies innovantes pour contribuer à la transformation de l'économie. L'Integrated Marketplace permettra non seulement d'accélérer la mise au point et l'adoption de technologies propres, mais aussi d'ouvrir de nouveaux marchés et d'attirer des talents de classe mondiale dans la province.

Citations

« La Colombie-Britannique regorge de talents et de solutions innovantes qui permettront au Canada de devenir un leader mondial dans le domaine des technologies propres. En donnant aux entreprises locales la possibilité de présenter de nouveaux produits, nous accélérons l'adoption de technologies fabriquées en Colombie-Britannique, tant au niveau national qu'à l'étranger. Le soutien de PacifiCan à l'Integrated Marketplace est une étape essentielle pour rendre nos industries plus compétitives, créer des emplois de qualité et ouvrir la voie à un avenir carboneutre pour l'ensemble de la population canadienne ».

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Les solutions innovantes et durables du Canada en matière de technologies propres sont essentielles à notre prospérité future. L'annonce d'aujourd'hui permettra à Innovate BC d'aider les entreprises canadiennes à prendre de l'expansion et à se développer ici même, chez nous, tout en devenant des leaders mondiaux dans le domaine des technologies propres. Le monde entier a davantage besoin du Canada et l'initiative Integrated Marketplace crée les conditions propices pour y parvenir ».

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

« L'innovation est au cœur de notre économie et constitue la clé de la réalisation des objectifs de StrongerBC, à savoir une croissance propre et inclusive. Cet investissement dans l'Integrated Marketplace est un excellent complément au travail de la province et favorisera la création de bons emplois et de nouvelles possibilités pour les Britanno-Colombiens. Nous nous réjouissons de collaborer pour développer davantage d'innovations fabriquées en Colombie-Britannique qui réduiront les émissions tout en soutenant des industries importantes de la province comme le port de Vancouver ».

- L'honorable Brenda Bailey, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation

« L'Integrated Marketplace (IM) est un programme unique à fort impact qui offre aux entreprises de la Colombie-Britannique une plateforme pour développer, tester et commercialiser des innovations locales, tout en réduisant les risques liés à l'adoption de technologies par l'industrie locale. Ce financement de PacifiCan renforce l'incroyable potentiel de l'Integrated Marketplace pour le développement de notre écosystème d'innovation et améliorera les possibilités pour nos innovateurs de se faire connaître ici et dans le monde entier. »

- Tomica Divic, présidente-directrice générale par intérim, Innovate BC

« La technologie et la numérisation offrent une occasion passionnante de renforcer l'efficacité et la résilience du port de Vancouver, ainsi que d'améliorer sa capacité à se remettre de perturbations telles que les défis de la chaîne d'approvisionnement causés ces dernières années par la pandémie et les événements météorologiques extrêmes. Le port de Vancouver est unique en ce sens qu'il englobe une grande variété de clients et de chaînes d'approvisionnement, et nous reconnaissons l'importance de développer l'infrastructure numérique et d'améliorer l'échange de données afin d'accroître la capacité et la fiabilité de cette porte d'entrée et d'améliorer la compétitivité du Canada en tant que puissance commerciale. »

- Peter Xotta, vice-président, Opérations et chaîne d'approvisionnement, Autorité portuaire Vancouver-Fraser

« Cette annonce offre aux ports et aux aéroports de la Colombie-Britannique une excellente occasion de collaborer avec des entreprises technologiques locales afin de résoudre des problèmes commerciaux complexes tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre. L'initiative Integrated Marketplace accroît également les possibilités d'exportation et de commerce pour les entreprises innovantes de la Colombie-Britannique et fournit des solutions durables qui peuvent être profitables à l'ensemble des Britanno-Colombiens ».

- Gerri Sinclair, commissaire à l'innovation de la Colombie-Britannique

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux vise à faire croître et à soutenir les secteurs prioritaires en Colombie-Britannique, notamment les secteurs des technologies propres, des sciences de la vie et des technologies numériques afin de créer un écosystème d'innovation inclusif qui permet à ces secteurs d'innover et d'être compétitifs à l'échelle mondiale.

L'Integrated Marketplace est une initiative qui met en relation un groupe d'acheteurs stratégiques avec des fournisseurs (vendeurs) pour mettre en œuvre, développer et finalement exporter des solutions d'innovation de Colombie-Britannique. Le programme a commencé par travailler avec les principaux sites de transport connus en Colombie-Britannique afin de proposer des innovations pour relever les défis opérationnels.

L'initiative Integrated Marketplace a été lancée en décembre 2022.

Innovate BC est un organisme de la Couronne du gouvernement de la Colombie-Britannique. Il finance l'adoption de technologies, le recrutement de talents et la croissance de l'écosystème d'innovation de la Colombie-Britannique au moyen de programmes, de parrainages et de concours.

Liens connexes

