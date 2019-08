Le gouvernement du Canada annonce l'octroi de 8,2 millions de dollars pour financer les travaux de recherche essentiels d'universités québécoises visant à mieux comprendre les déversements de pétrole et à y faire face

MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW/ - Le Canada possède le plus long littoral du monde et est entouré de trois océans, et la santé de nos océans est importante pour nous tous. Le gouvernement du Canada s'est fermement engagé à protéger nos océans et nos voies navigables, et à les garder propres, sécuritaires et productifs pour le bénéfice de tous les Canadiens, maintenant et dans l'avenir. Nous comprenons l'importance de protéger les écosystèmes marins qui abritent une vie marine abondante et soutiennent plus de 350 000 emplois et des centaines de collectivités côtières et autochtones. Nous reconnaissons également que la recherche scientifique est essentielle à la prise de décisions fondées sur des données probantes dans la planification et la réalisation des efforts de conservation marine.

Dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada, doté d'un budget historique de 1,5 milliard de dollars, nous faisons d'importants investissements scientifiques pour aider à protéger nos côtes et nos voies navigables contre les effets d'éventuels déversements de pétrole, et pour appuyer la collecte de données en vue de déterminer les changements dans les milieux côtiers.

Aujourd'hui, le ministre de la Justice et procureur général du Canada, et député de LaSalle--Émard--Verdun, l'honorable David Lametti, a annoncé au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, que les universités McGill et Concordia recevraient plus de 8,2 millions de dollars pour quatre projets de recherche, qui aideront à améliorer les protocoles et la prise de décision, afin de réduire au maximum les répercussions environnementales des déversements de pétrole. Cet investissement permettra d'appuyer 19 postes de stagiaires scientifiques.

Ces projets sont financés dans le cadre de l'Initiative de recherche multipartenaire, qui vise à assurer l'accès aux meilleurs renseignements et méthodes scientifiques disponibles pour intervenir en cas de déversement de pétrole dans les eaux canadiennes, en appuyant la recherche concertée entre les spécialistes des déversements de pétrole au Canada et à l'étranger. Ces efforts de collaboration nous aideront à améliorer nos connaissances sur le comportement des déversements de pétrole, la meilleure façon de les contenir, de les nettoyer, et de limiter au maximum leurs répercussions sur l'environnement.

Les projets de recherche dirigés par l'Université Concordia doivent porter sur l'efficacité des agents de nettoyage des déversements de pétrole sur le littoral, et permettre d'étudier les voies et les procédés qui transportent le pétrole déversé en mer d'un endroit à un autre. Les projets dirigés par l'Université McGill porteront sur la capacité des microbes à décomposer naturellement les déversements de pétrole afin d'élaborer d'éventuelles stratégies d'assainissement dans l'Arctique canadien.

Le ministre Lametti a également félicité M. Jonathan Verreault de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), dont l'équipe de chercheurs a récemment reçu 804 750 dollars dans le cadre de l'initiative La science pour l'avenir des baleines. Cette collaboration entre Pêches et Océans Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada permet de financer trois universités canadiennes au cours des cinq prochaines années pour réaliser des recherches axées sur la conservation des épaulards résidents du Sud (UBC), des baleines noires de l'Atlantique Nord (Université Dalhousie) et des bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent (UQAM). Cet investissement permettra aux chercheurs de l'UQAM d'utiliser des méthodes révolutionnaires pour mieux comprendre l'exposition des bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent aux contaminants environnementaux et les effets sur leur santé. Cette initiative est un exemple du partenariat nécessaire entre le milieu universitaire et les décideurs, pour orienter nos efforts de conservation des baleines en voie de disparition.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à préserver la santé, la propreté et la sécurité de nos océans pour les générations futures. Les recherches menées à Concordia et à McGill aideront à protéger et à restaurer les écosystèmes marins pour la présente génération, et alors que nous faisons face à de nouveaux défis dans un climat changeant. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La recherche scientifique est au cœur de la prise de décisions fondées sur des données probantes, et est fondamentale pour faire progresser les travaux essentiels de conservation du milieu marin. Dans le cadre de l'Initiative de recherche multipartenaire, notre gouvernement appuie le genre de connaissances scientifiques qui aideront à protéger nos eaux et nos côtes des déversements de pétrole pour les générations à venir. Notre nouvel investissement dans les sciences et la recherche à l'Université Concordia et à l'Université McGill contribuera à une meilleure compréhension de nos océans et de leur santé, tout en offrant à 19 stagiaires scientifiques l'occasion d'approfondir leurs compétences et leurs connaissances dans ce domaine vital. »

L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et député de LaSalle-Émard-Verdun

Faits en bref

Le Plan de protection des océans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important jamais effectué par le gouvernement du Canada pour assurer que nos côtes soient en meilleure santé, plus sécuritaires et mieux protégées.

protection des océans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important jamais effectué par le gouvernement du Canada pour assurer que nos côtes soient en meilleure santé, plus sécuritaires et mieux protégées. En décembre 2017, le gouvernement du Canada a annoncé l'Initiative de recherche multipartenaire de 45,5 millions de dollars pour améliorer la collaboration avec les experts mondiaux de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures, afin de faire progresser la recherche sur les déversements d'hydrocarbures au Canada et de réduire au maximum leurs répercussions sur l'environnement.

Le financement total de l'initiative Science pour l'avenir des baleines s'élève à 2 904 364 $, et il se compose de contributions de 2 604 364 $ de Pêches et Océans Canada et de 300 000 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger les mammifères marins en voie de disparition, notamment l'épaulard résident du Sud, la baleine noire de l'Atlantique Nord et le béluga de l'estuaire du Saint-Laurent . Un certain nombre de programmes qui s'inscrivent dans le Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars et dans l'Initiative de protection des baleines de 167 millions de dollars soutiennent la conservation et le rétablissement de ces espèces.

Produits connexes

Liens connexes

