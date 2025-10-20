TORONTO, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État à la Lutte contre la criminalité, a annoncé un investissement fédéral de 36 912 380 $ par l'entremise du Fonds pour la résilience communautaire (FRC), afin d'appuyer des partenariats et l'innovation pour prévenir l'extrémisme violent au Canada.

Ce financement appuiera 19 organisations travaillant directement avec des communautés partout au Canada sur des projets visant à prévenir et lutter contre l'extrémisme violent, ainsi que contre la violence fondée sur le sexe, la violence motivée par les sentiments d'injustice et d'autres formes de radicalisation et de violence. Il appuiera des programmes visant à éloigner de l'extrémisme menant à la violence les personnes qui y sont à risque et à renforcer la prévention précoce dans les écoles et les collectivités. Les fonds contribueront également à élargir les connaissances sur les mouvements extrémistes violents et sur les moyens de les contrer, tant en ligne que hors ligne.

Cet investissement a été annoncé lors de la conférence internationale annuelle de Sécurité publique Canada sur la lutte contre la radicalisation menant à la violence, organisée par le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence de Sécurité publique. La prévention du crime demeure une priorité absolue pour le gouvernement du Canada, et ce financement contribuera à assurer la sécurité de nos collectivités en soutenant des approches proactives et fondées sur des données probantes pour prévenir la violence.

Citations

« Nous savons que les Canadiens et Canadiennes sont préoccupés par le risque croissant de radicalisation menant à la violence, que ce soit en ligne ou dans nos collectivités. Grâce au Fonds pour la résilience communautaire, nous investissons directement dans les communautés par l'intermédiaire d'organisations qui réalisent un travail essentiel sur le terrain pour repérer et prévenir la radicalisation menant à la violence sous toutes ses formes. »

- L'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État à la Lutte contre la criminalité

Faits en bref

Le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence de Sécurité publique (Centre canadien) dirige les efforts du gouvernement du Canada pour prévenir l'extrémisme violent dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la radicalisation menant à la violence, et collabore avec tous les ordres de gouvernement, des organismes à but non lucratif, des collectivités, des jeunes, des praticiens de première ligne, le milieu universitaire, les services d'application de la loi et des organisations internationales.

Le programme de subventions et de contributions du Fonds pour la résilience communautaire (FRC) offre un soutien financier aux organisations qui travaillent à améliorer la compréhension et la capacité du Canada à prévenir et à contrer l'extrémisme violent.

La série d'événements 2025 du Centre canadien est organisée en collaboration avec des organisations telles que Digital Public Square, Moonshot, le Réseau des praticiens canadiens pour la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, la Commission des élèves du Canada, Violence Prevention Network, la Christchurch Call Foundation, la Fondation canadienne des relations raciales et le Réseau canadien de recherche sur la sécurité, l'extrémisme et la société. Dans le cadre de cette série, plusieurs de ces organisations tiendront leurs propres conférences, ateliers et consultations. Collectivement, ces événements visent à aider les bénéficiaires du FRC ainsi que d'autres praticiens de première ligne et experts à élargir leur portée et à s'adapter aux menaces en évolution liées à la radicalisation violente.

Documents connexes

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Cole Walsh, Adjoint special principal, Cabinet de l'honorable Ruby Sahota, Secrétaire d'État à la Lutte contre la criminalité, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]