WINNIPEG, MB, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Au Canada, les feux de forêt sont de plus en plus importants et ont des conséquences durables sur la vie des Canadiens et des Canadiennes. Protéger nos communautés contre ces feux de forêt dévastateurs nécessite des approches audacieuses et des mesures engagées et coordonnées de tous les ordres de gouvernement.

Aujourd'hui, Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a souligné l'investissement de 257,6 millions de dollars sur quatre ans du budget de 2025 à Ressources naturelles Canada pour permettre la location d'aéronefs de lutte contre les incendies, comme des bombardiers à eau ou d'autres appareils, dans le but de renforcer la capacité des provinces et des territoires à lutter contre les feux de forêt par voie aérienne.

Assurée par le Centre interservices des feux de forêt du Canada, la forte coordination nationale des mesures d'interventions fédérales, provinciales et territoriales en matière de lutte contre les feux de forêt a permis d'assurer la sécurité de la population pendant de nombreuses saisons. La lutte aérienne contre les incendies joue un rôle important dans les efforts de lutte contre les feux de forêt en protégeant les vies et les biens, en larguant de l'eau ou des agents ignifuges sur les zones difficiles d'accès, en ralentissant la propagation des incendies et en soutenant les équipes au sol en assurant des opérations de surveillance. La location d'aéronefs de lutte contre les incendies permettra aux organismes canadiens chargés de la lutte contre les feux de forêt d'avoir accès à des ressources aériennes essentielles, ce qui renforcera l'aide apportée aux provinces, aux territoires, aux Canadiens et aux Canadiennes en cas de besoin.

Le gouvernement du Canada maintient son engagement à renforcer la résilience face aux feux de forêt et à veiller à ce que les communautés de l'ensemble du pays soient mieux préparées à faire face aux futurs feux de forêt.

Citations

« Le Canada a été frappé pendant plusieurs années par des feux de forêt dévastateurs, et en 2025, nous avons connu la deuxième pire saison des feux de forêt de notre histoire. Nous ne pouvons pas attendre pour renforcer nos capacités de lutte contre les incendies, et c'est pour cette raison que nous investissons dans des aéronefs de lutte contre les incendies, comme les bombardiers à eau. Ces aéronefs nous aideront à intervenir plus rapidement, à ralentir la propagation des incendies et à minimiser les répercussions des feux de forêt sur l'ensemble des communautés du Canada. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Les feux de forêt constituent une menace de plus en plus importante pour l'ensemble des communautés du Canada. Cet investissement renforcera notre résilience nationale face aux feux de forêt en nous permettant de fournir aux provinces et aux territoires une capacité essentielle de lutte aérienne contre les incendies dans les moments les plus critiques. En prenant des mesures maintenant, nous aidons à protéger des vies, des maisons et des emplois contre l'intensification des feux de forêt. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Notre gouvernement s'est engagé à renforcer les capacités nécessaires à la protection des communautés canadiennes contre les risques liés aux feux de forêt, aujourd'hui et demain. Les feux de forêt ont dévasté des communautés aux quatre coins du Canada, et cette menace n'est pas près de disparaître. Ces aéronefs nous aideront à intervenir plus rapidement et à protéger les personnes. »

- Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés

« La protection de l'ensemble des communautés du Canada est une priorité absolue pour ce gouvernement. En investissant aujourd'hui dans les ressources aériennes de lutte contre les incendies, nous renforcerons la capacité des provinces et des territoires à intervenir plus rapidement et à assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes pour les années à venir. »

- Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges visant à renforcer la capacité d'intervention du Canada en matière de lutte contre les feux de forêt. En plus de la capacité de lutte aérienne contre les incendies, le gouvernement fédéral a investi depuis 2019 près de 1 milliard de dollars pour renforcer la résilience face aux feux de forêt et améliorer la gestion des feux de forêt dans l'ensemble du pays. Il a notamment investi : 284 millions de dollars pour le Programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement (CGFFCC) afin de renforcer les capacités et les compétences en matière de gestion des incendies dans l'ensemble du pays et d'améliorer les efforts de prévention, d'atténuation, de préparation et d'intervention en se dotant d'un plus grand nombre d'équipements de lutte contre les incendies de forêt et en formant davantage de pompiers. À ce jour, le fonds de formation du Programme CGFFCC a permis de former plus de 300 pompiers pour lutter contre les feux de végétation, 140 apprentis pour protéger les communautés contre les feux de forêt et 700 pompiers de bâtiments. Dans le cadre du fonds d'équipement du Programme CGFFCC, des ententes ont été signées avec toutes les provinces et tous les territoires admissibles. Cet engagement financier de 254,3 millions de dollars vise à appuyer l'achat d'équipement de lutte contre les incendies. 285 millions de dollars pour l'Initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt afin d'améliorer les capacités de prévention et d'atténuation, de soutenir l'innovation et de mettre sur pied un centre d'excellence. Dans le cadre de l'Initiative, 11,7 millions de dollars ont été investis pour créer le Consortium pour la résilience aux feux de forêt du Canada (CRFFC) afin de réunir des gouvernements nationaux et internationaux, des responsables autochtones de la gestion des incendies, des communautés touchées par les feux de forêt, des représentants du secteur privé et des experts pour partager des connaissances, favoriser la collaboration et stimuler l'utilisation de la science et de technologies de pointe dans la prévention, l'atténuation, la préparation et l'intervention en matière de feux de forêt. Le CRFFC fera également progresser les mesures énoncées dans la Charte de Kananaskis sur les feux de forêt, adoptée par les dirigeants du G7 au Canada et approuvée par l'Australie, l'Inde, le Mexique, la République de Corée, l'Afrique du Sud, l'Andorre, le Chili, le Costa Rica, la Norvège, le Pérou, la Türkiye et l'Espagne. 169,9 millions de dollars pour Mission GardeFeu, la première mission satellitaire gouvernementale au monde spécialement conçu pour surveiller quotidiennement les feux de forêt en cours au Canada.



Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Préparez-vous sur X

Suivez Prêt en cas d'urgence au Canada sur Facebook

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]