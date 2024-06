Une série d'expositions interactives et d'une expérience du visiteur renouvelée ouvrira ses portes au printemps 2025

RED BAY, NL, le 10 juin 2024 /CNW/ - Parcs Canada protège les trésors naturels et culturels au Canada et est fier de contribuer aux destinations touristiques de calibre mondial du pays. En tant que pierres angulaires de l'industrie touristique du Canada, les lieux administrés par Parcs Canada s'engagent à offrir aux visiteurs des expériences de grande qualité et significatives aux visiteurs et à soutenir le tourisme dans les collectivités partout au pays.

Légende de la photo : Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et du ministre de la Défense nationale (Défense du Nord) et députée du Labrador, rencontre des membres du personnel de Parcs Canada (Rodney Nadeau, Brandon Stone, Billy Nadeau, Philip Bridle, Michael Yetman et Kirby Ryan) au nouveau circuit d’interprétation de la promenade sur l’île Saddle, au lieu historique national de Red Bay. Photo : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Yvonne Jones, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de la ministre de la Défense nationale (Défense du Nord) et députée du Labrador, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un financement pour une nouvelle série d'offres d'interprétation et d'expositions interactives de 3,6 millions de dollars au lieu historique national de Red Bay à Red Bay, Labrador à la suite d'un événement communautaire. Grâce à cet investissement fédéral - qui fait partie du financement de 557 millions de dollars annoncé par le gouvernement du Canada à la fin de 2022 - ces offres expérientielles présenteront ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO aux visiteurs du monde entier à compter de juin 2025.

Au milieu du 16e siècle, un grand nombre de baleines noires et de baleines boréales ont attiré des baleiniers de la région basque de l'Espagne et de la France dans le détroit de Belle-Isle, où ils ont établi un important port baleinier à Red Bay. Pendant quelque 70 ans, les baleiniers basques ont fait le dangereux voyage d'un mois à travers l'Atlantique pour chasser les baleines et produire le pétrole qui a allumé les lampes de l'Europe. Grâce à ce financement, et en collaboration avec des partenaires autochtones, des intervenants et des membres de la collectivité, Parcs Canada créera de nouvelles installations d'exposition et d'interprétation qui transformeront l'expérience du visiteur au lieu historique national de Red Bay. Il s'agira notamment d'expositions interactives dans le centre d'accueil nouvellement rénové; des éléments d'interprétation extérieurs, y compris un circuit d'interprétation sur l'île Saddle axé sur quatre nœuds d'interprétation; et un monument commémoratif des baleiniers sur l'île Saddle. Les nouvelles expositions reconnaîtront la longue histoire de l'occupation humaine du site, y compris les groupes autochtones qui sont venus avant et après les Basques.

Parcs Canada reconnaît que la zone maintenant désignée lieu historique national de Red Bay a été traversée et occupée par de nombreux peuples au cours des siècles. L'arrivée des Basques a cristallisé l'importance historique de Red Bay, mais la terre est importante pour de nombreuses communautés dont le passé est intrinsèquement lié à ce qui est aujourd'hui un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parcs Canada reconnaît les riches échanges et la collaboration avec chacune de ces communautés, ce qui a permis un projet où de nombreuses voix peuvent exprimer leurs histoires, dans leurs propres mots, et célébrer l'importance mondiale du lieu historique national de Red Bay. Partout au pays, Parcs Canada collabore avec les peuples autochtones pour élaborer du matériel et des activités d'interprétation dans les lieux administrés par Parcs Canada dans le but de favoriser une meilleure compréhension de leurs perspectives, de leurs cultures et de leurs traditions.

Dans le cadre du renouvellement du lieu historique national de Red Bay par Parcs Canada, un projet a été achevé en 2019 qui combinait les installations d'interprétation du lieu, qui avait été logé dans deux endroits distincts. Financés par des investissements fédéraux dans l'infrastructure, le projet a fusionné le centre d'orientation des visiteurs existant avec le centre d'interprétation des visiteurs. Avec un centre d'accueil principal, l'histoire derrière le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO de Red Bay sera maintenant présentée dans son ensemble et l'empreinte environnementale du site a été réduite en soutenant les efforts d'écologisation du gouvernement du Canada. Ce projet antérieur, combiné au financement des nouvelles expositions du lieu, représente un financement fédéral total de 6,2 millions de dollars pour le lieu historique national de Red Bay.

Citation

« Le gouvernement est déterminé à investir dans les économies locales et à soutenir la croissance du secteur du tourisme. Grâce à cet investissement fédéral dans l'infrastructure, Parcs Canada contribue fièrement à l'offre touristique de calibre mondial du pays au lieu historique national de Red Bay. Ces nouvelles expositions emblématiques interactives accueilleront les Canadiens et les visiteurs du monde entier pour les années à venir, leur donnant l'occasion d'en apprendre davantage sur le riche patrimoine naturel et culturel de la région, des baleiniers basques qui ont vécu ici, des peuples autochtones qui ont vécu ici pendant des millénaires et des membres de la communauté qui ont fait de ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO leur maison. »

Yvonne Jones

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et du ministre de la Défense nationale (Défense du Nord) et député du Labrador

Les faits en bref

Présentant l'exemple le plus complet des débuts de la chasse à la baleine à l'échelle industrielle au monde, le lieu historique national de Red Bay permet aux visiteurs de s'immerger dans la tradition de la chasse à la baleine basque grâce à une collection remarquable d'artefacts originaux, de vestiges archéologiques, de vidéos, de modèles, d'expositions d'interprétation et de visites guidées.

permet aux visiteurs de s'immerger dans la tradition de la chasse à la baleine basque grâce à une collection remarquable d'artefacts originaux, de vestiges archéologiques, de vidéos, de modèles, d'expositions d'interprétation et de visites guidées. Red Bay est l'exemple le plus complet des stations baleinières basques du 16 e siècle. Il témoigne de façon exceptionnelle de la tradition baleinière basque outre-mer. En tant qu'exemple exceptionnel d'un ensemble technologique - toutes les composantes importantes du processus industriel, y compris les navires exceptionnellement bien conservés - illustrant les débuts de l'exploitation commerciale européenne des riches ressources naturelles nord-américaines sont présentes, la station baleinière basque de Red Bay est considérée par l'UNESCO comme ayant une valeur universelle exceptionnelle.

est l'exemple le plus complet des stations baleinières basques du 16 siècle. Il témoigne de façon exceptionnelle de la tradition baleinière basque outre-mer. En tant qu'exemple exceptionnel d'un ensemble technologique - toutes les composantes importantes du processus industriel, y compris les navires exceptionnellement bien conservés - illustrant les débuts de l'exploitation commerciale européenne des riches ressources naturelles nord-américaines sont présentes, la station baleinière basque de est considérée par l'UNESCO comme ayant une valeur universelle exceptionnelle. Cet investissement du gouvernement du Canada fait partie du plus important plan fédéral d'infrastructure de l'histoire de Parcs Canada. Plus de 180 millions de dollars en financement fédéral ont été investis dans des lieux administrés par Parcs Canada dans l'ouest de Terre-Neuve-et- Labrador , y compris les lieux historiques nationaux de Red Bay et de la Mission- Hopedale au Labrador , ainsi que les lieux historiques nationaux du parc national du Gros-Morne et de L'Anse aux Meadows et du Port-aux-Choix dans l'ouest de Terre-Neuve.

fait partie du plus important plan fédéral d'infrastructure de l'histoire de Parcs Canada. Plus de 180 millions de dollars en financement fédéral ont été investis dans des lieux administrés par Parcs Canada dans l'ouest de Terre-Neuve-et- , y compris les lieux historiques nationaux de et de la Mission- au , ainsi que les lieux historiques nationaux du parc national du Gros-Morne et de L'Anse aux Meadows et du Port-aux-Choix dans l'ouest de Terre-Neuve. Les nouvelles expositions interactives du centre d'accueil présenteront des artefacts terrestres et sous-marins découverts lors de fouilles sur le site, dont certains n'ont jamais été exposés publiquement. Les expositions comprendront également des éléments d'interprétation extérieurs; il s'agit d'un circuit d'interprétation sur l'île Saddle qui parlera aux visiteurs de l'histoire et des communautés autochtones de Red Bay , de l'histoire de la chasse à la baleine industrielle du site, de l'épave du galion de San Juan et du complexe du cimetière de l'île Saddle. La dernière pièce de l'offrande d'interprétation est un monument commémoratif des baleiniers sur l'île Saddle.

, de l'histoire de la chasse à la baleine industrielle du site, de l'épave du galion de San Juan et du complexe du cimetière de l'île Saddle. La dernière pièce de l'offrande d'interprétation est un monument commémoratif des baleiniers sur l'île Saddle. Des expositions, des sentiers et des activités d'interprétation bien conçus, inclusifs et accessibles, offrent une flexibilité d'utilisation pour répondre aux besoins variés et changeants des visiteurs. Les expositions offriront des moyens attrayants d'en apprendre davantage sur le lieu historique national de Red Bay , enrichissant la programmation actuelle d'interprétation costumée et offrant une rampe de lancement pour un éventail de nouvelles expériences pour les visiteurs, y compris la création de structures d'interprétation construites pour rappeler celles utilisées par les baleiniers basques, y compris une tonnellerie et des tryworks.

Document connexe

Communiqué de presse : Le gouvernement du Canada investit 557 millions de dollars dans le financement de l'infrastructure de Parcs Canada

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Renseignements : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]; Kate Power, Agent des partenariats, de la mobilisation et des communications, Unité de gestion de l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-458-7039, [email protected]