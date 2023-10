SUMMERSIDE, PEI, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Les collectivités de tout le Canada priorisent le recours à des sources d'énergies plus propres et plus fiables dans la course mondiale pour combattre les changements climatiques et pour saisir les possibilités économiques d'un avenir sobre en carbone. Le gouvernement du Canada s'emploie à déployer des projets d'énergie renouvelable intelligente et à mettre en place des technologies de modernisation du réseau électrique pour faciliter la transition du pays vers l'énergie propre, améliorer la qualité de l'air et bâtir des collectivités saines et résilientes où tout le monde se sentira chez soi, et ce, tout en créant des emplois durables bien rémunérés.

Le député d'Egmont (Île-du-Prince-Édouard), Bobby Morrissey, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi d'une somme pouvant atteindre 19 millions de dollars à la Maritime Electric Company pour son projet d'électrification durable. Ce projet contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et favorisera une utilisation efficace des sources d'énergies renouvelables situées sur l'Île-du-Prince-Édouard.

Le projet de 47,6 millions de dollars de la Maritime Electric Company améliorera l'efficacité et la résilience du réseau électrique de l'île en remplaçant les compteurs actuels par une infrastructure de mesurage avancé. Ce changement permettra d'accélérer la détection des pannes et de rétablir le courant plus efficacement, en plus de produire de meilleures données d'utilisation qui rendront les factures d'électricité plus prévisibles.

Le projet devrait créer plus de 100 emplois, réduire les émissions de GES de 80 tonnes par année et aider le gouvernement du Canada à atteindre son objectif de créer un réseau électrique carboneutre d'ici 2035.

Les fonds fédéraux accordés à ce projet proviennent du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) de Ressources naturelles Canada. Dans le budget de 2023, le gouvernement s'est engagé à injecter près de 3 milliards de dollars supplémentaires dans ce programme, ainsi qu'un montant estimé à 26 milliards de dollars sous forme de crédits d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre. Ce programme soutient activement le Canada dans ses efforts pour bâtir une économie carboneutre d'ici 2050 et pour atteindre les objectifs du Règlement sur l'électricité propre.

« La course mondiale vers la carboneutralité constitue l'une des plus grandes possibilités économiques de la génération présente. Félicitations à la Maritime Electric Company pour le développement de son projet d'électrification durable, qui permettra aux habitants de l'Île-du-Prince-Édouard d'avoir accès à une électricité propre, fiable et abordable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le gouvernement fédéral augmente l'offre d'électricité propre, fiable et abordable partout au Canada, y compris sur l'Île-du-Prince-Édouard. L'investissement d'aujourd'hui dans la Maritime Electric Company montre que le Canada peut, tout comme le reste du monde, bâtir un avenir carboneutre tout en créant de bons emplois et une électricité abordable. »

Bobby Morrissey

Député d'Egmont (Île-du-Prince-Édouard)

« Le gouvernement du Canada aide les habitants de l'île en soutenant l'établissement d'une infrastructure de mesurage avancé qui contribuera à créer un réseau électrique propre, fiable et abordable à l'Île-du-Prince-Édouard. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de créer plus de 100 emplois et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la province. »

Sean Casey

Député de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

« Le projet de mesurage avancé pour une électrification durable est un important jalon pour Maritime Electric. Il permettra de remplacer et d'améliorer l'équipement de l'entreprise - soit le système de mesurage et le système d'information des clients - pour favoriser une transition durable vers l'électrification dans toute l'Île-du-Prince-Édouard. Nous sommes fiers de faire équipe avec le gouvernement du Canada pour réaliser ce projet important pour notre entreprise. »

Jason Roberts

Président et chef de la direction de Maritime Electric

Le budget 2023 a affecté une enveloppe de 3 milliards de dollars sur 13 ans à Ressources naturelles Canada , qui servira notamment à recapitaliser le programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) pour financer de grandes priorités régionales et des projets dirigés par des Autochtones. Le budget comprend également 40 milliards de dollars en investissements sans précédent dans le réseau électrique. Le programme ERITE investit jusqu'à 1,56 milliard de dollars sur 8 ans dans des projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques.

a affecté une enveloppe de 3 milliards de dollars sur 13 ans à Ressources naturelles , qui servira notamment à recapitaliser le programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) pour financer de grandes priorités régionales et des projets dirigés par des Autochtones. Le budget comprend également 40 milliards de dollars en investissements sans précédent dans le réseau électrique. Le programme ERITE investit jusqu'à 1,56 milliard de dollars sur 8 ans dans des projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques. Le programme ERITE réduira considérablement les émissions de GES en favorisant le remplacement de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles par des énergies de sources renouvelables qui peuvent fournir des services de réseau essentiels tout en assurant une transition équitable du Canada vers une économie basée sur une électricité propre.

vers une économie basée sur une électricité propre. Les infrastructures de mesurage avancé contribuent aux réseaux électriques intelligents, lesquels modernisent l'acheminement sûr et sécurisé de l'électricité, jettent les bases de nouvelles structures de marché et améliorent la qualité du service pour les clients. Ces réseaux tiennent un rôle clé dans l'atténuation des GES, car ils augmentent la capacité de prise en charge de la production d'énergie renouvelable, tirent mieux parti de notre infrastructure électrique et augmentent la résilience.

