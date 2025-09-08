L'accès au monument Brock sera fermé pendant les travaux essentiels de maçonnerie.

NIAGARA-­ON-­THE-­LAKE, ON, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Parcs Canada protège et met en valeur les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation du Canada, permettant aux gens de découvrir l'histoire et la nature ainsi que de s'en rapprocher, et contribuant à préserver la valeur économique de ces endroits pour les collectivités locales et régionales.

Le monument Brock, qui fait partie du lieu historique national des Hauteurs-de-Queenston. Source : Friends of Fort George(21) (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, M. Chris Bittle, député de St. Catharines, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé l'octroi d'un investissement de 1,1 million de dollars pour appuyer les travaux d'infrastructure au monument Brock, qui fait partie du lieu historique national des Hauteurs-de-Queenston. Parcs Canada entreprend des travaux essentiels de réfection de ce symbole emblématique du patrimoine canadien, site bien connu de l'escarpement du Niagara.

Une évaluation de l'état réalisée par Parcs Canada a révélé une détérioration des joints de mortier rendant nécessaire une réfection complète de la maçonnerie. Ces travaux, essentiels à la restauration et à la stabilisation de l'intégrité structurale du monument, aideront aussi à réduire les risques pour la santé et la sécurité et à préserver à long terme ce bien historique. Les travaux devraient se dérouler de septembre 2025 au printemps 2026.

Le monument Brock a été érigé en 1853 sur le site de la bataille des Hauteurs-de-Queenston de 1812 en hommage à sir Isaac Brock. Ce dernier fut tué au combat le 13 octobre 1812, alors qu'il dirigeait la défense contre l'invasion par les forces américaines. Ses actions dans les événements qui ont précédé cette bataille lui ont valu d'être immédiatement élevé au rang de héros fondateur du Haut-Canada. Du haut de ses 56 mètres, le monument Brock est l'un des plus grands monuments du genre au Canada.

Grâce à des investissements dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada préserve des trésors nationaux pour les générations futures, soutient les économies locales et favorise le tourisme local. Cet investissement garantira la sécurité publique, enrichira l'expérience des visiteurs et protégera le patrimoine bâti au Canada.

Citations

« Élément emblématique du lieu historique national des Hauteurs-de-Queenston, le monument Brock est un hommage puissant au major-général sir Isaac Brock et aux sacrifices consentis pendant la guerre de 1812. Cette restauration permettra aux générations futures de continuer à apprendre de ce lieu historique et de s'en inspirer. Nous remercions l'organisation Friends of Fort George et la Commission des parcs du Niagara pour leurs efforts inlassables à appuyer Parcs Canada dans ces travaux indispensables. »

Chris Bittle

Député de St. Catharines

« Le conseil d'administration de Friends of Niagara National Historic Sites, aussi connus sous le nom de Friends of Fort George, et son personnel sont ravis de voir Parcs Canada investir dans la restauration et la préservation future du monument Brock. L'un des monuments les plus emblématiques de Niagara et unique au Canada, le monument Brock est le dernier lieu de repos du major-général sir Isaac Brock et de son aide de camp, le lieutenant-colonel John Macdonell. Payé par des souscriptions de miliciens, de communautés locales et de communautés autochtones, le monument Brock est un rappel saisissant des sacrifices ultimes consentis par ceux qui ont combattu pendant la guerre de 1812. »

Amanda Gamble

Directrice exécutive, Friends of Fort George

« Niché le long de la promenade du Niagara, au sommet du village de Queenston, le parc Queenston Heights est un parc communautaire bien-aimé qui regorge d'une riche histoire. Depuis sa création, le monument Brock est un élément important et reconnaissable du site, flanqué d'autres marqueurs historiques importants, dont le monument Laura Secord et, plus récemment, le monument Landscape Of Nations. Nous sommes heureux que cet investissement du gouvernement du Canada permette de restaurer et de réhabiliter le monument de Brock afin que les générations futures puissent en profiter et l'apprécier en toute sécurité. »

Bob Gale

Président de la Commission des parcs du Niagara

Les faits en bref

Depuis 2015, les investissements fédéraux dans l'infrastructure ont permis à Parcs Canada d'améliorer l'état d'environ 5 000 biens dans tout le pays. Le projet du monument Brock s'inscrit dans le cadre du financement annoncé par le gouvernement du Canada pour les sites administrés par Parcs Canada, qui comprend une somme de 545 millions de dollars prévue au budget de 2024.

pour les sites administrés par Parcs Canada, qui comprend une somme de 545 millions de dollars prévue au budget de 2024. Le projet de restauration de Parcs Canada sera axé sur le dégarnissage et le rejointoiement de la totalité des joints de mortier, le remplacement des éléments de pierre défaillants pour empêcher l'infiltration d'eau et l'installation d'une toiture en feuille de plomb.

Le monument actuel a remplacé le monument précédent érigé en 1824 sur le même sujet, mais détruit en 1840. Le monument de 1853 a été financé par une souscription publique de toutes les couches de la société. Il est donc aussi le reflet des forts sentiments nationalistes canadiens des années 1850.

Bien que le monument lui-même soit fermé pendant ces travaux, le parc Queenston Heights demeure ouvert et accessible. Les visiteurs sont invités à explorer les lieux ainsi que, à proximité, le monument commémoratif Landscape of Nations et le monument Laura Secord pour en apprendre davantage sur l'importance historique du lieu.

pour en apprendre davantage sur l'importance historique du lieu. L'organisation Friends of Fort George gère le monument Brock pendant sa saison d'ouverture. Lorsque le site est ouvert, les visiteurs peuvent faire le tour du champ de bataille avec du personnel costumé, visiter le petit musée qui met en lumière les débuts du major-général sir Isaac Brock , monter les 235 marches du monument Brock et profiter d'une vue spectaculaire sur la frontière du Niagara.

, monter les 235 marches du monument Brock et profiter d'une vue spectaculaire sur la frontière du Niagara. Le parc Queenston Heights, exploité par la Commission des parcs du Niagara, propose des sentiers de randonnée pittoresques, des aires de pique-nique, des terrains de tennis, deux pavillons de pique-nique et une aire de jeux d'eau pour enfants. Le parc Queenston Heights abrite également le monument commémoratif Landscape of Nation et sert de terminus sud pour le sentier le plus ancien et le plus long du Canada , le sentier Bruce.

À propos de la Commission des parcs du Niagara

Depuis sa création en 1885, la Commission des parcs du Niagara est demeurée un organisme autofinancé du ministère du Tourisme, de la Culture et des Jeux de l'Ontario et est chargée de préserver et de protéger les terres entourant les chutes du Niagara et la rivière Niagara. Aujourd'hui, la Commission des parcs du Niagara abrite des jardins, une école d'horticulture, des installations de loisirs, des terrains de golf, des restaurants, des sites patrimoniaux et historiques, des boutiques de cadeaux et, bien sûr, les chutes du Niagara. Bref, le site propose des paysages naturels, de l'histoire, du plaisir en famille, de la randonnée, des délices culinaires, des attractions et de l'aventure.

À propos des Friends of Fort George

L'organisation Friends of Niagara National Historic Sites, aussi appelée Friends of Fort George, est une organisation à but non lucratif qui travaille en partenariat avec Parcs Canada à la préservation et à la promotion du patrimoine des lieux historiques nationaux du Niagara. Grâce à des événements spéciaux et à l'exploitation de deux boutiques de cadeaux, Friends of Fort George fait connaître les emplois étudiants à Fort George et au monument Brock sur les hauteurs de Queenston et collecte des fonds pour financer ceux-ci. Chaque année, Friends of Fort George embauche trois ou quatre étudiants pour travailler au monument Brock et offrir une interprétation patrimoniale du lieu.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

