OTTAWA, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les Albertains touchés par les feux de forêt destructeurs de 2024 dans leurs efforts de rétablissement et de reconstruction.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé lors de la Conférence de préparation aux urgences annuelle de la Croix-Rouge canadienne que le gouvernement du Canada versera 12,6 millions de dollars en financement de contrepartie au Fonds de secours : Feux de forêt de 2024 en Alberta de la Croix-Rouge canadienne. Grâce aux fonds annoncés aujourd'hui, un total de 40,4 millions de dollars a été versé pour venir en aide aux personnes touchées par les feux de forêt de Jasper.

Le 28 juillet 2024, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta ont annoncé une initiative de jumelage des dons avec la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les efforts de secours et de rétablissement liés aux feux de forêt en Alberta, notamment ceux de Jasper. Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont versé pendant 30 jours une somme équivalente à tous les dons faits au Fonds de secours : Feux de forêt de 2024 en Alberta de la Croix-Rouge canadienne, et ce, de manière rétroactive à partir du 25 juillet 2024, date à laquelle le Fonds de secours a été lancé. Chaque don de 1 $ s'est ainsi traduit par un don de 3 $ pour soutenir les familles et les personnes les plus touchées par les feux de forêt.

Le Fonds de secours : Feux de forêt de 2024 en Alberta de la Croix-Rouge canadienne a contribué aux mesures suivantes :

Une aide d'urgence pour les individus et les familles, notamment sous forme d'aide financière, d'aide à l'hébergement, de fournitures d'urgence et d'orientation vers des services;

Une aide au rétablissement pour les personnes et les familles dont les besoins ne sont pas satisfaits, un soutien à leur retour dans la communauté, une aide pour comprendre les assurances et les ressources communautaires, une orientation pour accéder aux services de santé mentale, et des conseils pour guider les personnes dans leur parcours de rétablissement;

Une aide aux petites entreprises et aux organismes sans but lucratif confrontés à des coûts inattendus, comme ceux liés à la reprise des activités (entreposage des stocks, nettoyage, etc.);

Une aide aux groupes communautaires devant répondre aux demandes accrues de services, aux besoins sociaux et psychosociaux et à l'amélioration de la résilience de la communauté, afin de soutenir le rétablissement à long terme;

La réduction des risques de catastrophes et le renforcement de la résilience afin d'aider les communautés à réduire leurs vulnérabilités, à s'adapter à l'évolution des risques et à renforcer leur résilience face aux catastrophes futures.

Le gouvernement du Canada est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir toutes les personnes touchées par les feux de forêt survenus en Alberta en 2024. Il est également déterminé à soutenir les Canadiens victimes de catastrophes, à aider les communautés à se rétablir et à accroître notre résilience.

Citations

« Le gouvernement du Canada tient à soutenir les Albertains et les résidents de Jasper et sera à leurs côtés tout au long du processus. Les feux de forêt de 2024 ont eu des répercussions importantes sur les habitants de Jasper et sur les communautés environnantes. Cette annonce signifie l'octroi d'une aide supplémentaire aux personnes touchées. Il n'est pas uniquement question d'apporter une aide financière, mais de faire en sorte que les familles, les communautés et les entreprises disposent des ressources et du soutien dont elles ont besoin pour se rétablir et se reconstruire sur des bases plus solides et plus résilientes. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« L'Alberta a travaillé sans relâche avec la Croix-Rouge canadienne pour aider Jasper et ses habitants à se remettre du feu de forêt de l'année dernière. Les initiatives sur lesquelles nous avons collaboré, telles que le programme de soutien aux petites entreprises, ont déjà permis de soutenir plus de 270 entreprises de Jasper grâce aux fonds de contrepartie s'élevant à plus de 12 millions de dollars fournis par le gouvernement de l'Alberta. Nous continuons à soutenir les habitants de Jasper dans leur rétablissement et dans celui de leur municipalité. »

- L'honorable Ric McIver, ministre des Affaires municipales de l'Alberta

« La Croix-Rouge canadienne accueille favorablement l'annonce d'aujourd'hui et est reconnaissante au gouvernement du Canada et au gouvernement de l'Alberta pour les fonds de contrepartie versés au Fonds de secours : Feux de forêt de 2024 en Alberta. Alors que les habitants de Jasper poursuivent leurs efforts de rétablissement, la Croix-Rouge s'engage à apporter son soutien aux personnes touchées par les feux de forêt au cours des mois et des années à venir. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires gouvernementaux et communautaires pour renforcer la résilience des communautés. »

- Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne

Faits en bref

Depuis le 22 juillet dernier, des milliers de personnes ont dû évacuer la ville de Jasper, alors que le parc national Jasper était en proie au pire feu de forêt de son histoire. C'est en partie grâce aux mesures préparatoires prises par la ville pour faire face aux feux de forêt que personne n'a été blessé et qu'une partie de la ville a pu être épargnée.

Le 25 juillet 2024, le gouvernement du Canada a approuvé une demande d'aide fédérale de l' Alberta visant à fournir des ressources de lutte contre les incendies, une capacité de transport aérien stratégique ainsi que des ressources et un soutien logistique des Forces armées canadiennes pour aider à protéger les habitants de Jasper et de l'ensemble de la province contre les dangers et à protéger leurs communautés contre les feux de forêt.

visant à fournir des ressources de lutte contre les incendies, une capacité de transport aérien stratégique ainsi que des ressources et un soutien logistique des Forces armées canadiennes pour aider à protéger les habitants de Jasper et de l'ensemble de la province contre les dangers et à protéger leurs communautés contre les feux de forêt. Immédiatement après que les feux se soient déclarés, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour s'assurer que toutes les personnes touchées puissent recevoir des services et des prestations essentiels. Il a notamment : augmenté la prestation de Service Canada, en assurant la liaison avec les personnes évacuées et en déployant des employés de Service Canada dans les centres d'évacuation afin d'aider les clients dans leurs demandes de prestations, comme l'assurance-emploi. remplacé les documents de citoyenneté, d'immigration ou de voyage perdus, endommagés ou détruits; prolongé ou rétabli le statut de résident temporaire de certaines personnes; transformé des permis de travail liés à un employeur donné en permis de travail ouverts, selon les besoins.

Le 3 octobre 2024, le projet de loi C-76, Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada , a reçu la sanction royale. Les modifications apportées à la Loi visent à permettre le transfert des pouvoirs en matière d'aménagement et de développement du territoire de Parcs Canada à la municipalité de Jasper, afin de soutenir les efforts de rétablissement et de reconstruction à long terme.

, a reçu la sanction royale. Les modifications apportées à la Loi visent à permettre le transfert des pouvoirs en matière d'aménagement et de développement du territoire de Parcs Canada à la municipalité de Jasper, afin de soutenir les efforts de rétablissement et de reconstruction à long terme. Dans le cadre des Accords d'aide financière en cas de catastrophe, le gouvernement fédéral couvre jusqu'à 90 % de certaines des dépenses provinciales admissibles liées à l'intervention et au rétablissement à la suite d'une catastrophe, qui comprennent notamment ce qui suit : évacuation, transports, nourriture, refuge et vêtements. réparation d'immeubles publics et de l'équipement connexe ainsi que des routes et des ponts. restauration ou remplacement des demeures des résidents (logement principal seulement) et des meubles, électroménagers et vêtements personnels inassurables. restauration des petites entreprises ou des exploitations agricoles, y compris les bâtiments et l'équipement inassurables.



