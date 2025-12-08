OTTAWA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé le lancement d'un appel de demandes pour le Programme de subventions et de contributions pour les organismes bénévoles, qui fournira un financement aux organismes sans but lucratif offrant des programmes visant à aider les personnes faisant partie du système de justice pénale à réintégrer la société.

L'appel de demandes comprend deux volets de financement :

12,6 millions de dollars en subventions pour l'exercice 2026-2027 à des organismes dirigés par des personnes noires ou offrant des services aux personnes noires afin de financer des programmes de réinsertion sociale et des programmes correctionnels. Ce financement s'ajoute aux investissements visant à soutenir la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires, qui a été annoncée dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024.

1,8 million de dollars en subventions continues aux organismes canadiens offrant des programmes de réinsertion sociale à l'ensemble de la population. Ces subventions sont financées par les ressources ministérielles existantes.

Les organismes bénévoles sont des groupes indépendants, sans but lucratif, qui travaillent indépendamment du gouvernement pour soutenir les individus et les communautés. Cet appel de demandes vise les organismes canadiens admissibles qui offrent des programmes portant sur les services correctionnels, la libération conditionnelle et la réinsertion sociale. Parmi les dépenses admissibles, citons les coûts liés aux salaires, aux loyers et à la formation.

Les organismes souhaitant poser leur candidature sont invités à communiquer avec [email protected] pour recevoir des renseignements sur les sessions d'information à venir. Les organismes ont jusqu'au vendredi 23 janvier 2026, à 11 h 59 (HNP), pour poser leur candidature.

Citation

« Les organismes bénévoles jouent un rôle essentiel en aidant les individus à réintégrer la société et en bâtissant des communautés plus sûres et plus inclusives. Grâce à ce financement, nous soutenons le travail important de ces organismes bénévoles, en particulier ceux offrant des services aux communautés noires, pour lutter contre les obstacles systémiques et favoriser la justice. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Le plan de mise en œuvre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires, « Étapes pour un changement transformateur : Plan de mise en œuvre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires », établit un cadre d'une durée de dix ans visant à lutter contre la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice pénale, y compris en tant que victimes d'actes criminels.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]