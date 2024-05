OTTAWA, ON, le 10 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé l'octroi d'un investissement fédéral de plus de 219 000 dollars à modus|zad, afin de soutenir PreP-Ex, un projet collaboratif réunissant des experts allemands et canadiens visant à mieux lutter contre la menace croissante que représente l'extrémisme violent antiautoritaire.

PreP-Ex, qui signifie « Preparing Practitioners for the Rising Threat of Anti-Authority Extremism » (Préparer les praticiens à la menace croissante de l'extrémisme antiautoritaire), vise à fournir une meilleure base de connaissances aux praticiens civils et aux forces de l'ordre qui luttent contre la radicalisation menant à la violence. La recherche sera menée conjointement par modus|zad (Modus - Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung), en Allemagne, et par la Organization for the Prevention of Violence (OPV), située à Edmonton, afin d'examiner les formes antiautoritaires d'extrémisme violent à caractère idéologique existant dans ces deux pays, en ligne et hors ligne, et d'en tirer des enseignements. Les résultats de ce partenariat de recherche permettront de développer des ressources pour aider les praticiens de première ligne, les forces de l'ordre, les décideurs politiques, les chercheurs et la société civile à mieux comprendre les besoins actuels et émergents en matière de lutte contre l'extrémisme antiautoritaire menant à la violence.

Cet investissement provient du Fonds pour la résilience communautaire (FRC) de Sécurité publique. Ce Fonds soutient les partenariats et l'innovation dans le domaine de la lutte contre la radicalisation menant à la violence.

« L'extrémisme antiautoritaire ne connaît pas de frontières. Par l'entremise de cet investissement, nous facilitons une collaboration entre chercheurs canadiens et allemands qui aidera à garder les communautés dans nos pays respectifs en sécurité. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« La recherche transnationale et collaborative effectuée par les partenaires allemands et canadiens améliorera les connaissances de nos praticiens de la société civile et des forces de l'ordre, ce qui les aidera à évaluer avec plus de précision les cas d'extrémisme antiautoritaire et à réagir plus efficacement. »

- Michèle Leaman, cheffe de projet de Prep-Ex et directrice générale de modus|zad

Le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence (Centre canadien) de Sécurité publique Canada dirige les efforts du gouvernement du Canada pour lutter contre la radicalisation menant à la violence et travaille avec tous les ordres de gouvernement, des organisations à but non lucratif, des communautés, des jeunes, des praticiens de première ligne, des universitaires, des organismes d'application de la loi et des organisations internationales.

dirige les efforts du gouvernement du pour lutter contre la radicalisation menant à la violence et travaille avec tous les ordres de gouvernement, des organisations à but non lucratif, des communautés, des jeunes, des praticiens de première ligne, des universitaires, des organismes d'application de la loi et des organisations internationales. Le Fonds pour la résilience communautaire, géré par le Centre canadien de Sécurité publique Canada , apporte un soutien financier aux organisations travaillant à l'amélioration de la compréhension et de la capacité du Canada à prévenir et à contrer l'extrémisme violent.

, apporte un soutien financier aux organisations travaillant à l'amélioration de la compréhension et de la capacité du à prévenir et à contrer l'extrémisme violent. modus|zad est un groupe de réflexion allemand qui a été créé pour améliorer les réactions de la société face aux nouveaux développements des groupes et acteurs extrémistes. L'organisation vise à prévenir le renforcement des groupes extrémistes et l'augmentation des actes de violence à caractère idéologique qui en découle. modus|zad collabore avec le monde universitaire, la société civile, les entreprises et d'autres groupes d'acteurs sociaux pour mettre au point des innovations pratiques et théoriques en matière de prévention de l'extrémisme et de déradicalisation.

L'OPV est une organisation non gouvernementale gérée par la communauté et des experts. Elle réunit un groupe diversifié de professionnels spécialisés dans la lutte contre l'extrémisme violent et d'autres formes de violence et la réduction des risques. Elle établit un lien entre les connaissances des communautés, des universitaires et des praticiens afin de prévenir la racialisation menant à la violence et de lutter contre l'extrémisme violent grâce à de la sensibilisation, des interventions psychosociales et une approche fondée sur des données probantes pour lutter contre la violence motivée par la haine.

