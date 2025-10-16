Le gouvernement du Canada appuie la rénovation du Musée des cultures du monde à Nicolet.

NICOLET, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - La culture est un puissant moteur d'innovation, d'inclusion et de croissance économique, ainsi qu'un pilier fondamental de notre identité canadienne. Les musées jouent un rôle crucial dans la préservation de notre culture, la promotion du savoir, la fierté nationale et la vitalité de nos communautés.

Aujourd'hui, Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières, a annoncé l'octroi de 950 000 $ au Musée des cultures du monde à Nicolet. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Cette somme, octroyée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien, permettra la réalisation de travaux de rénovation et de mise aux normes du bâtiment abritant le Musée des cultures du monde, ainsi que l'acquisition de nouveaux équipements spécialisés. Les travaux viseront, entre autres, la toiture, le revêtement extérieur, les portes et fenêtres, les systèmes de chauffage et de climatisation, et le revêtement de sol.

Grâce au Fonds du Canada pour les espaces culturels, le gouvernement du Canada investit dans la préservation d'espaces culturels où les gens se rassemblent pour célébrer le patrimoine, la diversité et la créativité qui façonnent leurs communautés et le Canada.

Citations

« En préservant nos musées, nous protégeons notre histoire et célébrons notre culture, une culture qui nous définit, nous unit, stimule notre économie, suscite notre fierté et favorise l'innovation. Grâce à la rénovation du Musée des cultures du monde à Nicolet, le public canadien pourra continuer à admirer des œuvres d'art remarquables et à découvrir la diversité culturelle mondiale mise en valeur par le musée. Notre gouvernement est fier de soutenir l'amélioration des espaces culturels à travers le pays afin que nous puissions protéger le caractère unique de ces institutions, en accroitre l'accessibilité et continuer à raconter nos propres histoires. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Je suis fière d'annoncer cette somme, au nom de notre gouvernement, qui vient appuyer les travaux de rénovation et de mise aux normes de ce magnifique musée. Nous devons continuer de faire en sorte que nos musées soient le carrefour de rencontres et de découvertes accessibles à tout le monde. Ils sont les gardiens de notre culture et de notre histoire. »

- Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières

« La rénovation de notre bâtiment est un projet de longue haleine, mais ô combien nécessaire! La contribution du gouvernement du Canada aux travaux permettra de mieux conserver nos collections, de mieux accueillir le public, d'offrir un meilleur environnement de travail à nos employés, en plus de faire des économies d'énergie. »

- Christian Marcotte, directeur général, Musée des cultures du monde

Les faits en bref

Le Musée des cultures du monde se dédie à la conservation, à l'étude et à la diffusion du patrimoine matériel et immatériel, québécois et mondiaux, des groupes sociaux et des communautés du Québec, passés ou actuels.

Afin d'accomplir sa mission, le Musée acquiert des objets pertinents et en assure la conservation, la diffusion et l'interprétation. Il produit et accueille des expositions qui reflètent les plus récentes recherches dans les domaines liés à son mandat, en plus d'endosser le rôle de diffuseur culturel régional.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels des arts et du patrimoine.

Liens connexes

SOURCE Patrimoine canadien

