Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront, annoncera l'octroi d'un appui financier dans le cadre du programme Exportation créative Canada

TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront, annoncera vendredi l'octroi d'un financement visant à favoriser la croissance des entreprises créatives canadiennes à l'étranger. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 28 novembre 2025

HEURE :

8 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 8 h, le vendredi 28 novembre 2025. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alisson Lévesque, Directrice des communications Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]