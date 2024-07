WOLFVILLE, NS, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Le passage à un véhicule électrique (VE) est une solution gagnante pour les familles qui cherchent à économiser de l'argent tout en réduisant la pollution. Grâce à un ravitaillement et à des frais d'entretien moins élevés, la plupart des VE coûtent moins cher que des véhicules à essence au cours de leur durée de vie.

Les Canadiens profitent également d'investissements fédéraux dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des VE. Ces investissements font du Canada un chef de file dans le marché mondial en pleine croissance des VE et créent de bons emplois partout au pays dans le secteur manufacturier.

Aujourd'hui, le député Kody Blois, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé des investissements fédéraux à deux entreprises pour l'installation de 660 bornes de recharge pour VE de niveau 2 en Nouvelle-Écosse:

3 054 725 millions de dollars à Polycorp Group of Companies (en anglais seulement) pour l'installation de 634 bornes de niveau 2 dans neuf immeubles résidentiels à logements multiples de la province;

95 596 $ à 292 Main Street Developments Limited (en anglais seulement) pour l'installation de 26 bornes de niveau 2 dans la province.

Toutes les bornes de recharge, dont l'installation est prévue d'ici décembre 2024, aideront les conducteurs de VE à se rendre là où ils le souhaitent en toute confiance et en toute simplicité. Avant de prendre la route, les Canadiens peuvent facilement prévoir leur trajet en consultant le Localisateur de stations de recharge électrique et de stations de ravitaillement en carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada (RNCan).

Pour aider les conducteurs à opter pour un VE, le gouvernement du Canada s'emploie à bâtir un réseau pancanadien de bornes de recharge le long des autoroutes ainsi que dans les lieux publics, les rues, les stationnements d'immeubles résidentiels à logements multiples, les lieux de travail et les parcs de véhicules. Les investissements de RNCan ont permis jusqu'à présent d'installer plus de 41 000 bornes de recharge de VE dans tout le pays, là où les besoins se font le plus sentir. Ce mois-ci, le gouvernement fédéral a lancé une nouvelle demande de propositions dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro. Cette nouvelle série de projets soutiendra le déploiement de bornes de recharge de VE, y compris de bornes rapides, dans des lieux publics partout au pays, comme les autoroutes et les stationnements publics. La demande de propositions appuiera également le déploiement de bornes de recharge sur des sites privés, notamment des immeubles résidentiels à logements multiples, des lieux de travail et des bâtiments où des flottes de véhicules routiers sont entretenues.

Depuis 2020, les fabricants d'automobiles et de batteries ont annoncé des investissements au Canada de plus de 34 milliards de dollars pour faire la transition vers la production de VE et mettre en place une chaîne d'approvisionnement en batteries. Le gouvernement s'est aussi employé à obtenir des investissements essentiels pour la fabrication de batteries, notamment au moyen d'accords de contributions spéciales et du crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres. Les investissements supplémentaires réalisés pour l'élaboration d'une feuille de route pour l'innovation dans la filière batteries (en anglais seulement) aideront le Canada à définir sa capacité à élaborer, à commercialiser et à mettre à l'échelle un écosystème national durable d'innovation en matière de batteries. Ensemble, ces investissements créent des milliers d'emplois durables tout au long de la chaîne de valeur des véhicules électriques.

Les investissements annoncés aujourd'hui soutiennent les engagements inclus dans la récente Norme sur la disponibilité des véhicules électriques, qui vise à accélérer davantage l'adoption des véhicules à émission zéro (VEZ) au pays - l'objectif du Canada étant que la totalité des véhicules neufs vendus d'ici 2035 soient des VEZ.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les bornes de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail, de voyage et de divertissement des Canadiens. En investissant dans l'installation de bornes de recharge comme celles annoncées aujourd'hui en Nouvelle-Écosse, nous permettons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir prometteur, sain et carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui est importante : elle garantit l'accès à une infrastructure de recharge fiable pour VE à l'extérieur des grands centres urbains. Je suis persuadé que cet investissement favorisera la popularité des véhicules à émission zéro dans East Hants. »

Kody Blois

Député de Kings-Hants



« Chez POLYCORP, nous nous engageons à construire des habitations et des logements qui ont une empreinte carbone beaucoup plus faible que les bâtiments traditionnels. Cet investissement du gouvernement du Canada nous aidera à installer un nombre record de bornes de recharge pour VE pour nos résidents, ce qui se traduira par des habitations plus respectueuses de la planète. »

Peter Polley

Propriétaire du groupe POLYCORP

« La société 292 Main Street Developments est fière de partager avec RNCan et Wolfville une vision commune de la carboneutralité. En plus de soutenir les conducteurs de VE en leur fournissant l'infrastructure de recharge à notre immeuble Latitude 45 Suites, nos projets mettront en valeur les avantages des VE et de la conduite carboneutre en offrant un programme de covoiturage de VE pour les résidents. Ce programme de covoiturage comporte de nombreux avantages, notamment une mobilité carboneutre et une réduction des coûts associés au transport, qui peut être modulé en fonction des besoins de chaque personne. À nos yeux, il s'agit d'un modèle de transport révolutionnaire, et nous saluons le soutien de Wolfville et de RNCan à ce projet. »

Kevin Gildart

Président, 292 Main Street Developments Limited



Faits en bref

Les transports routiers sont à l'origine d'environ 18 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Selon les prévisions, l'objectif visant à faire en sorte que la totalité des véhicules neufs vendus soient des véhicules électriques d'ici 2035 réduira de plus de 360 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui permettra de prévenir des dommages de près de 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 1 milliard de dollars pour le déploiement de stations de recharge pour véhicules électriques partout au pays.

a investi plus de 1 milliard de dollars pour le déploiement de stations de recharge pour véhicules électriques partout au pays. Le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro offre du financement pour l'installation de bornes de recharge pour VE dans les stationnements d'immeubles résidentiels à logements multiples, les lieux de travail, les rues, les lieux publics et les parcs de véhicules.

L'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de la Banque de l'infrastructure du Canada ( BIC ) a été lancée pour financer des projets de déploiement à grande échelle de bornes de recharge de VEZ et de stations de ravitaillement en hydrogène au Canada qui génèrent des revenus et sont d'utilité publique.

( ) a été lancée pour financer des projets de déploiement à grande échelle de bornes de recharge de VEZ et de stations de ravitaillement en hydrogène au qui génèrent des revenus et sont d'utilité publique. À ce jour, la BIC a annoncé le financement de 4 000 bornes de recharge rapide dans le cadre de deux projets avec les entreprises Flo et Parklands.

a annoncé le financement de 4 000 bornes de recharge rapide dans le cadre de deux projets avec les entreprises Flo et Parklands. Le Programme d'incitatifs pour les véhicules zéro émission du gouvernement du Canada a aidé plus de 300 000 automobilistes et entreprises à se tourner vers ce type de véhicules grâce à des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $.

a aidé plus de 300 000 automobilistes et entreprises à se tourner vers ce type de véhicules grâce à des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $. Les Canadiens peuvent également profiter d'aides à l'achat ou à la location d'un VE par le biais des programmes d'incitatifs provinciaux.

Plus de 50 modèles étaient admissibles au programme d'incitatifs fédéraux pour l'achat de véhicules zéro émission en 2023, soit une hausse de 80 % par rapport à 2019.

Renseignements connexes

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-292-6837, [email protected]