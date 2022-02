EAST ANGUS, QC, le 25 févr. 2022 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe est une violation grave des droits de la personne, un risque majeur pour la santé publique, une préoccupation en matière de sécurité nationale et un obstacle important à l'égalité des genres au Canada.

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton--Stanstead, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'attribution de 237 087 $ à la Corporation de développement communautaire (CDC) du Haut‑Saint‑François pour mener un nouveau projet visant à contrer la violence fondée sur le sexe.

Le projet permettra à la CDC du Haut‑Saint-François de créer une table ronde multisectorielle et intégrée avec des spécialistes et des décisionnaires afin de déterminer les causes profondes de la violence fondée sur le sexe dans la région du Haut‑Saint-François. Le projet fera également entendre la voix des femmes et des filles sur les questions de violence fondée sur le sexe auprès de la Municipalité régionale du comté du Haut‑Saint-François.

Ce financement fait partie de l'engagement pris par le gouvernement du Canada d'aider les organismes qui fournissent des services et du soutien essentiels aux victimes et aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe pendant et après la pandémie. Ce projet profitera aux femmes et aux jeunes, ainsi qu'aux personnes de toutes identités et expressions, afin de s'attaquer aux obstacles systémiques à l'égalité des genres, ce qui nous rapprochera toutes et tous d'un pas d'un Canada plus inclusif.

Citations

L'annonce d'aujourd'hui nous aidera à traiter les causes profondes de la violence fondée sur le sexe. Des projets comme ceux-ci font progresser l'égalité des genres et habilitent les femmes et les filles à réaliser leur plein potentiel. Ce projet rassemblera davantage de femmes afin qu'elles puissent faire part de leurs expériences et travailler à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. En retour, le projet aura des incidences durables sur cette génération et les générations à venir.

L'honorable Marci Ien, députée, C.P., ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Je suis particulièrement fière de constater qu'une telle initiative est mise en place pour assurer l'égalité et la sécurité des femmes dans ma région. En prévenant la violence et en faisant tomber les obstacles à leur pleine participation, on assure aux femmes et aux enfants une vie meilleure et plus de dynamisme dans notre communauté. La CDC du Haut‑Saint‑François et ses partenaires amorcent un changement de culture et sont un exemple à suivre.

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Sur notre territoire, il y a beaucoup de violences faites aux femmes et aux filles. Cette table de concertation permettra de se mettre en action pour agir sur les violences conjugales et sexuelles basées sur le genre. Nous pouvons aller beaucoup plus loin lorsque nous rassemblons des partenaires de différents horizons avec les organisations expertes en la matière tels que le Centre des femmes du Haut-Saint-François La Passerelle et la Maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants La Méridienne.

Jinny Mailhot, directrice de la Corporation de développement communautaire du Haut‑Saint François

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser trois milliards de dollars sur cinq ans pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Cela comprenait 601,3 millions de dollars sur cinq ans pour un plan d'action national visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.





s'est engagé à verser trois milliards de dollars sur cinq ans pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Cela comprenait 601,3 millions de dollars sur cinq ans pour un plan d'action national visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. En 2021, le gouvernement du Canada a versé 100 millions de dollars pour soutenir les personnes victimes de violence fondée sur le sexe pendant et après la pandémie. À ce jour, plus de 1 300 organismes ont reçu du financement, qui a assuré du soutien et des services à plus de 1,3 million de personnes.





a versé 100 millions de dollars pour soutenir les personnes victimes de violence fondée sur le sexe pendant et après la pandémie. À ce jour, plus de 1 300 organismes ont reçu du financement, qui a assuré du soutien et des services à plus de 1,3 million de personnes. Dans le budget de 2021, 200 millions de dollars de plus sur deux ans sont prévus pour améliorer la capacité et la réactivité des organismes qui offrent des services et du soutien en matière de violence fondée sur le sexe aux femmes, aux filles, aux personnes LGBTQ2 et aux personnes non binaires.





Au Canada , 30 % des femmes, 8 % des hommes et 23,5 % des personnes transgenres et de diverses identités de genre ont été agressés sexuellement à un certain moment depuis l'âge de 15 ans. Cela représente plus de 11 millions de Canadiennes et de Canadiens.

Liens associés

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Johise Namwira, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]