GATINEAU, QC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir aux membres de la Marine royale canadienne l'équipement dont ils ont besoin pour remplir leurs missions, tout en procurant des avantages concrets aux Canadiens, notamment par la création d'emplois de qualité pour la classe moyenne.

Le 23 octobre 2023, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), au nom de la Défense nationale, a attribué un contrat de 560 millions de dollars à Weir Canada Inc. pour la gestion du Centre d'essais techniques (Mer) (CETM). Le premier contrat sera d'une durée de 5 ans, à compter d'avril 2024, avec des options de prolongation d'une durée de 15 ans supplémentaires.

Le CETM est le principal centre maritime d'essais et d'évaluation de la Défense nationale. Il offre un service indépendant de vérification et de validation de même que des services d'essais et d'évaluation spécialisés pour la Marine royale canadienne afin d'assurer la sûreté et l'efficacité de son équipement maritime. La main-d'œuvre du CETM provient principalement du secteur de la haute technologie et est composée d'ingénieurs de divers domaines, de spécialistes en informatique et en matière de systèmes maritimes, de technologues et d'ouvriers spécialisés. Le CETM emploie environ 375 personnes dans des installations réparties partout au pays.

De plus, le CETM contribue au maintien de forces navales efficaces et aptes au combat, et il permet également au Canada de respecter ses engagements interministériels et internationaux, en soutenant directement de nombreux comités et projets de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Conformément à la politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement, l'attribution de ce contrat contribuera à faire en sorte que les membres de la Marine royale canadienne disposent du soutien et des outils dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de la population canadienne.

« Nous nous faisons un devoir de fournir à la Marine royale canadienne l'équipement et les services dont elle a besoin, et ce, en étant responsables et transparents, comme s'y attendent les Canadiens. L'attribution du contrat pour le Centre d'essais techniques (Mer) permettra aux membres de la Marine royale canadienne de remplir leurs missions en toute sécurité, en plus de fournir et de conserver des centaines d'emplois partout au Canada. »

« Le présent investissement dans le Centre d'essais techniques (Mer) renforcera la sécurité et la défense du Canada. En veillant à ce que l'équipement de la Marine royale canadienne soit à la fois sécuritaire et efficace, le projet contribuera à protéger la population canadienne et à garantir que nos marins disposent des outils dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs missions. Nous continuerons d'investir dans nos forces armées tout en créant de bons emplois pour la classe moyenne du Canada. »

Le CETM à Montréal est le principal centre d'essais et d'évaluation de l'équipement naval, et il soutient la Marine royale canadienne d'un océan à l'autre, avec des détachements à Esquimalt , à Halifax et à Ottawa .

, à et à . Le CETM a été fondé en 1953 principalement afin de soutenir l'introduction de navires de la classe St‑Laurent et, plus spécifiquement, de faire l'essai des turbines à vapeur, des pompes et des valves.

À la suite d'une mobilisation de l'industrie, le gouvernement du Canada a publié le 19 août 2022 une demande de propositions concernant le CETM.

a publié le 19 août 2022 une demande de propositions concernant le CETM. Le contrat porte sur un montant de 560 millions de dollars pour une période de 5 ans, et comporte des options de prolongation d'une durée de 15 ans supplémentaires.

