Améliorer l'état du tronçon canadien de la route de l'Alaska

FORT NELSON, BC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la sécurité des voyageurs sur la route de l'Alaska en inspectant et en entretenant rigoureusement le tronçon de la route dont il est responsable.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat de construction de 3,9 millions de dollars (taxes incluses) à A.C.L. Construction Ltd. pour l'amélioration du carrefour de Pink Mountain, situé entre les kilomètres 225 et 227 de la route de l'Alaska.

Dans le cadre de ce contrat, A.C.L. Construction Ltd. aménagera des voies d'accélération et de décélération, créera des voies de virage à gauche, réduira les angles morts et augmentera la sécurité lors de l'insertion des véhicules, élargira le dévers, déplacera la signalisation, améliorera le drainage et plus encore. Ce projet réduira les risques de collision et les retards de circulation aux points d'entrée très achalandés près du carrefour de Pink Mountain et répondra aux préoccupations actuelles concernant la sécurité de la route.

Les travaux du projet seront exécutés sur les territoires traditionnels des Premières Nations de la Colombie-Britannique, le long de la route de l'Alaska. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a travaillé en étroite collaboration avec les Premières Nations et cherche régulièrement à consulter ces dernières dans le cadre de la planification des projets visant la route. Dans l'optique de l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la réconciliation, une proportion équivalente à 12,5 % de la valeur du contrat de construction sera attribuée à des fournisseurs et à des travailleurs autochtones.

Les travaux devraient débuter en mai 2024 et prendre fin en septembre 2024.

« La route de l'Alaska est une infrastructure routière importante pour la subsistance et la prospérité économique de cette région. Ce projet met en évidence notre engagement à fournir des infrastructures fiables et modernes aux Canadiennes et Canadiens, tout en garantissant leur sécurité pour des années à venir. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Depuis des décennies, la route de l'Alaska est un axe de circulation essentiel pour les habitants du Yukon et le transport des marchandises, ainsi qu'une attraction touristique majeure. L'amélioration de l'infrastructure routière près du carrefour de Pink Mountain contribuera à assurer la circulation sûre et efficace de tous. Notre gouvernement continuera d'investir dans la modernisation des infrastructures du Nord en étroite collaboration avec les Premières Nations locales. »

Brendon Hanley

Député du Yukon

La route de l' Alaska s'étend sur 2 450 kilomètres à travers le nord de la Colombie-Britannique et le sud du Yukon , jusqu'en Alaska . SPAC est le gardien d'un tronçon de 835 kilomètres de la route dont le gouvernement du Canada est responsable.

s'étend sur 2 450 kilomètres à travers le nord de la Colombie-Britannique et le sud du , jusqu'en . SPAC est le gardien d'un tronçon de 835 kilomètres de la route dont le gouvernement du est responsable. D'autres contrats ont récemment été attribués pour la réparation et l'amélioration de divers tronçons de la route de l' Alaska .

. Un contrat de 2,6 millions de dollars a été attribué à Online Constructors Ltd. pour réparer le pont de la rivière Sikanni Chief, près du kilomètre 256, à la suite d'un accident et de l'incendie qu'il a causé en août 2022. Les travaux prévus dans le cadre de ce contrat englobent la réparation du béton, du tablier, des joints et des parapets. Ils permettront également de réparer la structure des éléments endommagés du pont. Le pont de la rivière Sikanni Chief peut toujours être utilisé en toute sécurité. De plus, un programme d'inspection et de surveillance est en cours depuis l'incendie afin d'assurer la sécurité des voyageurs.

Un contrat de 2 ans d'une valeur maximale de 8,3 millions de dollars a été attribué à White Bear Industries Ltd. pour l'application d'un traitement de surface au bitume d'environ 700 000 mètres carrés ainsi qu'une remise en état complète et travaux connexes visant 50 000 mètres carrés sur divers tronçons entre les kilomètres 571 et 957 de la route. Ces travaux permettront de remettre en état des tronçons endommagés, de régler les problèmes de sécurité normalement associés aux revêtements routiers en mauvais état et de réduire les coûts d'entretien pour l'avenir.

