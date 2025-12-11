GATINEAU, QC , le 11 déc. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que la voie en direction d'Ottawa du pont Alexandra sera fermée aux fins de travaux de réparation durant la période suivante :

le vendredi 12 décembre, de 9 h 30 à 14 h 30

Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Durant cette période, la voie en direction de Gatineau restera ouverte à la circulation automobile. La promenade piétonne demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.

Cette fermeture est nécessaire afin d'effectuer des travaux de réparation de l'éclairage du pont. Cette mesure vise à assurer la sécurité des usagers et à permettre la réalisation des travaux de manière sécuritaire.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html), mailto:[email protected]