Moderna produit les premières doses canadiennes de son vaccin à ARNm à sa nouvelle installation de pointe au Québec

LAVAL, QC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, la ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel, et le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, ont annoncé que Moderna avait atteint un important jalon, soit la production des toutes premières doses canadiennes de son vaccin à ARNm contre la COVID-19 à sa nouvelle installation de biofabrication de pointe à Laval, au Québec.

Il s'agit d'une étape déterminante en appui aux efforts du gouvernement pour établir une chaîne d'approvisionnement nationale en vaccins. La nouvelle installation à Laval améliorera la capacité du Canada d'intervenir plus rapidement en cas d'urgence sanitaire. Les activités de Moderna au pays, y compris des partenariats nationaux en recherche-développement, dont celui conclu avec l'installation de remplissage et de finition de Novocol Pharma à Cambridge, en Ontario, témoignent de l'engagement de l'entreprise envers l'industrie des sciences de la vie, la croissance économique et l'innovation scientifique. L'ouverture de l'installation de Moderna marque le début d'une ère nouvelle au Canada au chapitre de l'innovation, de la biofabrication et de la production de vaccins.

Citations

« L'annonce aujourd'hui de la production des premières doses canadiennes du vaccin contre la COVID-19 de Moderna constitue une avancée majeure pour le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie. Notre gouvernement s'emploie à établir une économie résiliente et prête pour l'avenir, qui fera du Canada un chef de file de l'innovation et de la recherche scientifique. L'investissement de Moderna au Canada renforce l’industrie des sciences de la vie, crée des emplois bien rémunérés et rehausse la sécurité nationale. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« La fabrication entièrement canadienne des toutes premières doses d'un vaccin contre la COVID-19 illustre la force de la collaboration entre le gouvernement, l'industrie et le milieu scientifique pour protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens. En soutenant la production de vaccins ici, au Canada, nous soutenons notre économie tout en renforçant notre capacité à répondre rapidement et efficacement aux futures urgences de santé publique. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel

« La livraison des premiers vaccins à ARNm fabriqués au Canada aux provinces et territoires marque une étape importante dans notre partenariat avec le Canada. Il ne s'agit pas seulement de fabrication locale, mais de leadership scientifique, de sécurité sanitaire nationale et de garantir aux Canadiens un accès rapide aux derniers médicaments à ARNm. Nous sommes fiers de nous tenir aux côtés du Canada pour faire progresser l'innovation, stimuler la croissance économique et investir dans un avenir résilient pour la santé publique. »

- Le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel

Faits en bref

Depuis mars 2020, le gouvernement du Canada a investi plus de 2,5 milliards de dollars dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie, soutenant 43 projets, nouveaux et élargis, afin de dynamiser l'écosystème national de la biofabrication, des vaccins et des produits thérapeutiques.

a investi plus de 2,5 milliards de dollars dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie, soutenant 43 projets, nouveaux et élargis, afin de dynamiser l'écosystème national de la biofabrication, des vaccins et des produits thérapeutiques. Le 28 juillet 2021, le gouvernement a présenté la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie, qui expose une vision à long terme pour la protection de la collectivité contre de futures urgences sanitaires et pandémies.

En avril 2022, le gouvernement du Canada a annoncé la conclusion d'une entente de principe avec Moderna visant la construction d'une usine de production de vaccins au Québec. Le gouvernement et Moderna ont par la suite conclu une entente définitive.

a annoncé la conclusion d'une entente de principe avec Moderna visant la construction d'une usine de production de vaccins au Québec. Le gouvernement et Moderna ont par la suite conclu une entente définitive. Le 23 février 2024, Moderna a achevé les travaux de construction de sa nouvelle installation de production de vaccins à la fine pointe de la technologie à Laval , au Québec.

, au Québec. Depuis sa fondation en 2010, Moderna a su se hisser parmi les chefs de file mondiaux des technologies de vaccins à ARNm.

Les investissements du gouvernement dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie soutiennent des milliers de bons emplois pour la classe moyenne, en plus de préparer le Canada à de futures pandémies.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]