OTTAWA, ON, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire Karim Bardeesy prendra la parole au nom de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, lors de la cérémonie de remise des Prix Innovation de Mitacs. Ces prix reconnaissent les réalisations exceptionnelles en matière de recherche, d'innovation, et de collaboration entre l'industrie et le milieu universitaire au pays.

Date : Le lundi 17 novembre 2025

Heure : 17 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

