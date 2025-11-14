SURREY, BC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, présentera sa vision pour l'industrie à la Chambre de commerce de Surrey et de White Rock (anglais). Elle précisera les priorités nationales; mettra en lumière les mesures du budget touchant le commerce, le développement de la main-d'œuvre et la résilience des entreprises; et explorera des stratégies de croissance qui permettront aux entreprises de renforcer leur présence à l'échelle locale tout en aidant le Canada à se tailler une place sur les marchés internationaux.

Date : Le vendredi 14 novembre 2025

Heure : De 12 h à 13 h (heure du Pacifique)

Lieu : Surrey (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement sont priés de communiquer avec Aman Parmar à l'adresse [email protected]

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Aman Parmar, Responsable des politiques et des médias, Chambre de commerce de Surrey et de White Rock, [email protected]