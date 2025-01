OTTAWA, ON, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser une saine concurrence, la croissance et la productivité dans les secteurs des transports et de l'agriculture.

L'honorable Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada avait approuvé l'acquisition de Viterra Limited par l'entreprise agro-industrielle mondiale Bunge Global SA. La décision, solidement ancrée dans le souci de l'intérêt public du Canada, est assortie de conditions exhaustives visant à protéger la concurrence, à encourager l'investissement au Canada et à assurer des avantages économiques pour la population canadienne.

Les conditions permettent de s'assurer que l'acquisition n'aura pas d'incidence négative sur la concurrence dans le secteur des céréales et des oléagineux du Canada, notamment pour ce qui est de l'achat de grains dans l'Ouest canadien et de la vente d'huile de canola dans le centre du Canada et le Canada atlantique. Les agricultrices et les agriculteurs auront un large éventail d'options concurrentielles au moment de vendre leur canola et leurs autres cultures, et continueront de recevoir des prix justes pour leurs produits.

Plus précisément, les conditions comprennent :

le dessaisissement par Bunge de six silos à grains dans l'Ouest canadien afin de maintenir des options concurrentielles pour les agriculteurs de la région;

des contrôles stricts et juridiquement contraignants sur la participation minoritaire de Bunge dans G3, une autre importante entreprise céréalière canadienne, pour s'assurer que Bunge ne peut pas influencer les décisions de prix ou d'investissement de G3;

un programme de protection des prix pour certains acheteurs d'huile de canola dans le centre du Canada et le Canada atlantique afin d'assurer des prix justes et la stabilité du marché;

le maintien du siège social de Viterra à Regina pendant au moins cinq ans pour protéger les emplois canadiens;

un engagement contraignant de la part de Bunge d'investir au moins 520 millions de dollars au Canada au cours des cinq prochaines années, ce qui favorisera la croissance économique, la productivité et la création d'emplois;

plus de 20 autres conditions visant à améliorer les avantages pour l'intérêt public de l'acquisition. La liste complète des conditions se trouve dans la base de données en ligne du décret.

Ces mesures exhaustives répondent aux préoccupations soulevées lors de l'évaluation de l'intérêt public quant à l'acquisition en vertu de la Loi sur les transports au Canada.

Citation

« Cette décision souligne l'importance de promouvoir la croissance économique au Canada, tout en permettant de maintenir une surveillance rigoureuse pour protéger la concurrence et l'intérêt public. Nous sommes déterminés à soutenir une économie forte, y compris dans les secteurs de l'agriculture et des transports. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

