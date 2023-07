Pour un pont plus sécuritaire et plus accessible

LOCKPORT, MB, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer l'intégrité et la sécurité de ses ponts.

L'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé aujourd'hui l'achèvement du projet de remplacement du tablier du pont de l'écluse et du barrage St. Andrews. Les représentants des collectivités locales et les dirigeants autochtones étaient sur place le 16 juillet pour célébrer la réouverture de l'écluse et du barrage St. Andrews à Lockport, au Manitoba. Le gouvernement du Canada a investi 50 millions de dollars pour prolonger de 75 ans la durée de vie de la structure, tout en préservant le caractère patrimonial de ce barrage de style Caméré, le dernier à subsister dans le monde.

Grâce à cet investissement, le pont est maintenant plus durable et plus sécuritaire. Le pont et les voies étant par ailleurs plus durables, plus sécuritaires et plus accessibles, la capacité de charge du pont a pu être augmentée, ce qui a permis d'améliorer le transport des biens et des services dans la région.

Le projet a consisté à remplacer le tablier principal par un tablier plus large, à élargir les vois de circulation et le trottoir pour les piétons et les cyclistes, à ajouter des rampes d'accès à chaque extrémité du pont, ainsi qu'à réparer et à élargir les travées d'approche et la structure porteuse en acier pour permettre l'augmentation de la capacité de charge.

Conformément à l'engagement du gouvernement du Canada en faveur de la réconciliation, le contrat lié à ce projet comportait un volet sur la participation des entreprises autochtones qui a permis de créer des possibilités d'emploi et de formation pour les Autochtones. Le coup d'envoi au projet a été donné à l'été 2021, à la suite d'une cérémonie de bénédiction autochtone et d'inauguration des travaux en présence des titulaires de droits autochtones.

Citations

« L'écluse et le barrage historiques St. Andrews sont au service de la population de Lockport depuis plus de 100 ans. Grâce à ces améliorations, le pont est maintenant plus sécuritaire et plus accessible pour les voyageurs, et les générations futures pourront continuer d'apprécier son caractère patrimonial. »

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

Depuis sa construction, le tablier du pont a fait l'objet d'importants travaux de réfection à 2 reprises, soit en 1951, puis en 1993.

En 1990, la Société canadienne de génie civil a attribué la désignation de lieu historique national de génie civil au pont-barrage à rideaux de type Caméré St. Andrews . La Société lui a attribué cette distinction sans doute parce qu'il s'agit du seul barrage mobile de ce type à subsister dans le monde.

. La Société lui a attribué cette distinction sans doute parce qu'il s'agit du seul barrage mobile de ce type à subsister dans le monde. La structure est constituée de 5 composantes principales : un barrage, une écluse, une échelle à poissons, un pont et un terrain de 9 hectares.

L'écluse et le barrage St. Andrews sont une destination touristique. Environ 1 500 bateaux, embarcations de plaisance et bateaux d'excursion y transitent chaque année. En moyenne, 5 400 véhicules empruntent le pont par jour.

sont une destination touristique. Environ 1 500 bateaux, embarcations de plaisance et bateaux d'excursion y transitent chaque année. En moyenne, 5 400 véhicules empruntent le pont par jour. Un contrat pour une expertise-conseil en conception et en génie d'une valeur de 1,19 million de dollars (taxes en sus) a été attribué à Associated Engineering (Sask.) Ltd. en 2019.

Un contrat de construction d'une valeur de 36,95 millions de dollars (taxes en sus), qui comprend un volet de participation des entreprises autochtones, a été attribué à M.D. Steele Construction Ltd. en 2021.

Les coûts supplémentaires du projet découlent des modifications apportées aux contrats d'expertise-conseil et de construction pour la gestion des conditions du site, l'ajout d'un volet archéologique et l'intégration de surveillants autochtones à cet égard, la réalisation d'études supplémentaires, la mise en œuvre de mesures d'atténuation pour les oiseaux migrateurs et l'embauche de personnel.

Produit connexe

Communiqué de presse sur l'investissement réalisé dans le barrage et l'écluse St. Andrews

Lien connexe

Écluse et barrage St. Andrews : Projet de remplacement du tablier du pont

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Olivier Pilon, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Helena Jaczek, 613-323-6621, [email protected]; Relations avec les médias : Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]