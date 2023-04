OTTAWA, ON, le 20 avril 2023 /CNW/ - Depuis plus de trois ans, les travailleurs de la santé du Canada, notamment ceux qui œuvrent pour la santé publique, font face à des difficultés comme jamais auparavant. Cela a entraîné des taux sans précédent d'épuisement professionnel, d'absentéisme et de roulement. Ces défis liés à la main-d'œuvre ont aussi des répercussions sur les patients, qui doivent faire face à de longues attentes pour les interventions chirurgicales, à des fermetures de salles d'urgence et à des difficultés d'accès aux services de santé familiale.

Nous savons que sans une main-d'œuvre de la santé stable, résiliente et efficace, les Canadiens ne peuvent pas avoir accès aux soins de qualité dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, et là où ils en ont besoin.

Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec la Coalition d'action pour les travailleurs de la santé et d'autres partenaires clés pour surmonter les défis liés à la main-d'œuvre en santé. Le budget 2023 a présenté le plan du gouvernement du Canada visant à investir près de 200 milliards de dollars pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, en privilégiant notamment les efforts visant à soutenir la résilience des travailleurs de la santé par des mesures destinées à maintenir le personnel en poste, par le recrutement, ainsi que la planification. De plus, ce plan soutiendra des modèles de soins davantage axés sur le travail d'équipe et à tirer parti des nouvelles technologies pour transformer le système de santé afin de faire face à la crise de la main-d'œuvre dans le secteur de la santé.

En tant que plus grand groupe de professionnels de la santé au Canada, avec plus de 400 000 membres, les infirmières jouent un rôle essentiel dans le système de santé canadien. En s'appuyant sur les investissements du budget 2023 et afin de soutenir davantage les infirmières, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de 2,4 millions de dollars à l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) pour faciliter la mise en œuvre et l'évaluation d'un programme national de résidence pour les infirmières.

Ce programme, qui comprend des ateliers axés sur les compétences et du mentorat, vise à soutenir les infirmières autorisées nouvellement diplômées en les aidant à faire efficacement la transition entre la salle de classe et le lieu de travail. Ce programme national, qui se déroulera jusqu'en mars 2027, améliorera le maintien en poste des infirmières nouvellement diplômées au Canada et comprendra un volet d'évaluation afin de mesurer pleinement son impact.

Bien que cette initiative contribuera à résoudre les problèmes de main-d'œuvre dans les soins infirmiers, le gouvernement du Canada continuera à travailler avec les provinces, les territoires et les principaux partenaires du secteur des soins infirmiers pour trouver des solutions aux problèmes chroniques, afin que les infirmières et infirmiers du pays puissent poursuivre leur travail essentiel qui consiste à assurer la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens.

Citations

« L'amélioration de notre système de soins de santé passe par la résolution des problèmes auxquels sont confrontés nos infirmières et infirmiers dans tout le pays. Cet investissement aidera les nombreuses infirmières à se sentir appuyées, ce qui favorisa un meilleur maintien en poste et leur recrutement. En retour, cela contribuera à renforcer les soins de santé pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, car les infirmières jouent un rôle crucial dans notre bien-être quotidien. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Les nouvelles infirmières ont besoin d'un soutien adéquat pour réussir à s'intégrer au milieu d'exercice de la profession. Le programme de résidence de l'ACESI est essentiel pour garantir que le personnel infirmier nouvellement recruté reste dans le secteur de la santé. La mise en place d'un rigoureux programme de résidence pour les infirmières favorisera la croissance professionnelle et encouragera une culture d'apprentissage continu pour une réussite professionnelle permanente. »

Leigh Chapman

Infirmière en chef pour le Canada

« Le système de santé canadien connaît une pénurie de personnel infirmier sans précédent en raison de conditions de travail insoutenables et des exigences croissantes auxquelles sont confrontées les infirmières nouvellement diplômées. L'ACESI est convaincue qu'un programme national de résidence pour les nouvelles infirmières contribuera à leur intégration dans la prestation des soins de santé et favorisera la création d'un effectif plus durable. Nous sommes impatients de travailler avec Santé Canada, les employeurs du Canada, les établissements de soins de santé, les précepteurs et les nouvelles infirmières pour mettre en œuvre un programme national de résidence qui produira des infirmières ayant reçu une formation en résidence, qui seront davantage protégées, seront plus compétentes et resteront en poste. »

Cynthia Baker

Directrice générale, Association canadienne des écoles de sciences infirmières

Faits en bref

L'ACESI est le porte-parole national de l'enseignement, de la recherche et des bourses d'études en sciences infirmières et représente les programmes de baccalauréat et d'études supérieures dans ce domaine partout au Canada . La mission de l'ACESI est de diriger la formation et la recherche en soins infirmiers afin d'améliorer la santé des Canadiennes et des Canadiens.

. La mission de l'ACESI est de diriger la formation et la recherche en soins infirmiers afin d'améliorer la santé des Canadiennes et des Canadiens. Le programme national de résidence pour les infirmières prévoit un partenariat entre plus de 15 employeurs de partout au Canada , notamment des hôpitaux de soins actifs, des autorités sanitaires, des hôpitaux spécialisés et des établissements de soins de longue durée.

, notamment des hôpitaux de soins actifs, des autorités sanitaires, des hôpitaux spécialisés et des établissements de soins de longue durée. Le gouvernement du Canada joue un rôle de premier plan dans la résolution de la crise du personnel de santé et prend d'autres mesures, dont celles qui suivent.

joue un rôle de premier plan dans la résolution de la crise du personnel de santé et prend d'autres mesures, dont celles qui suivent. Le budget de 2023 indique que le gouvernement prévoit de consacrer près de 200 milliards de dollars sur dix ans à l'amélioration des services de santé.



Le budget de 2023 propose une enveloppe de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les augmentations du salaire horaire des préposés aux services de soutien à la personne et des professionnels connexes, pendant que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux réfléchissent ensemble à la meilleure façon de soutenir le recrutement et la fidélisation du personnel.



Le budget de 2023 prévoit également l'octroi de 45,9 millions de dollars sur quatre ans, à partir de 2024-2025, puis de 11,7 millions de dollars par la suite, à Emploi et Développement social Canada , afin d'étendre la portée du programme d'exonération de remboursement de prêts d'études canadiens à un plus grand nombre de communautés rurales.

, afin d'étendre la portée du programme d'exonération de remboursement de prêts d'études canadiens à un plus grand nombre de communautés rurales.

Dans le cadre des engagements financiers du budget de 2023, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont été invités à simplifier les processus de reconnaissance des titres de compétence étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger et à faire progresser la reconnaissance des titres de compétences dans de multiples administrations afin que les professionnels de la santé bien formés du Canada puissent travailler là où le besoin s'en fait sentir.

puissent travailler là où le besoin s'en fait sentir.

Le 1 er novembre 2022, le gouvernement fédéral a annoncé la création de la Coalition d'action pour les travailleurs de la santé, qui fournit des conseils afin d'orienter les solutions immédiates et à long terme visant à surmonter les difficultés importantes des travailleurs de la santé.

novembre 2022, le gouvernement fédéral a annoncé la création de la Coalition d'action pour les travailleurs de la santé, qui fournit des conseils afin d'orienter les solutions immédiates et à long terme visant à surmonter les difficultés importantes des travailleurs de la santé.

Le 23 septembre 2022, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il instaurerait des mesures pour faciliter l'entrée des médecins étrangers en tant que résidents permanents dans le cadre des programmes fédéraux d'immigration économique gérés par le système Entrée express .

.

Le 23 août 2022, Santé Canada a annoncé la nomination de Leigh Chapman au poste d'infirmière en chef, pour examiner les questions pancanadiennes relatives aux soins infirmiers et fournir des conseils stratégiques à Santé Canada sur les politiques et les programmes prioritaires.

Liens connexes

