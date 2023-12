OTTAWA, ON, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le Canada continue de faire face à d'importants défis liés à son effectif en santé. Les taux élevés d'épuisement professionnel, le nombre élevé de patients, les ressources limitées et le stress auxquels sont confrontés les travailleurs de la santé dévoués sont monnaie courante dans l'ensemble du pays.

Le gouvernement fédéral, de concert avec les provinces et les territoires, s'est récemment engagé à prendre des mesures concrètes pour relever les défis liés à l'effectif en santé, notamment en collaborant sur les questions de maintien en poste, en menant une étude sur l'offre et la demande en matière d'éducation et de formation pour les principales professions de la santé, en réduisant le temps qu'il faut aux professionnels de la santé formés à l'étranger pour intégrer le marché du travail et en augmentant l'échange et la normalisation des données sur l'effectif en santé.

En s'appuyant sur ces engagements, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 3,5 millions de dollars sur 5 ans au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) pour l'élaboration d'un plan national pour le bien-être de l'effectif en santé afin d'améliorer le maintien en poste des travailleurs de la santé. Ce plan réunira un groupe diversifié de partenaires afin de trouver et de prioriser des solutions pour améliorer le bien-être des travailleurs de la santé du Canada et de fournir une feuille de route pour établir un système de santé dans lequel les soins sont prodigués avec enthousiasme et compassion tout en étant porteurs de sens.

Des progrès importants ont été réalisés pour accroître le nombre de professionnels de la santé immigrant au Canada. Cependant, il reste des défis à relever pour s'assurer que ces professionnels puissent mettre à profit leurs compétences et leur expérience une fois sur place.

Afin de soutenir davantage les professionnels de la santé formés à l'étranger, le ministre Holland a également annoncé les initiatives suivantes :

1,49 million de dollars au CRMCC afin d'élargir et d'accélérer la Route d'évaluation par la pratique (REP) pour des médecins spécialisés diplômés à l'étranger. Ce projet permettra aux candidats de présenter une demande à diverses autorités de réglementation médicale pour obtenir un permis d'exercice provisoire et être en mesure de fournir des soins dans le système de santé de leur province ou territoire pendant la phase d'évaluation de la pratique de la REP. Ce projet devrait également réduire les délais de réception et de traitement pour les médecins diplômés à l'étranger qui ont présenté une demande dans le cadre de la REP, soit de 6 à 24 mois à 3 à 4 mois.

500 000 $ au Conseil médical du Canada pour faire progresser l'élargissement de l'évaluation de la capacité à exercer et l'élaboration d'autres voies d'accès pour les médecins diplômés à l'étranger, afin de mieux comprendre les obstacles aux programmes existants ainsi que les exigences et la capacité à l'échelle nationale pour faciliter l'intégration des médecins diplômés à l'étranger dans la main-d'œuvre canadienne du secteur de la santé.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ces organisations, d'autres partenaires, les provinces et les territoires pour améliorer le maintien en poste, augmenter le recrutement et faire progresser les efforts afin que les travailleurs de la santé et les professionnels de la santé formés à l'étranger puissent travailler plus rapidement partout au Canada.

Citations

« Il est essentiel de répondre aux besoins des travailleurs de la santé et aux défis auxquels ils font face pour offrir de meilleurs résultats de santé à la population canadienne. Ces investissements aideront à améliorer le bien-être des travailleurs de la santé dévoués au Canada et à faire en sorte que plus de professionnels de la santé formés à l'étranger puissent mettre à profit leurs compétences et leur expérience, ce qui profitera aux Canadiennes et aux Canadiens d'un océan à l'autre. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Les professionnels de la santé sont la pierre angulaire de notre système de santé, mais ils sont confrontés à de nombreux défis qui nuisent à leur santé mentale. Ces investissements contribueront au bien-être des travailleurs de la santé et amélioreront la planification de la main-d'œuvre en aidant à mettre en œuvre des solutions qui permettront aux professionnels de la santé formés à l'étranger de commencer à travailler là où les besoins sont les plus pressants au Canada. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La pénurie de médecins, d'infirmières et d'autres professionnels de la santé entraîne des répercussions sur l'accès des Canadiens aux soins de santé. Les investissements du gouvernement fédéral dans le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et le Conseil médical du Canada constituent un pas en avant pour aider les professionnels de la santé formés à l'étranger à appliquer plus rapidement leurs compétences au service des Canadiens. Cela permettra de soutenir davantage les professionnels de la santé sur lesquels les Canadiens comptent. »

Yasir Naqvi

Député, Ottawa-Centre

« Le Collège royal est heureux de travailler avec le gouvernement du Canada et les autres organisations partenaires pour contribuer à des changements systémiques qui atténuent les problèmes de ressources et de bien-être qui affectent les travailleurs de la santé et leur capacité à fournir des soins. Nous sommes reconnaissants de cette opportunité alors que nous nous efforçons de restaurer la joie dans les soins aux patients et aux communautés. »

Dr. Ian Bowmer, directeur général intérimaire

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

"Le Canada compte de nombreux médecins formés à l'étranger, mais la structure actuelle des soins de santé empêche certains de ces médecins d'y trouver une place. Grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, le Conseil médical du Canada se réjouit à la perspective de favoriser la mise en œuvre de nouvelles approches pratiques et opportunes qui aideront ces médecins à contribuer de manière significative à la prise en charge des patients au Canada."

Dre. Maureen Topps, Directrice générale et chef de la direction

Le Conseil médical du Canada

Faits en bref

Les investissements annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre des vastes efforts continus du gouvernement du Canada visant à soutenir les travailleurs de la santé, notamment ce qui suit : À travers le budget de 2023, le gouvernement du Canada a présenté son plan d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne, ce qui comprend des efforts visant à appuyer un effectif en santé robuste, y compris le soutien aux professionnels de la santé. Le tout premier lancement de la sélection par catégorie pour le système phare de gestion de l'immigration économique du Canada, Entrée express. La sélection par catégorie permet au Canada d'inviter les résidents permanents potentiels ayant une expérience de travail particulière, y compris dans le domaine de la santé, à présenter une demande. L'annonce d'un investissement de 78,5 millions de dollars dans 3 projets qui aideront à former et à maintenir en poste plus de travailleurs de la santé, dans le cadre du Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle d'Emploi et Développement social Canada (EDSC). L'organisation du Forum sur la rétention du personnel infirmier, dirigé par l'infirmière en chef du Canada, avec des membres importants de la communauté infirmière, afin d'élaborer conjointement une boîte à d'outils avec des stratégies pratiques fondées sur des données probantes (comme le soutien en matière de santé mentale et de mieux-être) que les employeurs et les autorités de santé peuvent mettre en œuvre pour appuyer la rétention du personnel infirmier au sein de leurs organisations. L'annonce de l'octroi de 2,4 millions de dollars à l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) pour faciliter la mise en œuvre et l'évaluation d'un programme national de résidence pour les infirmières et infirmiers, qui vise à soutenir les infirmières et infirmiers autorisés nouvellement diplômés en les aidant à effectuer une transition efficace entre la salle de classe et le milieu de travail grâce au mentorat et à des ateliers axés sur les compétences.



Liens connexes

Document d'information

Déclaration fédérale, provinciale et territoriale sur le soutien au personnel de la santé du Canada

Budget de 2023 : Investir dans les soins de santé publics et l'accès à des soins dentaires abordables

Améliorer les soins de santé

Effectif en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176; Alexander Fernandes, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 613-290-0318; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]