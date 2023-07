MONTRÉAL, le 3 juill. 2023 /CNW/ - Au Canada, le personnel infirmier forme le plus vaste groupe de professionnels de la santé au pays avec plus de 400 000 membres qui travaillent d'un océan à l'autre. Les infirmières et les infirmiers sont essentiels pour le système de santé du Canada, et le gouvernement du Canada est résolu à veiller à ce que les Canadiennes et les Canadiens aient accès aux soins infirmiers dont ils ont besoin, où et quand ils en ont besoin. Pour ce faire, il faut éliminer les obstacles, comme des lacunes en matière d'information, afin de faciliter la planification des effectifs.

Les infirmières et les infirmiers sont régis par des organismes de réglementation qui, au titre de lois provinciales et territoriales, sont responsables d'assurer la santé et la sécurité en veillant à ce que les membres du personnel infirmier respectent certaines normes. Il existe à l'heure actuelle 25 organismes de réglementation du personnel infirmier au Canada. L'incapacité d'identifier de manière unique chaque membre du personnel infirmier et ses antécédents de droit d'exercice de la profession infirmière complique la planification des effectifs partout au pays.

Dans le contexte du plan du gouvernement du Canada pour aborder ce défi et améliorer la planification des effectifs en santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui le versement de plus de 2,5 millions de dollars sur trois ans au Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires (CCRSIA) pour son projet Nursys au Canada. Nursys au Canada est une base de données nationale permettant l'échange de renseignements concernant les antécédents de droit d'exercice de la profession infirmière des membres du personnel infirmier. Les données sont essentielles au rendement optimal du système de santé, et cette base de données améliorera les processus d'attribution du droit d'exercice de la profession infirmière et permettra une collecte uniforme de données grâce à l'attribution d'un numéro unique à chaque membre du personnel infirmier au pays.

Ce projet est lancé après l'adaptation réussie du projet pilote de la base de données Nursys au Canada réalisée en collaboration avec les organismes de réglementation de la Colombie-Britannique et de l'Ontario. Les données concernant les membres du personnel infirmier de la Colombie-Britannique et de l'Ontario ont donc été intégrées avec succès dans la base de données et, puisqu'il s'agit d'un projet national, les organismes de réglementation des autres provinces et des territoires seront invités à leur emboîter le pas.

Le ministre Duclos fait cette annonce alors qu'il se joint à l'infirmière en chef du Canada, Mme Leigh Chapman (D. Sc. inf.), de même qu'à des infirmières et à des infirmiers du monde entier, à l'occasion du Congrès du Conseil international des infirmières à Montréal. Tandis qu'il s'adressait aux participants du Congrès, le ministre Duclos a répété que le personnel infirmier joue un rôle essentiel à l'appui des systèmes de santé, en plus de fournir à la population canadienne les services de santé dont elle a besoin, où et quand ces services sont requis.

C'est pourquoi le gouvernement donne dans son budget de 2023 les grandes lignes de son plan « travailler ensemble » qui prévoit des investissements de près de 200 milliards de dollars afin d'améliorer les services de soins de santé offerts à la population canadienne, ce qui comprend un accent mis sur les efforts pour mieux appuyer l'effectif en santé au moyen du maintien en poste, du recrutement, de la planification et de la reconnaissance des titres de compétences des personnes formées dans d'autres administrations et à l'étranger.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires et d'autres intervenants importants pour cerner des solutions aux problèmes de longue date relatifs aux effectifs en santé afin que les membres du personnel infirmier et les autres travailleurs de la santé de l'ensemble du Canada puissent continuer de s'acquitter de leur travail essentiel de garder la population canadienne en santé et en sécurité.

Citations

« Les infirmières et les infirmiers jouent un rôle crucial au sein de notre système de santé. La base de données Nursys au Canada changera la donne : il contribuera à renforcer notre main-d'œuvre en santé, à améliorer le processus d'attribution du droit d'exercice de la profession infirmière et à assurer une collecte uniforme des données. Grâce à cette base de données, nous pourrons mieux soutenir le milieu des soins infirmiers et les soins aux patients. Nous continuerons de faire progresser nos efforts pour améliorer la planification des effectifs en santé dans l'ensemble du Canada afin que tous les travailleurs de la santé puissent continuer de fournir des soins de qualité à tout le monde au Canada, où et quand ces services sont requis. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé du Canada

« À titre d'infirmière en chef possédant 20 ans d'expérience comme infirmière, je travaille pour créer et mettre en œuvre des solutions qui fonctionnent vraiment pour le personnel infirmier. Les organismes de réglementation du personnel infirmier dirigeront la mise en œuvre de la base de données Nursys au Canada afin de fournir un numéro d'identification unique à chaque membre du personnel infirmier au Canada. Nous aurons ainsi des données uniformes qui amélioreront la planification des effectifs en santé et qui contribueront à une amélioration des conditions de travail des infirmières et des infirmiers. »

Leigh Chapman (D. Sc. inf.)

Infirmière en chef du Canada

Faits en bref

Le Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires (CCRSIA) est le regroupement d'organismes provinciaux et territoriaux nommé dans la législation comme responsable d'assurer la sécurité du public au moyen de la réglementation des infirmières auxiliaires autorisées, des infirmiers auxiliaires autorisés, des infirmières autorisées et des infirmiers autorisés. Le CCRSIA offre une tribune pour la discussion et la collaboration par rapport aux questions et aux initiatives concernant la réglementation de l'ensemble des infirmières auxiliaires et des infirmiers auxiliaires au Canada .

Le Congrès du Conseil international des infirmières, qui se déroule du 1 er au 5 juillet 2023, réunit des associations d'infirmières et d'infirmiers nationales, des chefs de file mondiaux en santé, des conférenciers experts, des cliniciens, des étudiantes et des étudiants ainsi que des universitaires du monde entier pour nouer des liens et mettre en commun des pratiques exemplaires, des recherches et des connaissances en matière de soins infirmiers et, plus généralement, de santé.

en est le pays hôte. Le Congrès du Conseil international des infirmières de 2023 est organisé par le Conseil international des infirmières, en partenariat avec l'Association des infirmières et infirmiers du , qui est l'association professionnelle nationale des infirmières et des infirmiers au . Le 14 juin 2023, le gouvernement du Canada et l'infirmière en chef ont tenu le Forum sur la rétention du personnel infirmier avec des membres clés du milieu des soins infirmiers afin de créer en collaboration une trousse d'outils comprenant des stratégies pratiques fondées sur des données probantes, comme des mesures de soutien au bien-être et à la santé mentale, que les employeurs et les autorités de la santé peuvent mettre en œuvre pour appuyer le maintien en poste du personnel infirmier au sein de leurs organisations.

Liens connexes

