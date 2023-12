YELLOWKNIFE, NT, le 20 déc. 2023 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a mis en évidence les causes systémiques sous-jacentes de la violence persistante à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. La pandémie de COVID-19 a également créé des défis sans précédent pour les victimes et les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe qui cherchent de l'aide et pour les organismes de première ligne qui les soutiennent.

Aujourd'hui, Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un financement de plus de 1,15 million de dollars pour deux organismes communautaires des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut :

The Northwest Territories /Nunavut Council of Friendship Centres reçoit 615 000 dollars pour son projet d' Ateliers de sensibilisation et de formation sur la violence fondée sur le sexe .

reçoit 615 pour son projet d' . Nunavut Inuit Women's Association reçoit plus de 544 000 $ pour son projet de Soutien aux femmes inuites dans des rôles de leadership.

Le renforcement des capacités des organismes de femmes et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones leur permettra de traiter les causes profondes de la violence fondée sur le sexe et de veiller à ce que les femmes et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, ainsi que leurs communautés, puissent prospérer aujourd'hui et dans l'avenir.

Cette annonce s'appuie sur les accords bilatéraux entre le gouvernement du Canada et les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, annoncés respectivement en septembre et octobre 2023, pour appuyer la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ce financement est également aligné avec le quatrième pilier du Plan d'action national, qui est axé sur la mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones.

En novembre 2022, le Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables de la condition féminine a lancé le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe d'une durée de 10 ans. Ce plan est un cadre stratégique pour contrer la violence fondée sur le sexe. Il comporte cinq piliers : le soutien aux personnes victimes et survivantes et à leur famille; la prévention; un système judiciaire réactif; la mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones; et l'infrastructure sociale et l'environnement.

« Les organismes communautaires sont au cœur du changement systémique et soutenir leur travail qui sauve des vies reste une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. Le financement annoncé aujourd'hui aidera ces organismes à tracer la voie vers la création de communautés plus sûres dans tout le Nord pour les femmes et les filles autochtones, et les personnes 2ELGBTQQIA+. »

Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Ce financement fait partie des quelque 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada s'est engagé à verser dans le cadre du budget de 2021 pour intensifier les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

s'est engagé à verser dans le cadre du budget de 2021 pour intensifier les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Cette annonce s'appuie sur un financement précédent de Femmes et Égalité des genres Canada de plus de 13 millions de dollars pour plus de 100 projets de commémoration qui contribuent à rendre hommage à l'héritage laissé par les femmes et les filles autochtones, et les personnes 2ELGBTQQIA+, disparues et assassinées.

de plus de 13 millions de dollars pour plus de 100 projets de commémoration qui contribuent à rendre hommage à l'héritage laissé par les femmes et les filles autochtones, et les personnes 2ELGBTQQIA+, disparues et assassinées. Ce financement est une initiative clé de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Il s'agit également d'une contribution importante au quatrième pilier du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, qui est axé sur la mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones.

La Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées est la contribution du gouvernement du Canada fédéral au Plan d'action national de 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Il décrit les efforts actuels et futurs du gouvernement du Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique qui sont à l'origine de la disparition et de l'assassinat de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

En s'appuyant sur ces investissements, le budget de 2022 a engagé 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Bien qu'environ 5 % de la population féminine du Canada soit autochtone, 21 % des homicides liés au genre commis entre 2011 et 2021 concernaient des femmes et des filles autochtones.

