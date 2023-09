Le gouvernement du Canada annonce du financement pour lutter contre la violence fondée sur le sexe au Nunavut

IQALUIT, NU, le 28 sept. 2023 /CNW/ - L'égalité des genres dépend de la possibilité pour toutes et tous de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada. L'élimination des obstacles systémiques qui entravent le progrès et l'avancement des femmes, ainsi que le renforcement de la capacité à lutter contre la violence fondée sur le sexe, garantiront un meilleur avenir à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi de près de 2 millions de dollars à quatre organismes du Nunavut :

La Qikiqtani Inuit Association recevra 330 000 dollars pour sa campagne d'éducation, de sensibilisation et de mobilisation visant à accroître la participation des femmes inuites Qikiqtani au leadership politique et communautaire de leur collectivité.

recevra 330 pour sa campagne d'éducation, de sensibilisation et de mobilisation visant à accroître la participation des femmes inuites Qikiqtani au leadership politique et communautaire de leur collectivité. La Kitikmeot Friendship Society recevra 500 000 dollars pour accroître sa capacité à lutter et à prévenir la violence fondée sur le sexe, en mettant l'accent sur la communauté 2ELGBTQQIA+, en créant un groupe consultatif et en organisant des consultations communautaires.

recevra 500 pour accroître sa capacité à lutter et à prévenir la violence fondée sur le sexe, en mettant l'accent sur la communauté 2ELGBTQQIA+, en créant un groupe consultatif et en organisant des consultations communautaires. Ilitaqsiniq recevra 625 000 dollars pour renforcer les capacités de formation, de recrutement et de rétention du personnel, ainsi que le développement d'un réseau de partenariat pannordique 2ELGBTQQIA+ pour prévenir et lutter contre la violence fondée sur le sexe.

recevra 625 pour renforcer les capacités de formation, de recrutement et de rétention du personnel, ainsi que le développement d'un réseau de partenariat pannordique 2ELGBTQQIA+ pour prévenir et lutter contre la violence fondée sur le sexe. La Nunavummi Disabilities Makinnasuaqtiit Society recevra 540 000 dollars pour mieux faire connaître la violence fondée sur le sexe à laquelle sont confrontées les femmes et les filles inuites en situation de handicap au Nunavut . L'organisme mènera des recherches et créera un espace où les femmes pourront partager leurs expériences.

Investir dans le renforcement des capacités aidera les organismes à contrer et éliminer les obstacles systémiques qui empêchent les femmes de participer pleinement à la vie politique, sociale et économique, et à s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe.

« Les femmes inuites et autochtones jouent un rôle essentiel dans leurs communautés en tant que dirigeantes, soignantes et organisatrices - pourtant nous savons qu'elles sont touchées de manière disproportionnée par la violence fondée sur le sexe. Notre gouvernement continuera d'investir dans des plans et des projets dirigés par les femmes inuites et autochtones qui renforcent les capacités afin de favoriser des changements transformateurs et fondamentaux pour éliminer les obstacles d'ordre systémique, faire progresser l'égalité des genres et prévenir la violence fondée sur le sexe au Nunavut. »

Le gouvernement du Canada appuie ces projets par l'entremise des initiatives suivantes: Fonds de réponse et de relance féministes de 100 millions de dollars créé par le gouvernement du Canada en réponse à la pandémie de COVID-19. Les investissements de ce fonds ont été consacrés à diverses mesures d'aide, y compris un soutien ciblé aux femmes et aux communautés autochtones touchées de manière disproportionnée par la pandémie. Cinquante-cinq millions de dollars du budget 2021 pour renforcer les capacités des organismes de femmes autochtones et de personnes 2ELGBTQQIA+, afin de les aider à s'attaquer aux causes profondes de la violence et à mettre en œuvre des programmes de prévention dans leurs communautés. Cent cinq millions de dollars sur cinq ans pour le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe.

appuie ces projets par l'entremise des initiatives suivantes: Bien qu'environ 5 % de la population féminine du Canada soit autochtone, 21 % des homicides liés au genre commis entre 2011 et 2021 concernent des femmes et des filles autochtones.

soit autochtone, 21 % des homicides liés au genre commis entre 2021 concernent des femmes et des filles autochtones. En 2018, si l'on compare les salaires horaires moyens des employées et employés à temps partiel et à temps plein, les femmes autochtones gagnaient 80 cents pour chaque dollar gagné par les hommes.

pour chaque dollar gagné par les hommes. 43 % des femmes autochtones ont déclaré avoir subi une agression sexuelle au moins une fois depuis l'âge de 15 ans (contre 30 % des femmes non autochtones).

